Babišova kandidatura. Jak může zasáhnout Zeman? Tlustý vytáhl odvážnou úvahu

„Oni všichni tihle – já už pro ně nemám jiné slovo – šílenci dělají všechno pro to, aby nás vtáhli do války,“ doplnil. Politici by se podle něj měli snažit nejvíce o to, abychom se případnému konfliktu vyhnuli.



„Nemyslím si, že to tomu šílenci někdo nabídl. Já se obávám, že je to dost velký šílenec, aby to vymyslel on sám,“ řekl Tlustý směrem k ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), jenž tvrdí, že nešlo o jeho nápad a že v souvislosti s instalováním „Putina v pytli“ na jeho ministerstvo prý pouze spolupracoval se spolkem Dekomunizace.



Pokračoval k tématu růstu zadlužení Čechů. Podotkl, že dluhy současnou tíživou situaci nevyřeší a bankéři by se raději měli podívat na možnost, že by začalo ve velkém docházet na jejich nesplácení. „Kdybychom se podívali na grafy vývoje dluhů všech typů – dluhu státu, dluhu domácností, tak jsou to dramatické nárůsty. Úplně neuvěřitelné. Jdou na mnohonásobky u zadlužení domácností. Dnes je to na úrovni desetinásobku nebo dvacetinásobku stavu před deseti nebo dvaceti lety,“ upozornil Tlustý s tím, že může být již do jara „tato bublina splasklá“.

K aktuální energetické krizi podotkl, že by ho zajímalo, komu je tohle „energetické rodeo“ ku prospěchu a kdo platil zviditelnění aktivistky Grety Thunbergové. „Nám to ku prospěchu není. To je za velké prachy mocných tohoto světa, kteří potřebují Thunbergovou, aby zblbla lidstvo a to se vydalo do slepé uličky, kam kráčíme… Nejradši bych se dozvěděl, kdo posílá jí a jejím rodičům ‚prašule‘ za tuhletu hrůznou kampaň,“ podotkl. Sám si není jistý, jestli samotná Thunbergová ví, že má být takto „zneužitá“.



Následovalo téma oznámení expremiéra a šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, že se chystá kandidovat na prezidenta. „Jeho rozhodnutí je výsledkem velice složité vědecké analýzy, která zkoumá jeho šance, a hlavně jeho současnou politickou fázi. Když to seriózně zkoumáte, musíte začít těmi nejstrašnějšími variantami… Co je u tohoto pána ta největší hrozící katastrofa? To je přeci odsouzení u soudu,“ naznačil Tlustý, že za oznámením Babiše stojí varianta, že by mohl být kvůli kauze Čapí hnízdo odsouzen.



Tomu se chce Babiš prostřednictvím své kandidatury prý vyhnout. „Když by takto jasný favorit prezidentských voleb byl nakonec odsouzen, to by byla divná prezidentská volba. Ne? ‚Největší favorit by byl vyautován nějakým rozsudkem soudu.‘ Myslím si tedy, že kdyby byl odsouzen, tak stihne dostat milost. Dostane milost. Prezident řekne, že favorit nesmí být ‚diskvalifikován rozsudkem soudu‘,“ shrnuje Tlustý, o co Babišovi prý ve skutečnosti jde.

„Tím, že by dostal milost, je jeho nejstrašnější varianta vyřešená, a pak už jenom zbývá, jestli uspěje, nebo neuspěje, ale to už není tak důležité,“ míní o Babišově kandidatuře.



Souhlasí s výsledky průzkumů, že aktuálně nemá Babiš ve druhém kole prezidentské volby žádnou šanci na úspěch. V době, kdy se volba odehraje, již prý ovšem možná lidé kvůli zhoršení situace začnou „hledat zachránce“ a bude otázkou, zdali jej prý uvidí i třeba v Babišovi.



A vyjádřil se také k rozhodnutí České národní banky už po několikáté v řadě i přes rekordní výši inflace nezvedat úrokové sazby. Michl dle něj „kdysi bývával moudrý pán“, ale dnes tomu tak již prý není.

„V situace astronomické inflace, ve které jsme v tuto chvíli mimochodem jedni z nejhorších na světě, by bylo správné úrokové sazby zvedat. Je třeba inflaci co nejrychleji udusit, ztlumit. A to se jinak, než zvýšením úrokových sazeb, nedá,“ vyjádřil se Tlustý k rozhodnutí Michla držet úrokové sazby na úrovni, kterou mu přenechal jeho předchůdce Jiří Rusnok.



Michl je podle exministra financí na straně „vyděšených“ dlužníků a nechává přijít „tragédii“ v podobě toho, že lidé přecházejí o úspory.



„Je třeba více chránit ty, co spořili. To je ta zodpovědnější část společnosti. To jsou ti, kteří tvoří hodnoty… Ne ti, kteří rozhazují a půjčují si na to,“ obul se Tlustý do Michla za to, že nezvyšováním sazeb podporuje současné zdražování.

