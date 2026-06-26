Hřib (Piráti): Lidem v okolí Babiše už je líp

Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi představit tady novou skupinu papalášů, která tady zdomácněla v našich končinách. Jsou to takzvaní Babišovi bytoví baroni. A já začnu všeříkajícím titulkem: Bílina roky neřešila černé stavby Mrázové, stavební úřad vede její kamarád. Média to doprovodila tady touhletou fotografií. (Ukazuje fotografii.) Ono to možná není dost dobře vidět ze vzdálenějších míst, tak já si vezmu na pomoc tady obrázek, kde jsme využili ne elektronické tužky, ale zvýrazňovače, aby bylo jasné, co je na tom obrázku důležité. (Ukazuje.) Tady je možné vidět, řekněme v centrální spodní zóně ruku paní Mrázové na stehně pana Jedličky. A druhá věc, která občas z toho vypadává, protože dochází k oříznutí toho obrázku třeba na mobilních zařízeních, tak tady je ještě taková druhá ruka ležérně položená od pana Jedličky přes rameno paní Mrázové. A pan Jedlička na to reagoval: Tak mi dá ruku na stehno, a co? Máme profesní vztah. Vysvětloval reportérkám své vazby s ministryní Zuzanou Mrázovou vedoucí Stavebního úřadu v Bílině Oldřich Jedlička.
A tedy shodou okolností pan Jedlička je blízký přítel paní Mrázové. No a tady sledujeme tedy to, co v poslední dobou se objevuje v médiích stále častěji. Takhle to prostě chodí v té Babišově asociaci nepřiznaných obydlí. Neboli zkrátka ANO. (Ukazuje transparent Asociace Nepřiznaných Obydlí) .
Vy jste tam měli ten slogan, který zněl Už je líp, no tak na tu otázku už teď umíme odpovědět. No, je líp. Lidem v okolí Babiše už je líp. Problém je v tom, že není líp lidem, kteří normálně chodí do práce, z jejichž daní jsou placeni lidé, jako je paní Mrázová nebo pan Jedlička, a přesto mají problém vyjít s nájmem.
Mimochodem, víte, kolik je v České republice černých staveb? Nejčastěji se uvádí údaj, že v Česku stojí načerno, tedy nelegálně, zhruba každá desátá stavba. A tenhle odhad uvádí například ECO News s odkazem na Ministerstvo pro místní rozvoj. No a paní ministryně, která ty černé stavby má řešit a vymáhat pravidla, jde velice specifickým příkladem, kdy sama naopak má černou stavbu.
Když se podíváme, co to znamená mimochodem v absolutních číslech, tak kdybychom za stavbu považovali jen nově povolované stavby, tak čísla říkají, že v Česku se vydává kolem 60 000 stavebních povolení, z toho skoro 9 000 je vydáno dodatečně. To jsou typicky případy, kdy se nějaká stavba legalizuje zpětně. Já připomenu, že černá stavba nemusí znamenat to, že celý ten barák je postavený bez povolení. Jde často o nějakou přístavbu nebo nástavbu, garáž, kůlnu, přístřešek, rekreační chatu přestavěnou na větší objekt nebo stavbu užívanou jinak než je povoleno, třeba když se nějaké garáži říká moštárna a podobně.
Prostě když je nějaký rozdíl mezi skutečným stavem a katastrem nebo projektovou dokumentací. Já tady mám ale důležité poselství pro pana kamaráda, tedy od paní ministryně Mrázové (ukazuje obrázek). Mimo Bílinu se ty černé stavby řeší i bez oficiálního podnětu zvenčí, protože úřad má jednat z moci úřední, jakmile se o problému dozví a ne tedy z vůle kamarádů. No a přesto slyšíme výmluvu, že nepřišel oficiální podnět. Ale Stavební úřad opravdu není žádná poštovní schránka na podněty, to je orgán státní správy. Takže ještě jednou, když ví o černé stavbě, no, tak má Stavební úřad jednat. Jinde soudy dokonce přikázaly úřadům zahájit to řízení, anebo se nařizovalo i odstranění nepovolených částí staveb.
