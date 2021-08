Babiše ve Zlíně „přepadli“ aktivisté. Nadávky se jen hrnuly. Pak přišlo odhalení. „Mají transparenty, ale nepřiznají, odkud jsou...“

„Táhni o dům dál! Baťa by tě hnal!“ skandovali hlasitě odpůrci. „Až budou po vás lidi plivat…“ zněly hrozby na adresu premiéra a předsedy vlády Andreje Babiše při jeho autogramiádě na náměstí ve Zlíně. Fanoušci se nedali a bránili svého oblíbeného politika. Řadili se i přes protesty okolí do fronty, žádali o podpisy a společná fota, která s úsměvem premiér rozdával. Na místo přijel i zdejší hejtman, který už se neubránil lehkému rozladění. Předseda Poslanecké sněmovny a lídr kandidátky ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček si dobrou náladu nenechal vzít.

„Nechcete si počkat na podpis?" přemlouvali členové hnutí ANO příznivce před zahájením autogramiády. Ti si totiž začali rozebírat knihy připravené ve stánku ještě před příjezdem premiéra.

Když se dozvěděli o návštěvě předsedy vlády, lidé zůstávali na náměstí a debatovali. Například dvaaosmdesátiletá paní Jaroslava ze Zlína na Andreje Babiše nedá dopustit, navíc důvod může doložit. „Schovávám si důchodové výpisy, můžu to porovnat. Dostali jsme dřív navíc dvacet korun… Pan Babiš se hlavně věnuje problematice seniorů. On je také senior, bere nás jako lidi, kteří dřív poctivě pracovali. Lidem přeje,“ vysvětlila a popsala i své vlastní zážitky z návštěvy Čapího hnízda. „Byla jste tam? Jeďte! Úžasné. To je pro lidi. Ne, jak to píšou v novinách… Byla jsem nadšená. Jela jsem tam se zájezdem a se souborem, kterému on (premiér Andrej Babiš, pozn. redakce) věnoval kroje i boty, aby mohli vystupovat. Ne jeden kroj,“ popisovala. Sama si nedokáže představit, že by v naší zemi vládli Piráti se STAN. „Aby tu vládli Ferjenčík a ten Bartoš? Nebudu říkat důvody, ale ne. A vy ano?“ ptala se. „Kdyby nebylo koalic, Pekarová a ti další by si ani neškrtli,“ doplnila.

Počkat na premiéra se rozhodla i paní Marcela, která pracuje v nemocnici ve Zlíně. I když šla přes náměstí jen náhodou a o setkání nevěděla, rozhodla se předsedu vlády svou účastí podpořit. „Jsem zdravotní sestra na covidové jednotce. Opatřením a očkování fandím. To, co vláda dělá, jako zdravotní sestra musím ocenit. Kdo neviděl mrtvé a lidi umírat, neví, co to je covid,“ zdůraznila jasně. O tom, že opozice dává koalici vinu za třicet tisíc ztracených lidských životů, nechtěla ani slyšet. „Hlavně opozice veškerá opatření pořád napadala. Byli první, co chtěli rušit roušky. Vládní opatření uznávám,“ dodala jednoznačně.

Mezi lidmi už si někteří všímali i růstu preferencí ANO, které alespoň podle STEM překročily jedenatřicet procent. Jeden ze seniorů přišel i s důvodem: „Probudili se i mladí.“

Na místo dorazil nejdřív předseda Poslanecké sněmovny a poslanec Radek Vondráček, kterého lidé žádali o společné foto.

Radek Vondráček při fotografování s fanoušky. Foto: Daniela Černá

Co byste celý den dělali? Proč také nedáváte zmrzlinu?

A na místo dorazili i odpůrci. „To musíme vydržet,“ zašumělo v davu. I když je v kraji hejtman z ANO i primátor Zlína z vládního hnutí, nemá v regionu premiér jen nadšené příznivce. I odpůrci se tu dokážou dost hlasitě ozvat. Do Zlína dorazili s transparenty a pískotem. Do debaty s nimi se pustil nejdřív Radek Vondráček. „Víte, že jde o dotační podvod?“ sypali na něj kritiku v souvislosti s působením premiéra. „Buďte rádi, že Babiše máte, co byste celé dny dělali?“ ptal se Vondráček. A smršť obvinění pokračovala dál: „Nestačí, že je to komunistický kádr a udavač. Předtím jsme protestovali proti komunistům. Jenže vy jste se dali s komunisty dohromady a vedete tuto partaj,“ zněly důrazné výčitky s tím, že místní aktivisté vždycky podporují jen demokratické strany. „Ale zmrzlinu nedáváte,“ zakřičel někdo z davu na adresu odpůrců. „Nebo alespoň klobásu,“ vykřikl někdo další podnět.

