Babiš vystoupil před kamerou: Nebezpečí! Piráti rozvrátí naši zemi. A koalice se Šlachtou. Nevadí mi

Nejdůležitější události dne analyzované ze všech úhlů pohledu, to je pořad 360° na CNN Prima News. Dnes byl hostem pořadu premiér Andrej Babiš (ANO) a témata se týkala nejen pandemie a očkovací strategie, ale také a především podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. „Volby chceme vyhrát, jsme čitelní a zasloužíme si to,“ apeluje premiér.

„Tak já na ty volby nemyslím. Nemáme na to čas jako vláda. Máme důležité úkoly,“ odpověděl moderátorovi, jak se připravuje na volby i v kontextu zatížení různými kauzami. Babiš v tomto ohledu zdůraznil, že ve vládě jako politik neměl žádnou kauzu. „Mám absolutně čistý stůl,“ uvedl a dodal, že všechny kauzy jsou staré a podle jeho slov na objednávku. Dodal také, že tenhle rok byl nejtěžší. K opozici pak podotkl, že koronavirus jim pravděpodobně přišel na pomoc. „Museli se spojit proti Babišovi, samostatně si asi nevěřili,“ řekl k ustanovení dvou koaličních bloků.

Podle něj je ale jedno z těchto dvou uskupení skutečně vážným ohrožením České republiky. „Piráti jsou ohrožení naší země. Tito lidé skutečně rozvrátí naši zemi,“ varoval s tím, že to jsou skutečně fanatici, někteří z nich. „To není politika, ale aktivismus,“ zdůraznil.

Došlo také na téma nové politické strany Přísaha Roberta Šlachty. Podle Babiše jde na kampaň dobře. Dle jeho slov kopíruje to, co dělal Andrej Babiš v roce 2013. „Jede kontaktní kampaň, chodí mezi lidi, má dobré fotky a protikorupční étos. Přesně jak jsem to dělal já v roce 2013. Dělá to dobře,“ okomentoval způsob vedení kampaně Přísahy. Odpovědi na variantu případné koaliční spolupráce se Šlachtou po volbách se vyhýbal. „On mi nevadí,“ uvedl nepřímo.

Pro všechny byl poslední rok výrazně složitým obdobím. „Byl někdy moment, že jste uvažoval, že se na to vykašlete?“ zeptal se moderátor. „Byl to náročný rok, pořád intenzivně pracujeme. Já jsem si dovolil minulý rok jet na dovolenou, ale každý den jsem byl spojený s centrálním týmem. A byl z toho skandál. Ty útoky proti mojí osobě jsou neskutečné,“ postěžoval si sice, ale zároveň vyloučil, že by měl myšlenky na odchod z politiky. „Volby chceme vyhrát, zasloužíme si to. Chceme říct lidem – volte nás, nás znáte, mohu zdokumentovat, co jsem všechno udělal,“ zdůraznil. „My jsme si vedli dobře do srpna, potom jsme to léto podcenili. Udělali jsme chyby a musíme se poučit,“ přiznal. A dodal, že v životě něco vybudoval, šel do politiky podle svých slov zkušený, následně řídil ministerstvo a byl a je premiérem. „Ostatní nemají tušení, do čeho jdou,“ podotkl.

„Chci zkrátka přesvědčit lidi o tom, že hnutí ANO je čitelné – vědí, co ode mě mohou očekávat,“ zdůraznil. K nosnému tématu kampaně se nechtěl vyjadřovat. „Nechte se překvapit,“ uvedl s úsměvem Babiš a dodal, že politice věnoval obrovskou spoustu času, píle a energie. „Bohužel pak přišla pandemie,“ posteskl si, že všechny úspěchy za jeho premiérování jsou zakryté stínem koronaviru. V rámci covidu pak podotkl, že ještě aktuálně není vyhráno. Odkázal k Británii, kde se nyní nachází nová indická mutace. „Musíme být ostražití a dávat pozor. Minulý rok jsme to podcenili,“ přiznal s tím, že opakovat se to nesmí.