Takže otázka opravdu nezní, jestli v Bílině někdo podal na úřad správný papír. Otázka zní, proč úřad, který o tom pochybení zjevně věděl, tak čtyři roky nekonal. No a ta odpověď je jednoduchá, prostě si šli na ruku (opět ukazuje obrázek). Asi nemusíme zkoumat jestli na tuhle ruku nebo na tuhle ruku (ukazuje na obrázku) nebo na jakoukoliv jinou ruku, ale zcela zjevně z toho vyplývá, že vedoucí Stavebního úřadu v Bílině a paní exstarostka, nyní paní ministryně Mrázová, jsou klasickým příkladem papalášů. A to je nepřijatelné. A bohužel se nám ukázalo v posledních dnech, že tady Babišovi bytoví baroni začali růst jako houby po dešti.
Takže když se na to podíváme postupně, tak Babišova bytová baronka číslo 1, paní současná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, ta má na starosti sociální bydlení a obecně dostupnost bydlení celkově. No a kromě černých staveb na pozemku jako starostka Bíliny obývala obecní byt za pár 1000 měsíčně. Přímo na náměstí města, které má jeden z nejvyšších podílů obyvatel v exekuci. Až do roku 2024, podle dostupných údajů, paní Mrázová platila za 130 metrů čtverečních měsíční nájem zhruba 4 500 korun, zatímco tedy v jejím městě byl loni v exekuci reálně každý pátý obyvatel a průměrný dluh činí zhruba půl milionu korun. Tak bývalá starostka, nynější ministryně, naspořila během let v sociálně velice příznivém obecním bydlení přes milion korun a zbylo jí i na koupi pozemku. A ano, politika musí dnes zachytit věc vizuálně. Takže my jsme nabídli paní ministryni QR kód, aby tedy ten rozdíl na obecním nájemném mohla uhradit. Tedy rozdíl toho, o kolik to snížené nájemné bylo nižší než komerční nájemné v tom daném místě. A později dostala ještě klíčenku, protože se ukázalo, že tedy hnutí Asociace nepřiznaných obydlí (ukazuje obrázek), zkráceně ANO, řeší ty byty pouze pro ty svoje lidi.
No a co na to paní ministryně? Ministryně řekla – byt neopustím dokud budu vdaná, skoro by se chtělo dodat, nechť si to všeci zapamatujú, takže sebereflexe vidíme naprostá nula. A naopak si nechala ještě naordinovat další erární byt tady v Praze hned vedle Pařížské, který opět si nechává platit z daní lidí, kteří chodí do práce, ale přesto mají problém s tím zaplatit nájem. Takže od těch si paní ministryně nechává platit ještě další byt. No, že se nestydí, že se nestydí! A jako bonus v jednom z těch svých slzavých rozhovorů v podstatě přiznala, že od svého bývalého manžela vykoupila majetek, aby se vyhnul splácení dluhů svým věřitelům. Protože, a tady se dostáváme opět do roviny takového toho odklonu majetku, který jsme už jednou ve veřejném prostoru v naší zemi zaznamenali.
A to, vážení, není jenom tak, protože to vypadá, že paní Mrázová má problém nejen s morálkou, ale i se zákonem. Náš analytický tým Pirátů podal trestní oznámení na ministryni Mrázovou a jejího bývalého manžela Romana Schwarze pro podezření na účelové vyvedení majetku, který nemohl být použitý na úhradu dluhů, zejména tedy vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně. Takže tady se jedná o podezření na spáchání trestného činu poškození věřitele, poškození věřitele formou pomoci nebo spolupachatelství a maření výkonu úředního rozhodnutí. Protože Roman Schwarz v roce 2021 čelil exekucím a současně ve stejném roce převedl darem na Zuzanu Mrázovou poloviční podíl pozemku a druhou polovinu později paní Mrázové prodal. Já tady mám časovou osu (ukazuje přehled), aby to bylo lépe znázorněno. To znamená v roce 2004 Roman Schwarz získal ten pozemek. Potom v roce 2021 pan Roman Schwarz měl finanční problémy a exekuce, holt se mu asi nedařilo, jak by řekl Ondra Prokop, a v roce 2021 tedy Roman Schwarz daruje Zuzaně Mrázové poloviční podíl pozemků. Daruje, jo daruje, v době kdy měl finanční problémy a exekuce.
Potom v roce 2022 se rozvádějí a v roce 2024 pan Schwarz prodává Zuzaně Mrázové poloviční podíl pozemků za rovného půl milionu korun. Takže od roku 2024 paní Mrázová vlastní 100 procent toho pozemku a potom veřejně uvádí, že pozemek odkoupila, aby podíl neskončil v exekuci. Ale přitom jaksi zapomněla, že poloviční podíl na ni byl převeden darem. Tedy v současnosti pan Schwarz čelí třem exekucím. Největší dluhy má vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně a bohužel na uhrazení toho dluhu nemůže být použit majetek, který byl převeden darem na Zuzanu Mrázovou.
V současné době se bavíme tedy o exekucích pana Schwarze ve výši 71 369 korun, a to jsou ty dluhy, které by mohly být uhrazeny, ale bohužel nemohou být. To znamená proto to trestní oznámení popisuje také převedení bytu Romanem Schwarzem darem na svoji příbuznou, protože i tato transakce působí velice podezřele a celá ta věc je postoupena Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.
No, pak tady máme další Babišovu bytovou baronku a tou není nikdo jiný než paní Tünde Bartha, tedy šéfka Úřadu vlády Andreje Babiše. Ta tedy měla v držení městský byt na pražském Žižkově, který přitom neobývala ani ona, ani její přímá rodina. Žena, která je takhle nejbližší spolupracovnicí premiéra Andreje Babiše, v tom nicméně problém neviděla, přestože vlastní další tři byty, jeden dokonce v Praze, dva další v Maďarsku.
Paní Bartha přitom bydlí v Průhonicích, kde si ještě pronajala byt od Babišovy společnosti Imoba. No a když se novináři přišli zeptat, co na to paní Tünde Bartha, tak vedoucí Úřadu vlády řekla, že prý byla chudá jak kostelní myš a obecní byt si nechává pro dceru a kvůli vzpomínkám. Takže opět sebereflexe úplná nula.
My jsme se proto pana premiéra v interpelaci naší předsedkyně klubu Olgy Richterové ptali na několik otázek. Například, zdali považuje za přijatelné, aby vedoucí Úřadu vlády držela městský byt, pokud jej podle dostupných informací sama, ani její rodina, neužívá.
Také jsme se ptali Andreje Babiše, zdali vyzve paní Tünde Bartha, aby se nájmu obecního bytu vzdala, pokud tedy ten byt neslouží k jejímu skutečnému bydlení nebo bydlení její rodiny? Také jsme se ptali, zdali podpoří větší transparentnost u politiků, veřejných funkcionářů a jejich nejbližšího okolí, pokud využívají obecní nebo jinak veřejně zvýhodněné bydlení?
Za čtvrté jsme se ptali Andreje Babiše, zdali podpoří pirátský návrh, který by tuto transparentnost posílil? No a za páté jsme se ptali, jak chcete občanům vysvětlit rozdíl mezi programovým prohlášením o bydlení jako veřejném zájmu a praxí, kdy se ty obecní byty objevují v příbězích lidí blízkých politické moci? A je celkem jedno, že to nejsou přímo politici. Na tu odpověď my stále čekáme.
Nicméně mezitím dorazila odpověď na podobné otázky, na které jsme se ptali Andreje Babiše ve věci Zuzany Mrázové, který tedy konstatoval, že nechápe, proč se ptáme na ten snížený nájem paní ministryně Mrázové, když přece ten nájem si určují obce samy v té samosprávné působnosti.
