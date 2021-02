Babiš se má bavit s opozicí, ne s hejtmany, kritizoval Vystrčil v rádiu

reklama

„Znám názory kladné i opačné a nechci odhadovat, zda uspějeme, nebo ne. Ale samozřejmě já osobně si myslím, že došlo k porušení ústavy a pro Českou republiku je důležité, abychom věděli, zda může vláda některé kroky dělat, nebo nemůže,“ prohlásil Vystrčil.

Ten si je podle svých slov vědom, že Ústavní soud žalobu nestihne projednat do konce února a současného nouzového stavu. „S tím jsme počítali, protože i díky tomu nemůže dojít k žádným problémům při jakýchkoliv krocích vlády, jak lživě tvrdil premiér Andrej Babiš. Ten prohlásil, že Ústavní soud tak může vládě bránit při ochraně lidských životů, což je nesmysl,“ vysvětloval Vystrčil.

Babiš by podle šéfa Senátu měl místo vyjednávání s hejtmany hovořit s opozicí. „Vláda na to evidentně připravena nebyla, že poslanci neprodlouží nouzový stav. Již dávno k tomu měla mít připravený zákon o ochraně veřejného zdraví a postupovat podle něj. Kdyby Babiš opozici řekl, že je připraven na jejich podmínky, tak jako to udělal v případě hejtmanů, tak to mohlo dopadnout jinak a vše by se vyřešilo v Poslanecké sněmovně,“ má jasno Vystrčil.

Opozice podle něj neprodloužila nouzový stav proto, aby s ní Babiš byl nucen jednat. „V rámci nouzového stavu totiž vláda nepostupuje dobře, a proto opozice tlačila na to, aby se ty podmínky zlepšily. Stav se dlouhodobě nelepší, a to svědčí o tom, že samotný nouzový stav je o ničem. Je to jen rámec, který je potřeba naplnit. Ale vláda ho naplňuje špatně, a proto opozice potřebuje vyjednávat,“ vysvětloval šéf Senátu.

Hejtmani vládu o vyhlášení nouzového stavu podle Vystrčila požádali, protože viděli, že vláda jiné varianty nemá. „Hejtmani při debatě s vládou zjistili, že vláda není bohužel připravena na postup bez nouzového stavu, proto to premiérovi odsouhlasili. Hejtman je totiž zodpovědný za životy lidí ve svém kraji, a proto tak mohli podlehnout tomu Babišovu citovému vydírání,“ řekl Vystrčil.

„Během toho jednání i hejtmani požádali pana premiéra, aby se místo nich bavil s opozicí, což ale premiér opakovaně odmítal a naléhal na hejtmany, aby ho o nouzový stav požádali a on se pak mohl cítit jako vítěz. Hejtmani navíc moc možností neměli, neboť nechtěli jít proti sobě a nechtěli ohrozit zdraví občanů,“ dodal s tím, že hejtmani nechtěli dopustit, aby se v některých krajích nouzový stav zavedl a v některých ne.

Poslanci podle Vystrčila zatím musejí urychleně pracovat na nějaké podobě pandemického zákona. „To je něco, na čem se nyní pracuje, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Ten zákon už přinesl ministr Vojtěch někdy v květnu a vláda od té doby na něm nic neudělala,“ podivil se Vystrčil s tím, že opozice má k Vojtěchovu návrhu mnoho připomínek.

Na závěr Vystrčil pronesl, že návrat žáků do škol je možný, pokud by se zprovoznilo neinvazivní testování učitelů a žáků. „Ale chtělo by to i jinak zorganizovat očkování, aby bylo upřednostněno i očkování pedagogů. V některých zemích i doma rodiče mají neinvazivní testy a děti se testují doma. Tohle by mohlo probíhat i u nás, ale musí jít o neinvazivní testování, protože to současné antigenní testování je pro děti velmi nepříjemné,“ dodal Vystrčil.

