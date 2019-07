Babišovci perlili kvůli Číně: Utři si pocintanou bradu! napsali po hlasování. A bylo veselo

Šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš rád říkává, že dokáže čelit různým dotazům občanů. Má na to dokonce aplikaci „Pojď do mě“, kam můžete nahrát svůj dotaz či vzkaz a pokud bude zakladateli hnutí ANO chtít, odpoví. Zdá se však, že ne všichni členové Babišova hnutí to mají stejně. Když jeden z občanů – mladý student – položil dotaz radním ANO v Šumperku, byl tzv. odpálkován. Ptal se na cestu radních do Číny.

„Dobrý den. Mohu poprosit o objasnění vašeho hodnotového veletoče, kdy jste na jaře podpořili vyvěšení vlajky Tibetu na radnici, a dnes jste údajně podpořili cestu šumperské delegace do Číny, která soustavně porušuje práva Tibetu a ostatních menšin? To je vidina jejich investic tak vysoká a reálná? Z aktivit nejvyšších pater politiky víme, jak je to s čínskými investicemi v Česku,“ položil otázku Brož.

A jak mu bylo na slušně položenou otázku odpovězeno? „Rudánku, utři si pocintanou bradu od mlíka a běž opruzovat jinam,“ zněla odpověď zaslaná v soukromé zprávě ze stránky hnutí. Ale nepodepsaná, takže se neví, který z členů hnutí či správců stránky má vychování na úrovni řeznického psa.

Na ostrou odpověď upozornil server Echo24.cz.

Šumperské ANO se později za výstup omluvilo, ale opět bez toho, aby uveřejnilo jméno pisatele kousavé odpovědi.

„Asi jste si všimli, že jeden z našich kolegů odpověděl v soukromé zprávě z této stránky tak trochu příkřeji a zapomněl se podepsat, takže to vypadalo jako názor celé naší organizace. Prostě, propadl chvilkové emoci. Pisatel tuto soukromou zprávu zveřejnil. Pokud se někdo cítí dotčený, tak se mu omlouváme.“

Místo příslušného jména se dostalo voličům vysvětlení, proč bylo vhodné podpořit cestu do Číny.

„Naši voliči si zaslouží vysvětlení, proč radní za hnutí ANO 2011 hlasovali pro cestu vedení města Šumperka do Číny. Vzhledem k tomu, že v našem volebním programu máme podporu místních podnikatelů, nemohli jsme odmítnout žádost šumperských firem, které vedení města poprosily o pomoc. Je nám jasné, že Čína je kontroverzní země, na druhou stranu nelze přehlédnout její ekonomický potenciál, který by rády využily i šumperské firmy. Bohužel v této dominantní asijské zemi to chodí tak, že pokud budoucí kontrakty nepodpoří vedení města, žádné nebudou. Je to jednoduchá rovnice – pokud město nepřijme pozvání, nic nebude. A upřímně řečeno, náš region není tak bohatý, aby si toto odmítnutí mohl dovolit. Dle vyjádření šumperských firem, jde o jednoduchá čísla, pokud vedení Šumperka nepřijme pozvání čínských partnerů, podniky budou muset propustit desítky pracovníků,“ oznámili členové Babišova hnutí.

autor: mp