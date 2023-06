Babiš se chystá Fialovi migrační pakt osladit. „Budeme mluvit, budeme vysvětlovat.“

reklama

V průzkumu, který přinesla CNN Prima News, Babišovi důvěřuje 43 procent lidí, nedůvěru v něj má 40 procent. Jak je s výsledky průzkumu Babiš spokojen? „Já jsem spokojenej, od vstupu do politiky na mě je tady mediální masáž, takže ta čísla jsou potěšující pro mě. Mám radost z toho,“ poznamenal.

„Naše vláda byla úspěšná, až přišel ten covid, který byl velice těžký pro nás. Tak tam si myslím, že to mělo i hlavní vliv na to, že jsme nakonec ty volby prohráli, i když to bylo pět proti jednomu,“ sdělil Babiš.

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 21265 lidí To je podpora, která odpovídá tomu, kterou měl Babiš na přelomu let 2020/2021. Dá se obecně z tohoto říct, že lidé nedůvěřují tomu, kdo je u vlády? „Já myslím, že po tom, co pan premiér předvádí, má strašně vysoké procento – a hlavně největší selhání je, že tu migrační dohodu, kterou já jsem odmítl v září 2020 – a pan Rakušan ji akceptoval – a pan premiér se neangažuje, tak ta skutečně ohrožuje naši bezpečnost. A my o tom budeme mluvit a vysvětlovat lidem, co se vlastně stalo, protože povinná solidarita neexistuje. To je další pozvánka pro ilegální migraci a pro pašeráky,“ zmínil Babiš.

Hnutí ANO na středu svolalo mimořádnou schůzi Sněmovny, právě k reformě migračních pravidel. „Doufám, že to Evropský parlament neodsouhlasí. Já jsem se ilegální migraci věnoval velice intenzivně, byl jsem ve Varšavě u Frontexu, byl jsem v Palermu na konci o Libyi, byl jsem v Římě, na Maltě. A nakonec se nám povedlo 29. června 2018 zarazit ty kvóty. Potom nás Evropská komise žalovala, i Maďarsko a Slovensko, myslím. Oni se nevzdali, tyhle promigrantské síly. To jsou stejné síly, které chtějí zničit Evropu tím Green Dealem. A já vůbec nechápu, proč to pan Rakušan odsouhlasil, když Polsko, to je dneska náš asi hlavní spojenec v Evropě, pro pana premiéra, a Maďarsko to odmítly. My jsme měli dostat obrovské peníze za to, že jsme přijali 516 tisíc uprchlíků. Stejně Polsko. 1,6 milionu. Nedostali jsme vůbec nic. Měli nám dát aspoň 35 milionu nebo 40. V Řecku vyhrál řecký premiér volby s tím, že postaví 200kilometrový plot. Stejný den ve Francii ten syrský migrant tam pobodá lidi. Migranti se zmocní násilně lodě, ve Švédsku jsou no-go zóny, roste tam kriminalita, a tyhle lidi v Evropě odsouhlasí tuhle šílenost. I samo Spolu má v programu, že máme bránit Evropu na vnější hranici. Takže je to skandální, je to neuvěřitelné, a my samozřejmě tohle téma budeme lidem vysvětlovat, protože co je to povinná solidarita? To je normálně... Řekli migrantům, jak Merkelová tehdy: Přijďte, my si vás tady rozdělíme. Neuvěřitelné selhání, neuvěřitelná zrada,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš se závěrem vyjádřil k tématu inflace. Meziročně je totiž za květen na úrovni 11 procent. „Inflaci nezvládla vláda. Vláda, kdyby zastropovala cenu elektřinu u výrobců na 1500 korunách, tak jsme měli nízkou inflaci. To neudělali. My jsme to udělali, v roce 2021, za nás byla inflace 5,3, oni to dohnali až na 19. Teď to klesá, samozřejmě, protože ceny energií jsou nízko. Takže: Nechali to vyhnít, ČNB, Rusnok, taky selhal, zničil hypoteční trh, takže všechno špatně,“ shrnul tuto otázku Babiš.

Psali jsme: Proč sem chtějí migranty. Zbořil našel temné důvody Půl milionu za migranta. Kolem pokuty pro ČR ještě více veselo Lži a švindly. Kalousek podpálil vládu Dan Landa: Za covidu nešlo držet hubu. Soudy nám daly za pravdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama