Babiš se v noci vrátil z Bruselu s „bombou“. Pak přišla poslední tiskovka a velký úder Fialově vládě

reklama

„Dobrý den, dámy a pánové. Jak jsme slíbili, tak naše vláda pracovala až do posledního momentu, kdy nastoupí nová,“ začal Babiš. „Já jsem se vrátil, ve 3 ráno jsme přistáli, z Bruselu, kde jsme bojovali na Evropské radě a myslím si, že je jasno, předsedkyně Evropské komise to přislíbila opakovaně do mikrofonu, že potvrdí, že jádro a plyn jsou nízkoemisní zdroje energie. A já o tom budu ještě informovat příštího pana premiéra, protože to nebylo jednoduché. Já chci poděkovat všem lidem, kteří nás zvolili do našich funkcí. Myslím si, že jsme dělali maximum pro to, abychom jejich očekávání naplnili,“ pravil Babiš s tím, že to nebylo jednoduché. „Protože bez covidu jsme měli jen dva roky a další dva roky jsme bojovali s covidem,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Velké díky všem občanům, kteří nás podporovali. Jaká byla naše vláda, to vyhodnotí historie,“ uvedl Babiš.

Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24076 lidí

„Za naší vlády jsme snížili daně o 436 miliard, zvyšovali jsme důchody. Jenom tento týden jsme otevřeli dálnice v délce 46 kilometrů. Příští vláda má z naší strany připraveno otevřít dalších 200 kilometrů dálnic a dalších 200 kilometrů obchvatů,“ zaznělo také od končícího premiéra.

Zdůraznil také, že pro jeho vládu bylo vždy, a v covidu zvláště, prioritou zdravotnictví.

„Za dobu naší vlády to stouplo o 228 miliard. Tolik peněz zdravotnictví nikdy nemělo. Já si myslím, že budoucí vláda by měla pokračovat v našich projektech. Já si myslím, že si Praha zaslouží nové onkologické centrum. Já si myslím, že naše zdravotnictví je skvělé. A my jsme přivezli až 1100 miliard na dotacích. Z toho jde 50 miliard do zdravotnictví, takže tady jsme vytvořili skvělý prostor na to, aby to využila příští vláda."

Přislíbil také, že nechá připravit knížku, ve které bude shrnuto, co všechno odcházející vláda ANO zařídila.



Poslední tisková konference za vládu Andreje Babiše. (Screen: ČT24)

Nová kantýna a další věci

Odmítl také kritiku, že by jeho vláda zanedbala přípravu českého předsednictví v EU, na které dojde ve druhé polovině roku. Vláda podle Babiše připravila řadu nových, či zrekonstruovaných prostor, které bude možné pro předsednictví využít.

„Nová kantýna a další věci. My samozřejmě máme velký zájem na tom, aby Česká republika obstála od 1. 7. 2022. A my jsme přesvědčeni, že to předsednictví má zůstat mimo politická témata a my se tady musíme spojit, stejně jako jsme se v závěru spojili proti covidu,“ zdůraznil Babiš.

Osobně by uvítal, kdyby ve Francii po volbách zůstal prezidentem Emmanuel Macron, v němž Babiš vidí evropského lídra, který celou EU musí posunout kupředu.

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10995 lidí

Tohle je ten nový styl politiky, zlobila se Schillerová

Ministryně financí za ANO a nově zvolená poslankyně Alena Schillerová, která si vzala slovo po Babišovi, zdůraznila, že vláda i v době covidu dělala pro lidi vše, co mohla.

„Byl tu covid. Byla tu největší krize v historii naší země. Nejen v té novodobé, ale v historii vůbec,“ zdůraznila Schillerová.

Jasně také řekla, že celkové zadlužení Česka je v poměru k HDP nižší, než bylo v době před nástupem Andreje Babiše na Ministerstvo financí.

Zdůraznila také, že odcházející vláda snižovala daně.

„My jsme daně snížili o 510 miliard a dali jsme do ekonomiky 68 miliard. Vše najdete na stránkách Ministerstva financí a rovněž i na mých sociálních sítích,“ uvedla Schillerová. Podle ní se podařilo zlepšit situaci v oblasti zadlužení celé země. „Když ČNB vypouštěla balónky, že bude zvyšovat úrokové sazby, tak jsem logicky nařídila půjčit si dopředu a teď na tom logicky vyděláváme,“ pochválila se Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jala se také vysvětlovat, že ve státní správě již došlo k proškrtání černých duší a pokud chce i budoucí vláda snižovat počty státních úředníků, už tu podle Schillerové vznikne velký problém. „Upozorňuji, že to jsou policisté, hasiči a učitelé. Takže kdyby budoucí vláda rozhodla o škrtání v těchto místech, tak se střílí do vlastní nohy,“ zahřměla Schillerová.

Pár slov věnovala i energetické krizi a postěžovala si, že neprošel návrh na snížení DPH u energií pro příští rok. „Nová koalice má ve Sněmovně pohodlnou 108 a náš návrh smetla. To je nový styl politiky - už ani nedebatujeme,“ kroutila hlavou Schillerová.

Poté žádala budoucí vládu, aby aspoň na dva měsíce v novém roce snížila DPH u energií na nulu. „My to rozhodně nevzdáme a budeme důsledně kontrolovat vládu z opozice."

Konstatovala také, že ani vláda Andreje Babiše nebyla bez chyb, ale vše, co dělala, dělala podle Schillerové pro lidi.

„Byli jsme v situaci, ve které nikdy nikdo před námi nebyl a vše jsme dělali s otevřeným srdcem a ve snaze pomoci lidem,“ zdůraznila nakonec Schillerová.

Fotogalerie: - Fialova vláda bude

Jako za války. Všichni naši lékaři a sestry si zaslouží naši úctu a poděkování

Ke slovu se dostal také ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, podle něhož se Babišově vládě podařilo stabilizovat české zdravotnictví, celosvětové pandemii covidu navzdory. Z úst ministra zaznělo, že jsou peníze pro biologickou léčbu řady nemocí a došlo i ke zvýšení platů lékařů i zdravotních sester, takže on odchází z úřadu s čistým štítem.



(Screen: ČT24)

Poté využil citátu britského válečného premiéra Winstona Churchilla, který po Bitvě o Británii děkoval pilotům za to, že ostrovní království zachránili před hrozící německou invazí.

„Nikdy v dějinách lidských konfliktů nevděčilo tolik lidí za tak mnoho tak malé hrstce. Winston Churchill to řekl po Bitvě o Británii ve vztahu k RAF. Já bych to chtěl říct ve vztahu k lidem, ke zdravotním sestrám, k lékařům, sanitářům a k dalším, kteří v této době zachraňují životy a já si myslím, že bychom jim měli být obrovsky vděční. Zaslouží si naši úctu. Dělají skvělou práci a zaslouží si naši úctu,“ řekl Vojtěch.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důrazně varoval před rušením vyhlášky o povinném očkování pro některé profese a pro některé věkové skupiny.

„Musíme stále dokola děkovat našim zdravotníkům a musíme děkovat i naší armádě,“ zaznělo ještě od premiéra, když si vzal znovu slovo po Vojtěchovi.

Psali jsme: Merkelovou nepustili na WC. Babiš ukázal, co zdědil a napravil Fialova vláda: Země řízená z Bruselu? A spisovatel Bauer jde dál. Senát a Vrbětice? Tvrdá slova Napakovali se. Na začátku covidu se stalo... Šmucler má dlouhou paměť. A hovoří Šifrované zprávy Andreje Babiše mladšího. Komunikace s europoslancem Zdechovským. Hohlmeierová, Švýcarsko. Vítejte v bahně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama