Babiši, pozor: Málem mi spadly brýle! vzkázala tvrdě Maláčová. Jde o Staňka

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se pustila do svých vládních kolegů z hnutí ANO. Prý obraceli oči v sloup, když jim řekla, že potřebuje z rozpočtu o 11 miliard víc, ale ona je prý opravdu potřebuje. Nejde podle jejího názoru o nic menšího než o přežití. A pak zmínila končícího ministra kultury Antonína Staňka...

Předseda vlády Andrej Babuš spolu se svým PR týmem týden co týden sepisuje dlouhá provolání k národu, kde vypočítává, co za plynulých sedm dní dokázal, kde podle svého názoru pomohl občanům a co všechno chystá v dalších dnech. Několikastránkové texty vždy začínají zvoláním „Čau lidi“.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová začala sepisovat podobně laděná sdělení. Jsou sice kratší, než ta Babišova, ale český předseda vlády by měl i tak zpozornět.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maláčová prozradila, že zavítala na festival Colours of Ostrava, ale vedle toho také na několik politických setkání. Spolu se svým stranickým kolegou Lubomírem Zaorálkem prý jednala s novým vlastníkem ostravských hutí Liberty Steel. V týdnu ji nejvíc zaměstnávaly debaty o dalších úpravách návrhu státního rozpočtu. Prý se jí podařilo domluvit dofinancování sociálních služeb jednou miliardou korun. Takže sociální služby prý nečeká žádný kolaps, jak říká opozice.

„Kolegové z ANO obraceli oči v sloup, když jsem jim řekla, že resort práce a sociálních věcí potřebuje o 11 miliard korun víc, než kolik mu ministerstvo financí vyčlenilo v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jenže já je nechci proflámovat. Jen si namátkou vezměte, kolik stojí výstavba takových domovů pro seniory, a že jich u nás potřebujeme. Nehledě na to, že nemůžeme na sociální služby vyčlenit méně peněz, než jsme měli letos! Těch chybějících 11 miliard je otázka přežití. Nejde jen o peníze na provoz a rozšiřování sociálních služeb, jde i o prostředky pro obce na sociální práci, ohrožené děti, na veřejně prospěšné práce, ale také na nutné investice do informačních systémů ministerstva tak, aby nezkolabovala výplata dávek a důchodů. Vyplácet tyhle peníze MUSÍME z rozhodnutí vlády a sněmovny – tedy ze zákona! Takže tvrdit, že rozhazuji, je drzá LEŽ,“ rozohnila se ministryně tolik, že dokonce použila velká písmena.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozpočet však nebylo to jediné, nad čím se Maláčová rozčílila. Do obrátek ji dostala také slova premiéra Babiše o tom, že politická krize točící se kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) může být vyřešena i po prázdninách.

„Zásadně NESOUHLASÍM ! s panem premiérem, že když se nepodaří věci posunout na jeho středeční schůzce s prezidentem, tak pokračování přijde až po prázdninách. Když jsem si jeho slova přečetla, málem mi spadly sluneční brýle z očí. Neumím si představit, že by premiér odjel na dovolenou uprostřed ústavní KRIZE. Vždyť jednoho ministra má už dva měsíce na odchodu, a ke jmenování nového se neschyluje. S takovou se panu premiérovi může stát, že až se vrátí z dovolené, zjistí, že je bez koaličního partnera. A nic mu už nepomůže, že budeme od ANO slýchat, jak je ČSSD pro vládu důležitá a jak je v ní úspěšná – jakkoli je to pravda,“ vypálila členka vlády.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Je důležité čerpat zahraniční inspiraci s řešením problémů Kalousek má radost: Už i odborář Středula opustil Babiše Poslanec ANO vytočil sněmovní dámy. Promluvil na téma „žena a mateřská dovolená“ Ministryně Maláčová: Soukromá zařízení pro bohaté nejsou řešením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp