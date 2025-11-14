Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší

14.11.2025 10:05 | Monitoring

Spolek Milion chvilek pro demokracii má nového předsedu. Tedy spíše staronového. Na scénu se vrací Mikuláš Minář. „Už se těším na hnojomety,“ oznámil.

Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší
Foto: Facebook
Popisek: Lukáš Hilpert a Mikuláš Minář

Nezisková organizace Milion chvilek pro demokracii sama o sobě uvádí, že jejím cílem je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. V jejím čele od prosince 2024 stál aktivista Lukáš Hilpert. Hilpert v letech 2009 až 2011 studoval teologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, studium ale nedokončil.

Po roce Hilpert oznámil, že z postu předsedy Milionu chvilek odchází. Novým předsedou byl zvolen Mikuláš Minář. Ten se tak do pozice šéfa této neziskové organizace po několika letech vrací. Milion chvilek vedl od roku 2018, kdy mu bylo 25 let. V čele Milionu chvilek stál do roku 2020. Pak z Milionu chvilek odešel, pokusil se vstoupit do politiky, ale pro své hnutí Lidé PRO nezískal dostatečně silnou podporu a před volbami v roce 2021, které vyhrál Petr Fiala (ODS), oznámil, že se stahuje z veřejného života.

Ale po 4 letech se do něj vrací.

„Po téměř ročním období, kdy Milion chvilek vedl Lukáš Hilpert, dochází ke změně na postu předsedy organizace. Po dokončení úspěšné předvolební kampaně NE EXTREMISTŮM se Lukáš Hilpert na konci října rozhodl vzdát se předsednické role a předat vedení organizace dál. Novým předsedou Milionu chvilek byl valnou hromadou spolku následně zvolen Mikuláš Minář,“ uvedl spolek Milion chvilek pro demokracii na sociální síti Facebook.

Hilpert oznámil, že se vrací k sobě domů do Stříbra.

„Milí a vzácní přátelé, po pěti letech v Milionu chvilek se pro mě uzavírá jeden velký kruh, jedna velká etapa. Z garanta první dobrovolnické buňky Milionu chvilek ve Stříbře jsem se postupně dostal až do užšího týmu, a nakonec do role předsedy organizace. Byla to neuvěřitelná cesta – plná silných okamžiků, lidí, kteří mě inspirovali, i výzev, které mě mnohému naučily. Teď ale cítím, že je čas vrátit se domů do Stříbra – k lokálnímu aktivismu a práci s lidmi v mém okolí. Vím, že Milionu chvilek už teď nemůžu dávat tolik energie, kolik by si tato organizace zasloužila. Dlouhodobá únava, tlak ze všech stran a každodenní řešení politické reality mě dovedly k rozhodnutí předsednickou štafetu předat dál,“ poznamenal.

Nastupující předseda Minář začal tím, že Hilpertovi poděkoval za práci, kterou odvedl a odvádí. A poté poděkoval všem lidem, kteří se angažují a drží neziskovou organizaci Milion chvilek v chodu.

„Bez vás a vašich chvilek by tu dnes Milion chvilek nejspíš nebyl. A to by byla obrovská škoda. V příštích letech ho totiž možná bude třeba víc než kdy dřív,“ zdůraznil Minář s tím, že teď nastane nelehké období.

Na úplný závěr přidal jedno post scriptum

„P. S.: Už se těším na hnojomety, které teď vypuknou! Jsem zvědav, jaké nové hovadiny zase dezinformátoři vymyslí! Nebo snad zůstanou jen u starých plků o kampani, prachách, věku, vzdělání, fialajugend a protestování proti výsledku voleb? Schválně, kdo teď začne fňukat, plivat síru a dělat ze mě zplozence pekla. Mnoha extremistům a dezinformátorům se teď značně zvýší tlak. A víte co? Jen ať si křičí a plivou! Já mám svědomí čisté a fakt se jich nebojím,“ zdůraznil.

O slovo se Milion chvilek znovu přihlásí už 17. listopadu, na výročí sametové revoluce.

autor: Miloš Polák

