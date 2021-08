Babišovi jde o kejhák, hraje o svou svobodu, rozprávěl Kalousek. Přidali se Topol s Prouzou

Babiš to dělá dobře, opanuje kampaň. A voliči mají smutně krátkou paměť. Před kamerami se na tom shodli Miroslav Kalousek (TOP 09), Mirek Topolánek, Cyril Svoboda a Tomáš Prouza. Kalousek popsal, co ho uráží a co se ho bytostně dotýká, šlo o Afghánistán. Byla to katastrofa, pravil Kalousek. Cyril Svoboda zaznamenal, že se Robert Šlachta (Přísaha) nechal ostříhat a popsal co Šlachtovi jde opravdu dobře. Topolánek naložil Pirátům. „Reagují často splašeně, vyděšeně, ufňukaně,“ vypálil Topolánek.

Televize CNN Prima News pokračuje v sérii předvolebních debat s lídry politických stran a s komentátory, kteří hodnotí jak vystupování politiků, tak předvolební situaci. Do křesla pro komentátory CNN Prima News usadila expremiéra z řad ODS Mirka Topolánka, exministra financí z řad TOP 09 Miroslava Kalouska a exministra zahraničí za KDU-ČSL Cyrila Svobodu. Společnost jim dělal ještě prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Pánové hned na úvod okomentovali průzkum STEM, podle kterého by volby vyhrálo hnutí ANO s 31 procent hlasů, koalice Spolu by skončila druhá s 21 procenty a Piráti a Starostové by skončili až třetí s necelými 19 procenty. Do Sněmovny by se dostal ještě Tomio Okamura s hnutím SPD a komunisté. ČSSD už by skončila těsně pod hranicí 5 procent a zůstala by mimo Sněmovnu.

Pánové se shodli na tom, že průzkum odráží trend posilování ANO, stagnaci Pirátů a souboj komunistů a ČSSD o nejlevicovější voliče.

Prouza přidal jednu kritickou poznámku.

„Ten průzkum také ukazuje jedno varování. Že volič má krátkou paměť. Je myslím naprosto jasné, že kdyby byly volby v březnu letošního roku, tak ta čísla budou vypadat úplně jinak. A také je jasné, že ten, kdo rozjel kampaň přes léto, tak teď v tom průzkumu jde nahoru. A ti, kteří měli pocit, že se nemusí tolik snažit, protože už je to vlastně dopředu dané, tak najednou začínají padat. A teď je otázka, jestli dokážou rychle zareagovat, protože těch 50 dní je na jednu stranu ještě dlouho, ale na druhé straně, ono 50 dní zas tak moc času není,“ varoval Prouza.

Veřejný prostor podle něj opanovalo hnutí ANO tím, jak nastoluje témata. „Často úplně irelevantní. Třeba debaty o zmrzlinách. Všichni víme, že je to nesmysl, ale je to zábava, je to akční a lidé mají rádi akci,“ poznamenal Prouza s tím, že tu teď lidé cítí jen u ANO. „Lidé mají pocit, že to je jediná strana, která něco dělá,“ konstatoval Prouza.

Podle Kalouska je další problém v tom, že od Pirátů čas od času vyletí výbušný balón, o kterém se potom říká, že naši členové to sice říkají, ale v programu to nemáme. Jenže voliče to pak znejišťuje, co si o té straně myslet. Na druhé straně, podle Kalouska Pirátům pomáhá spojení s hnutím STAN.

„Starostové a nezávislí jsou do té míry flexibilní, že oni dokázali být tak trochu TOP 09, tak trochu lidovci a teď jsou zase tak trochu Piráti,“ konstatoval Kalousek.

Topolánek upozornil, že řada lidí má s Piráty problém, ale chtějí volit STAN. „A já vždycky říkám, ‚to budeš volit i Piráty‘ a oni ‚ne, Piráty já volit nebudu‘,“ upozornil ve studiu na skutečnost, že lidi často nerozumí tomu, že spolu se STAN budou opravdu volit i Piráty.

Babiš navíc podle něj zvolil chytrou taktiku, když si vybral jednoho soupeře, kterého ostřeluje, a to Piráty.

„Ten soupeř reaguje často splašeně, vyděšeně, ufňukaně. Najednou vidíme, že Piráti nejsou ti mladí sebevědomí lidé, kteří mají na všechno odpověď a všechno ví lépe. A proto to jde proti sobě, proto on (Babiš), ne že by bral voliče Pirátům, ale možná od Pirátů některé voliče odhání,“ řekl Topolánek. „Ta mediální a finanční převaha, ta schopnost řídit tu kampaň, ta je u toho týmu Andreje Babiše viditelná a zřetelná a bude dominovat i zbytku kampaně,“ dodal expremiér.

Řada lidí kalkuluje i se slovy prezidenta Miloše Zemana, že v podstatě jmenuje Andreje Babiše premiérem, ať už ty volby dopadnou jakkoli. I kdyby ty volby nevyhrál, Miloš Zeman dává najevo, že ho stejně jmenuje. A to podle Topolánka hraje v myslích lidí nemalou úlohu.

Miroslav Kalousek dodal, že Babišovi teď jde o hodně. „Pokud bude mít možnost sestavit tu většinovou vládu, tak ji sestaví, nepustí to z ruky, protože ví, že mu jde o kejhák,“ pravil Kalousek. „Andrej Babiš jede na tygru, hraje o svoji svobodu a ekonomickou budoucnost.“

Prouza měl za to, že předseda Pirátů Ivan Bartoš má ukazovat svou lidskou tvář, ale potřebuje vedle sebe nějakého bojovníka, který bude dnes a denně nakládat Andreji Babišovi. A nikdo takový se zatím neobjevil, což je podle Prouzy problém.

Stejně jako Topolánek a Kalousek si i Prouza myslí, že Miloš Zeman udělá všechno pro to, aby udržel Andreje Babiše v křesle premiéra.

Cyril Svoboda konstatoval, že Babišovi hraje do karet ještě jedna věc. Lidé podle něj přemýšlejí i o tom, kdo bude po volbách premiérem, kdo bude reprezentovat zemi. „V tomto ohledu si myslím, že většina voličů je spíše konzervativní a budou mít jistou obavu mít předsedu Pirátů za premiéra,“ upozornil Cyril Svoboda.

Poté pánové změnili téma.

Kalousek promluvil na téma Afghánistánu.

„Byla to katastrofa. Mělo se to udělat jinak,“ poznamenal k tématu Kalousek. Vojenský vstup do Afghánistánu byl podle jeho názoru po 11. září 2001 nezbytný. „Bylo nutné vyčistit tu zemi od teroristických základen,“ řekl Kalousek. „To se stalo a Okamurové a jiní pokřikovači, kteří devalvují ty oběti, které tam ti naši vojáci a nejen naši vojáci položili, tak to mě uráží, to se mě dotýká,“ rozčiloval se.

Cyril Svoboda zaznamenal, že se Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha, nechal v poslední době ostříhat. „Pro mě je změna, že se pan plukovník Šlachta ostříhal. Je to možná marketingově nový tah. Netuším, jestli to u voličů a voliček zabere, ale všiml jsem si toho,“ pravil Svoboda.

„Možná šel jenom k holiči,“ upozornil se smíchem Topolánek.

Kalousek upozornil, že od 90. let 20. století v Česku vždy bylo 8 až 10 procent voličů, kterým se líbí myšlenka, že někdo skončí v base. „Ten elektorát tady vždycky byl, který chce slyšet, že za ty jejich ne úplně povedené životy bude někdo zavřenej,“ pravil Kalousek. „Pro mě je nejpřitažlivější věta: všechny zavřu. Vydělal na tom Miloš Zeman od roku 1996. Vydělaly na tom Věci veřejné, vydělali na tom Piráti a teď na tom vydělává plukovník Šlachta. Když to říká plukovník, tak to zní věrohodně, kór když se ostříhá.“

Cyril Svoboda připomněl, že někteří voliči zkrátka a dobře mají rádi nové politiky. Stejně jako Kalousek podotkl i Svoboda, že lidé chtějí někoho vidět za mřížemi. „Hlavně když to nejsem já, hlavně když to je ten druhý,“ nahlédl do mysli voličů Svoboda. „On totiž neříká koho zavřít. Kdyby řekl, že zavře Jardu nebo Marii, tak už by se to tříštilo, ale on neříká koho zavřít,“ dodal exministr zahraničí.

Pánové se shodli na tom, že ČSSD udělala zajímavý tah, když v Praze vytáhla Matěje Stropnického. Je to člověk, který svými provokativními výroky dokáže poutat pozornost novinářů. Shodli se však také na tom, že nakonec Stropnický ČSSD nepřinese ty hlasy, ve které strana doufá.

Celou debatu naleznete zde