Radek Vondráček diskutoval s odpůrci. Foto: Daniela Černá

Odpůrci hnutí ANO dorazili s transparenty. Foto: Daniela Černá

Odpůrci pak začali debatovat s fanoušky premiéra i o tom, zda je většina národa „blbá“, a na téma, jak je možné, že lidé stojí u stánku „zločince.“ Řeč byla o střetu zájmů, očištění premiéra před soudem atd. „Můžu se zeptat, a co Topolánek a pandury?“ ptal se někdo z davu. Podle odpůrců neměl nikdo takové problémy v republice, jako má současný předseda vlády, a to ani Klement Gottwald. Došlo i na kritiku čerpání dotací. „Vy jste za podíl na lupu za drobky ze stolu schopní podporovat mafiána?“ zazněl dotaz směrem k fanouškům. A z jejich strany zašumělo. „Pane bože! To je hrozné. Proč je někdo nevyhodí?“

Výměna názorů. Foto: Daniela Černá

„Nepomáhejte tomu člověku!“ „Blbouni, negramoti!“

Kritici premiéra vysvětlovali příznivcům, kolik firem „Babiš položil.“ Pak už diskusi protnul zuřivý pískot a výkřiky: „Fůj, hanba! StB! Vrať se na Slovensko! Podvodník to je! Nenechte se koupit!“ Řev zesílil, protože na místo právě dorazil premiér a předseda vlády Andrej Babiš. Už na něj čekala řada lidí ve frontě a bez ohledu na aktivisty se těšili na podpis a doufali i ve společné foto.

„To si chcete nechat knihu podepsat od někoho, kdo okrádá vaše děti? Nikdo takto nikdy nekradl,“ zněly výhrady. „Nepomáhejte tomu člověku!“ padaly výzvy směrem k frontě příznivců. „Jsou to blbouni, negramoti. Bezohlední lidi, plebs,“ neměl slitování jeden z místních seniorů zase na adresu odpůrců premiéra.

„Můžete mi napsat věnování? A společnou fotku?“ žádali lidé premiéra. Mezi tím totiž ve stánku, kde pořádal předseda vlády autogramiádu, přibývalo zájemců i podpisů. Lidé si spokojeně odnášeli knížky a společné fotografie. „Fandíme vám,“ ujišťovali předsedu hnutí ANO, který si s lidmi ochotně potřásl rukou. Další fronta stála u zmrzliny.

Premiér podepisoval novou knihu. Foto: Daniela Černá

„Babiš je zločinec,“ křičeli z davu, a rodiče příznivců nabádali děti: „Držte se za mnou a na nic nereagujte.“

Odpůrci přitvrdili a konfliktů přibývalo. „Vy umíte také krást!“ „Zloději podporují zloděje!“ Některé situace řešil antikonfliktní tým. „Vládne nám trestně stíhaný premiér s pomocí lokaje našeho primátora,“ odpůrci se strefovali i do Jiřího Korce, místního primátora, který je zvolen za hnutí ANO.

Jiří Korec, primátor Zlína. Foto: Daniela Černá

„Je samozřejmě správné, že lidé mohou říkat své názory,“ poznamenal Korec pro Parlamentní Listy. „Jen toto už je vnucování názorů a urážení těch, kdo mají jiný názor. Nejvíc mě mrzí, že je tu zástupce ODS, který má transparent nad sebou, a hnutí STAN, a nepřiznává se k tomu, že je zástupce hnutí STAN. Lidé, kteří tady demonstrují, by měli zároveň ukázat svou politickou příslušnost,“ dodal primátor. „Měli by i na transparentu ukázat a říct na rovinu: Jsem kandidát za hnutí STAN, a jsem proti premiérovi. Možná by pak transparenty vyznívaly jinak,“ doplnil. Sám asi v polovině autogramiády nepředpokládal, že by se roztržky mohly vyhrotit.

