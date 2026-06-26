Správa jeskyní: Balcarka prodlužuje otevírací dobu

26.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Třináct tuzemských aktuálně zpřístupněných jeskyní zahájí provoz dle otevírací doby pro letní prázdniny již od pátku 26. června 2026.

Správa jeskyní: Balcarka prodlužuje otevírací dobu
Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

„Chceme tak vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým začnou prázdniny dříve a budou řešit, kam vyrazit na výlet," ředitel Správy jeskyní (SJ) ČR Milan Jan Půček. Již od loňska zavedla SJ ČR zvýhodněné vstupenky pro rodiny s dvěma či třemi dětmi. Jeskyně Balcarka s bohatě zbarvenou krápníkovou výzdobou v Moravském krasu od letoška prodlužuje v létě otevírací dobu – poslední prohlídka bude až v 16:30.

Prohlídka tuzemského krasového podzemí může být i vítaným zchlazením v tropických dnech. V jeskyních je celoročně konstantně teplota kolem 8 stupňů Celsia, v Mladečských jeskyních u Litovle 11 stupňů a ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, které vytvořila termální kyselka, 14 stupňů Celsia. Letos v létě se jen zájemci musí obejít bez čtrnáctých Jeskyní Na Pomezí u Jeseníku, které jsou uzavřeny kvůli rekonstrukci elektroinstalace. V zimě to není možné kvůli hibernaci netopýrů a vrápenců.

I tyto prázdniny se mohou návštěvníci těšit na oblíbená letní zpestření. V Jeskyni Na Turoldu pod Pálavou v Mikulově, největším krasovém systému v druhohorních vápencích v ČR s unikátní modelací stěn a stropů připomínající mořské korály, jsou to večerní prohlídky při svíčkách každé pondělí od 19:00. 

Jeskyně Na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku s pozoruhodnými „srdcovými“ chodbami zvou o prázdninách každou středu v 15:00 na speciální prohlídky pouze s baterkou. Prodloužit si jejich návštěvu nově jde také procházkou po naučné stezce přibližující působení ledovce a řeky Bělé.

V Kateřinské jeskyni v srdci Moravského krasu se každou poslední neděli v měsíci konají specializované prohlídky přibližující archeologické a paleontologické nálezy, včetně unikátních 7000 tisíc let starých pravěkých kreseb na stěnách.

Vstupenky se prodávají předem na webu katerinska.caves.cz.

V Punkevních jeskyních se po rekonstrukci přístupové cesty znovu otevřel Masarykův dóm, během hlavní sezóny jako součást výběrových exkluzivních prohlídek. Od podzimu do jara, kdy je návštěvnost Punkevních jeskyní nižší a je to tak technicky možné, bude jeho prohlídka součástí klasického okruhu s plavbou po ponorné řece.

Ve Sloupsko-šošůvských jeskyních a jeskyni Výpustek v Moravském krasu se zájemci o podzemní dobrodružství mohou kromě běžných návštěvnických okruhů vydat i v létě s přilbami a čelovými světly na zážitkové trasy vedoucí neupravenými částmi jeskynních systémů. Tyto prohlídky pro maximálně 10 účastníků je třeba si koupit předem na internetu nebo se objednat předem na domluvený čas.

Z dalších jeskyní zvou k prohlídce Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší se smaragdovým největším podzemním jezerem Čech, Koněpruské jeskyně v Českém krasu na Berounsku s tajemnou penězokazeckou dílnou, v tuzemsku první zpřístupněná Chýnovská jeskyně na Táborsku s pestrým zbarvením stěn a v Olomouckém kraji zdobné Javoříčské jeskyně a již Kromaňonci osídlené Mladečské jeskyně u Litovle. 

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TZ , Správa jeskyní

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