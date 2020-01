Babiš řádil kvůli dopravě: Paní redaktorko z protibabišovského pořadu 168 hodin, přečtěte si to. Napsal jsem 10 dopisů. Být to ve firmě, tak už tam není

„Strašně mě mrzí, když média vytrhnou z kontextu nějaké tvrzení. Zaprvé, žádná ministerstva se nebudou slučovat. Pokud jsem se vyjádřil, že pokud bychom měli většinový systém, že bychom měli o čtyři nebo pět ministrů méně, je to pravda. Bylo to tedy vytrženo z kontextu,“ zopakoval s tím, že slučování ministerstev není v plánu a není to ani možné. Druhá věc, která podle jeho slov není pravda, je, že odvolaný Vladimír Kremlík nebude politický náměstek ani náměstek. „Pokud bude Kremlík spolupracovat s ministrem Havlíčkem, je to jeho záležitost,“ dodal.

Zopakoval, že důvodem odvolání Kremlíka je zakázka na elektronické dálniční známky na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Dnes mi na poradě vedení ministerstva všichni úřednici řekli, že neměli kompetenci schvalovat tu zakázku, jen dostat tu informaci. Včera jsem viděl v televizi Stanjuru, který to kritizuje, ale pan Stanjura je členem dozorčí rady SFDI, takže ta dozorčí rada byla také asi v pozici, že SFDI si dělá, co chce!“ dodal premiér naštvaně.

Pustil se do ředitele SFDI, který předraženou zakázku neustále obhajuje. „Považuji za nenormální, aby manžel ředitelky IT na SFDI dostal mimolimitní zakázku za dva miliony korun a rozhodoval o tom, jak ten tender proběhne,“ zvedl podiveně obočí předseda vlády s tím, že to vnímá jako velký problém.

Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 11662 lidí

Celá zakázka podle něj byla nestandardní a netransparentní. „Je to situace, kdy máme zákon o státní službě, kdy některé organizace si rozhodují samy. Bohužel Kremlík se spolehl na své podřízené, nešel do detailu a držel tu linku Ministerstva dopravy a SFDI. A všichni tvrdili, že se tato zakázka nedá zrušit,“ pokračoval premiér s tím, že už je dohoda na tom, aby tato zakázka byla zrušena. „Historicky máme největší problém s IT zakázkami. Historicky si tu vybrané firmy obsadily ministerstva a je potřeba s tím bojovat,“ zdůraznil Babiš.

„Vyvracím i tvrzení ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), že jsem neměl problém se zakázkou, která je dražší o miliardu. Mám s tím velký problém!“ rozčílil se znovu premiér. Paní ministryni prý napsal deset dopisů ohledně zakázek na MPSV. První z nich jí poslal 5. října 2018 a poslední 10. prosince 2019. „Ve všech těch dopisech jsem kritizoval netransparentní systém IT na MPSV. Tam si to také zprivatizovala jedna firma, která je tam desítky let,“ doplnil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně odmítl pochybnosti o tom, že by nástupce Kremlíka, současný ministr průmyslu a obchodu Havlíček, nezvládl řízení obou ministerstev. „Nemám obavu, že by to nezvládl, je to o nastavení systému, kompetencích, o kontrole. Chápu, že někteří politici mají potřebu se k tomu vyjadřovat, chtěl bych jen zdůraznit, že je to má kompetence. Pokud budu premiér, bude Havlíček ministr,“ oznámil.

Poté přišly dotazy od mediálních zástupců týkající se dopravní infrastruktury a počtu kilometrů otevřených dálnic, které opět dostaly premiéra do varu. „Paní redaktorko protibabišovského pořadu 168 hodin, výstavba dálnice trvá 13 let. Tak proč pořád opakujete, kolik kilometrů se otevřelo?“ rozčílil se pak ještě po jednom z dotazů.

„A my, hlavně, co se týká dálnic, jsme nekradli,“ dodal s tím, že za minulých vlád stál kilometr dálnice 350 milionů. „Pokud vím, dneska to stojí kolem 160,“ usmál se.

„A příští rok bude otevřena D1, 160 kilometrů de facto nové dálnice,“ pokračoval. Pak redaktorce ještě doporučil, ať si přečte programové prohlášení vlády.

Další novinářka se pak ještě podivila, že je nestandardní, když jeden ministr řídí dva resorty.

„Paní redaktorko, hnutí ANO je nestandardní, já jsem taky nestandardní,“ opáčil Andrej Babiš.

A dodal, že dokud bude premiérem, bude dopravu řídit Karel Havlíček. „A já mu v tom pomáhám, protože já jsem on-line,“ dodal premiér. Je prý ve stálém kontaktu s řediteli SŽDC, ŘSD a všech dalších institucí.

Psali jsme: Programátoři začnou pracovat na novém systému k dálničním známkám Havlíček se dnes ujme ministerstva dopravy, povede ho spolu s MPO Takové rychlé odvolání Kremlíka? Komunistka Vostrá v ČT odhalila své pochybnosti Doprava, průmysl, obchod, věda, výzkum. To je moc na jednoho ministra. Chvojka tepal z rádia Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.