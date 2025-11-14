Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší

Nezisková organizace Milion chvilek pro demokracii sama o sobě uvádí, že jejím cílem je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. V jejím čele od prosince 2024 stál aktivista Lukáš Hilpert. Hilpert v letech 2009 až 2011 studoval teologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, studium ale nedokončil.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Ale po 4 letech se do něj vrací.
„Po téměř ročním období, kdy Milion chvilek vedl Lukáš Hilpert, dochází ke změně na postu předsedy organizace. Po dokončení úspěšné předvolební kampaně NE EXTREMISTŮM se Lukáš Hilpert na konci října rozhodl vzdát se předsednické role a předat vedení organizace dál. Novým předsedou Milionu chvilek byl valnou hromadou spolku následně zvolen Mikuláš Minář,“ uvedl spolek Milion chvilek pro demokracii na sociální síti Facebook.
Hilpert oznámil, že se vrací k sobě domů do Stříbra.
„Milí a vzácní přátelé, po pěti letech v Milionu chvilek se pro mě uzavírá jeden velký kruh, jedna velká etapa. Z garanta první dobrovolnické buňky Milionu chvilek ve Stříbře jsem se postupně dostal až do užšího týmu, a nakonec do role předsedy organizace. Byla to neuvěřitelná cesta – plná silných okamžiků, lidí, kteří mě inspirovali, i výzev, které mě mnohému naučily. Teď ale cítím, že je čas vrátit se domů do Stříbra – k lokálnímu aktivismu a práci s lidmi v mém okolí. Vím, že Milionu chvilek už teď nemůžu dávat tolik energie, kolik by si tato organizace zasloužila. Dlouhodobá únava, tlak ze všech stran a každodenní řešení politické reality mě dovedly k rozhodnutí předsednickou štafetu předat dál,“ poznamenal.
Nastupující předseda Minář začal tím, že Hilpertovi poděkoval za práci, kterou odvedl a odvádí. A poté poděkoval všem lidem, kteří se angažují a drží neziskovou organizaci Milion chvilek v chodu.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Na úplný závěr přidal jedno post scriptum
„P. S.: Už se těším na hnojomety, které teď vypuknou! Jsem zvědav, jaké nové hovadiny zase dezinformátoři vymyslí! Nebo snad zůstanou jen u starých plků o kampani, prachách, věku, vzdělání, fialajugend a protestování proti výsledku voleb? Schválně, kdo teď začne fňukat, plivat síru a dělat ze mě zplozence pekla. Mnoha extremistům a dezinformátorům se teď značně zvýší tlak. A víte co? Jen ať si křičí a plivou! Já mám svědomí čisté a fakt se jich nebojím,“ zdůraznil.
O slovo se Milion chvilek znovu přihlásí už 17. listopadu, na výročí sametové revoluce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák