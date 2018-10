Babiše docení až historie. On se toho ale asi už nedožije, prorokuje Stuchlík

„Ať chcete, nebo ne, kampaň ANO byla o třídu před ostatními kampaněmi,“ poznamenal Stuchlík s tím, že nikdo nedokáže říct, jak by hnutí ANO dopadlo bez kampaně. Takhle skončilo páté. „Pořád se to bere jako neúspěch, ale ty výsledky byly velmi těsné, máme jen o jeden mandát méně než ti, kteří sestavují koalici,“ dodal Stuchlík.

Původní text ZDE

Pražský neúspěch pak Stuchlík nevnímá jako chybu Babiše. „On je prostě premiér České republiky, což je funkce, která je v průběhu jejího výkonu nepopulární. A to má i svou odvrácenou stranu, jako je třeba pokles voličské přízně v Praze. Já si nepamatuji premiéra, kterého by lidé milovali. Kam mi až paměť sahá. Sobotka, Nečas, Paroubek, Gross. Od začátku 90. let prostě není premiér vděčná role. Já sám jsem panu Babišovi říkal, že jeho docení až historie. Že on se toho asi nedožije, ale tak to už bohužel u státníků chodí,“ odvětil Stuchlík, jenž považuje Babiše za úspěšného a výrazného premiéra.

K tématu pražské opozice, v níž zřejmě ANO usedne, chtějí být babišovci podle Stuchlíka aktivní. „Chceme řešit témata, která bude koalice projednávat, skutečně podrobně. Prioritou je pro nás doprava, především co nejrychlejší dostavba vnitřního a vnějšího okruhu a metra D,“ poznamenal Stuchlík mimo jiné.

Psali jsme: Koalice v Brně vedená ODS představí koaliční smlouvu v úterý Kancléřka Merkelová přijede na oslavy 100. výročí Československa Zeman omilostnil hendikepovaného muže, který neplatil alimenty Babiš jednal na Pražském hradě se Zemanem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef