Babišův „mír“ v Polsku popudil Lipavského s Fialou

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek 25. června zúčastnil v polském Gdaňsku mezinárodní Konference k obnově Ukrajiny. Vystoupil s projevem a setkal se rovněž se zástupci českých firem. Podpořil je v jejich úsilí o zapojení do rekonstrukce válkou poničené země. Na okraj konference jednal předseda vlády ČR i s premiérkou Ukrajiny Julijí Svyrydenkovou.
„Mír není pasivita. Mír není rezignace. Mír není vzdání se principů ani spravedlnosti. Mír je odhodlání zastavit zabíjení, zmírnit lidské utrpení a vytvořit podmínky pro stabilní budoucnost. Evropa kdysi našla moudrost a odvahu povstat z trosek války a vybudovat kontinent založený na spolupráci a usmíření. Stejnou moudrost dnes potřebujeme znovu. Protože pouze mír může zajistit budoucnost Ukrajiny,“ řekl premiér.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Test odolnosti a výdrže. Celý projev Andreje Babiše na Konferenci k obnově Ukrajiny v Gdaňsku. pic.twitter.com/KdnlcHOr6k— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) June 25, 2026
Lipavský: To neděláš dobře, Andreji
Ne každému se však Babišovo volání po míru zamlouvalo. „Neskutečná naivita premiéra. Více zbraní Ukrajině neznamená více války. Znamená to, že ukrajinská armáda může lépe čelit ruské válečné mašinerii. Kdybyste si, Andreji Babiši, přečetl něco o historii, věděl byste, že agresora nezastaví ústupky, slabost ani hezká slova. Zastaví ho síla, odhodlání a schopnost napadené země se bránit. Slabost válku neukončuje. Slabost ji prodlužuje,“ vyjádřil se Babišův předchůdce v křesle premiéra Petr Fiala (ODS).
Neskutečná naivita premiéra. Více zbraní Ukrajině neznamená více války.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2026
Znamená to, že ukrajinská armáda může lépe čelit ruské válečné mašinerii.
Kdybyste si, @AndrejBabis, přečetl něco o historii, věděl byste, že agresora nezastaví ústupky, slabost ani hezká slova. Zastaví ho… pic.twitter.com/OyhcIGUGdR
Vlastní komentář přidal také bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, člen poslaneckého klubu ODS. „Mluvit před Poláky v Gdaňsku o tom, že více zbraní znamená více války? To neděláš dobře, Andreji…,“ vzkázal šéfovi vládního kabinetu.
Mluvit před Poláky v Gdaňsku o tom, že více zbraní, znamená více války?— Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 25, 2026
To neděláš dobře, Andreji... pic.twitter.com/382B5Hq2Bv
„Premiér Babiš potvrdil, že ČR pod jeho vedením nebude dávat žádné peníze na zbraně na pomoc napadené Ukrajině, ale rád by, aby české firmy vydělávaly na rekonstrukci Ukrajiny,“ komentoval na síti X novinář Vojtěch Gibiš.
Premiér Babiš potvrdil, že ČR pod jeho vedením nebude dávat žádné peníze na zbraně na pomoc napadené Ukrajině, ale rád by, aby české firmy vydělávaly na rekonstrukci Ukrajiny. pic.twitter.com/a43V43i9R7— Vojtěch Gibiš (@GibisVB) June 25, 2026
Babiš zastavil vojenskou pomoc napadené zemi
Vyjádřil se také další publicista. „V Gdaňsku na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny mluví Andrej Babiš o tom, že Ukrajina zaplatila ve válce strašnou cenu. Projev je ok. Problém je, že jsou to jen slova. Babiš zastavil vojenskou pomoc napadené zemi. Zastavil pro ni L-159. Návštěvě Kyjeva se vyhýbá,“ napsal na platformě X Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.
V Gdaňsku na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny mluví @AndrejBabis o tom, že Ukrajina zaplatila ve válce strašnou cenu. Projev je ok. Problém je, že jsou to jen slova. Babiš zastavil vojenskou pomoc napadené zemi. Zastavil pro ni L-159. Návštěvě Kyjeva se vyhýbá. @RESPEKT_CZ pic.twitter.com/wqMlJ2NUsT— Ondrej Kundra (@okundra) June 25, 2026
Na Facebooku pod příspěvky Andreje Babiše z konference převažují pozitivní komentáře typu „Pane premiére, jste muž na svém místě“. Komentující také vyjádřili podporu zapojení českých firem do rekonstrukce.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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