Lidé přišli s různými transparenty. Na jednom z nich bylo napsáno: „Dnes Bureši díky tobě obrací se Baťa v hrobě!“ Někteří ale nevěděli, o co jde. „Tam je napsané: Bureši. … A kdo je ten Bureš?“ ptala se dáma z davu.

„Baťa by ho hnal!“ skandovali čím dál hlasitěji aktivisté. „Jděte do prdele!“ reagovali příznivci a konstatovali, že kdyby ti ostatní neřvali, byla by tady pohoda. Odpůrci vydrželi na místě téměř do konce autogramiády. „Hanba, hanba!“ skandovali. „Táhni o dům dál. Baťa by tě hnal!“ opakovali.

Zlín si nekoupíš! Foto: Daniela Černá

„Dokud to není ve fázi, že se tady něco hází…,“ přemýšleli lidé ve frontě na podpisy. „Mě to štve, já taky nevnucuji nikomu svůj názor,“ rozčilovali se další.

Aby se s někým žďuchal, považuje za bezpředmětné dlouholetý příznivec hnutí ANO pan Luboš. „Před čtyřmi lety tady bylo méně lidí, a teď přišlo více mladých lidí,“ hodnotil.

Debata se zvrhla ve výměnu názorů o tom, kdo by měl skončit na Pankráci. „Aby ses tam neobjevil ty, ty chytrolíne!“ znělo zpět. Mezi tím jeden z tatínků vysvětloval dcerce: „Tady na jedné straně jsou lidé, kteří mají rádi pana premiéra, rozeberou si knížku, a ti ostatní jdou proti němu.“

Jé, vy jste Holiš, pravá ruka toho mafiána?

„Tohohle dáme do basy a budeme kontrolovat ty ostatní,“ zněly plány aktivistů. Někteří se opět pustili do diskuse s Vondráčkem a pak přidali i hejtmana, jenž dorazil s taškou knih, které chtěli podepsat příznivci z Rožnova pod Radhoštěm, kde zastává i post starosty. „Jé, vy jste Holiš. Vy jste Radim Holiš, jsem vám neviděl do obličeje. Se tady s vámi bavím jako s normálním člověkem, a vy jste pravá ruka toho mafiána ve Zlínském kraji. Kolik jste rozházeli peněz, které tady Čunek našetřil?“ zněly dotazy.

Hejtman Zlínského kraje se tak pustil do debaty s odpůrci, třeba na téma otrávení řeky Bečvy.

Hejtman Radim Holiš obhajoval ANO. Foto: Daniela Černá

Hejtman na náměstí ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Premiér se po celou dobu věnoval příznivcům, podepisoval knihy a s úsměvem se fotil. Ve frontě si počkal i jeden z jeho hlavních odpůrců. „Nestydíte se v předvečer 21. srpna dávat knihu, kterou jste ani nečetl, natož, abyste ji psal? Položil jste spoustu firem, EU vás varovala.“ „Ne, nestydím se. Stačilo,“ reagoval otráveně premiér. Pak už postupně okolní lidé volali: „Ochranka. Ochranka.“ Aktivista se nedal a přitvrdil: „Na Facebooku jste řekl, že až budou po vás lidé plivat, skončíte v politice. Neplivnu,“ ujistil, ale připomenul, jak před časem hodil po premiérovi PET lahev.

Diskuse uvnitř stánku, kde se konala autogramiáda. Foto: Daniela Černá

A opět zaznělo: „Baťa by tě hnal! Baťa by tě hnal!“ Někteří lidé ovšem o obsahu věcně pochybovali: „Ti, co křičí, by si u Baťů nevydělali ani na kůrku chleba. Žvanilové, nefachčenkové.“

„Pane premiére, jste nejlepší premiér, kterého jsme měli,“ zněly hlasy příznivců. Lidé přáli premiérovi zdraví, pevné nervy a děkovali mu. „Byla by možnost se s vámi vyfotit, pane Babiš?“ ptali se už další. A vybírali si knihy. „Vemte si tu podepsanou, to máte lepší, s prémií,“ znělo doporučení.

Premiér Andrej Babiš ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

