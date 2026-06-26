Babišův „mír“ v Polsku popudil Lipavského s Fialou

26.06.2026 10:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Premiér Andrej Babiš (ANO) v polském Gdaňsku podpořil účast českých firem na poválečné obnově Ukrajiny a prohlásil, že základem všeho je uzavření míru. Doma za to ale schytal tvrdou kritiku ze strany členů poslaneckého klubu ODS Petra Fialy a Jana Lipavského.

Babišův „mír“ v Polsku popudil Lipavského s Fialou
Foto: Repro Andrej Babiš, FB
Popisek: Andrej Babiš pronesl projev Konferenci k obnově Ukrajiny v Gdaňsku

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek 25. června zúčastnil v polském Gdaňsku mezinárodní Konference k obnově Ukrajiny. Vystoupil s projevem a setkal se rovněž se zástupci českých firem. Podpořil je v jejich úsilí o zapojení do rekonstrukce válkou poničené země. Na okraj konference jednal předseda vlády ČR i s premiérkou Ukrajiny Julijí Svyrydenkovou.

ANO 2011

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Na úvod konference vystoupil s projevem, ve kterém zdůraznil, že obnova Ukrajiny je důležitý cíl, který si vyžádá obrovské zdroje, odhodlání a mezinárodní spolupráci. Základní podmínkou pro obnovu země a návrat k normálnímu životu je ukončení bojů a uzavření míru.

„Mír není pasivita. Mír není rezignace. Mír není vzdání se principů ani spravedlnosti. Mír je odhodlání zastavit zabíjení, zmírnit lidské utrpení a vytvořit podmínky pro stabilní budoucnost. Evropa kdysi našla moudrost a odvahu povstat z trosek války a vybudovat kontinent založený na spolupráci a usmíření. Stejnou moudrost dnes potřebujeme znovu. Protože pouze mír může zajistit budoucnost Ukrajiny,“ řekl premiér.

Mgr. Andrea Babišová, MBA

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Lipavský: To neděláš dobře, Andreji

Ne každému se však Babišovo volání po míru zamlouvalo. „Neskutečná naivita premiéra. Více zbraní Ukrajině neznamená více války. Znamená to, že ukrajinská armáda může lépe čelit ruské válečné mašinerii. Kdybyste si, Andreji Babiši, přečetl něco o historii, věděl byste, že agresora nezastaví ústupky, slabost ani hezká slova. Zastaví ho síla, odhodlání a schopnost napadené země se bránit. Slabost válku neukončuje. Slabost ji prodlužuje,“ vyjádřil se Babišův předchůdce v křesle premiéra Petr Fiala (ODS).

Vlastní komentář přidal také bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, člen poslaneckého klubu ODS. „Mluvit před Poláky v Gdaňsku o tom, že více zbraní znamená více války? To neděláš dobře, Andreji…,“ vzkázal šéfovi vládního kabinetu.

„Premiér Babiš potvrdil, že ČR pod jeho vedením nebude dávat žádné peníze na zbraně na pomoc napadené Ukrajině, ale rád by, aby české firmy vydělávaly na rekonstrukci Ukrajiny,“ komentoval na síti X novinář Vojtěch Gibiš.

Babiš zastavil vojenskou pomoc napadené zemi

Vyjádřil se také další publicista. „V Gdaňsku na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny mluví Andrej Babiš o tom, že Ukrajina zaplatila ve válce strašnou cenu. Projev je ok. Problém je, že jsou to jen slova. Babiš zastavil vojenskou pomoc napadené zemi. Zastavil pro ni L-159. Návštěvě Kyjeva se vyhýbá,“ napsal na platformě X Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.

 

Na Facebooku pod příspěvky Andreje Babiše z konference převažují pozitivní komentáře typu „Pane premiére, jste muž na svém místě“. Komentující také vyjádřili podporu zapojení českých firem do rekonstrukce.

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Babiš , Fiala , Kundra , Ukrajina , zbraně , mír , Lipavský , Gdaňsk , Gibiš , Konference k obnově Ukrajiny

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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HHH , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseantares.h , 26.06.2026 10:42:08
No já myslím, že na Ukrajinu jsme už poslali mnoho pomoci jak finanční tak materiální a k tomu tu ještě máme Ukrajinské válečné uprchlíky kterým stát taky pomáhá. Tak proč bychom se neměli podílet na obnově ?? Určitě na to nedával Fiala a Lipavský své peníze ale šly na to peníze všech občanů. A jestli tu obnovu Ukrajiny budou Češi dělat tam kde to domluvil Fiala tak z toho stejně nic nebude takže ta hysterie je opět zbytečná a hloupá. Jako vše od těchto dvou politických amatérů.

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