No, to my víme, že si to určují ta města. Akorát tady pan premiér jaksi pozapomněl na to, že v době, kdy jeho nynější ministryně ten byt obývala, tak byla zároveň starostkou toho města, dříve místostarostkou, a tedy jako člen rady měla přímý vliv na to, jak ty nájmy jsou nastaveny. To znamená, že je to zcela zjevný střet zájmů.
Mimochodem, když jsme se dozvěděli o kauze paní ministryně Mrázové, tak jsme navrhli konkrétní Lex Mrázová, tedy pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu, který právě by měl zajistit to, že veřejní funkcionáři dle zákona o střetu zájmů identifikovaní – a do této skupiny připomenu, že spadá nejenom paní ministryně, také tam samozřejmě spadají poslanci, spadala by tam paní Mrázová i v době, kdy byla uvolněnou starostkou nebo místostarostkou, ale také by to dopadlo i na paní Tünde Bartha. A tito veřejní funkcionáři, tedy nejenom vysoce postavení politici, ale také například vedoucí těch správních úřadů, by museli předkládat v rámci svého přiznání, které se dává do toho centrálního registru oznámení, také informaci, zdali neužívají obecní byt, případně za jaký nájem. A pokud by užívali byt za nájemné zvýhodněné, no tak by poměrně logicky to museli vysvětlovat.
Bohužel od Andreje Babiše zatím tedy nemáme žádnou odpověď v tomto duchu, že by chtěl podpořit tento návrh. Označuje to za populismus, což je zajímavé. Protože mně to přijde jako zcela logické, aby tedy politik, pokud má nějaký takovýto výrazný benefit z veřejných peněz nebo z veřejného majetku, tak aby musel přinejmenším to transparentně přiznat a transparentně obhájit v momentě, kdy se na to někdo zeptá.
Nicméně mohu konstatovat v tomto případě paní Tünde Bartha, přestože na odpovědi od pana Babiše stále čekáme, tak se ukazuje, že ten náš tedy pirátský tlak má skutečně smysl, protože rada městské části Prahy 3 na svém nedávném jednání rozhodla o výpovědi z nájmu bytu paní Tünde Bartha s výpovědní dobou 3 měsíce tedy, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemců bytu, že důvodem výpovědi je přenechání předmětu nájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele. Což je super, protože tohle je zákonný postup. Ale je smutné, že k tomu muselo dojít až po medializaci, až po pirátském tlaku a až poté, co paní Tünde Bartha projevila opět jako všichni další Babišovi bytoví baroni naprosto nulovou sebereflexi.
A tím se dostáváme plynule k Babišovu bytovému baronu číslo 3, a tím je nyní již bývalý kandidát na primátora Prahy za ANO, protože předseda pražské organizace a bývalý kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal ve svém majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Neuvedl je v tom přiznání, která veřejní funkcionáři ukládají do centrálního registru oznámení. Po upozornění nejdříve přiznal vlastnictví jednoho družstevního bytu s pořizovací cenou 2,7 milionu korun, do registru nicméně v rámci té úpravy oznámení uvedl ještě vlastnictví dvou dalších družstevních bytů se shodnou cenou 2,6 milionu korun. No a kromě toho si tedy vedle těchto bytů ještě na hypotéku pořídil další byt v ceně téměř 20 milionů korun. To je tedy ten byt, který se objevil v tom bytovém komplexu, kde figuruje i to osazenstvo kauzy Motol. No a pan Prokop řekl, že na to zapomněl a do toho přehledu to zanesl až po upozornění serveru Seznam Zprávy.
Chtěli jsme se zeptat, co na to Ondra Prokop na zastupitelstvu? Bohužel nám nedorazil. Na tiskové konferenci potom překvapivě přiznal šest bytů s tím, že „Mě to trklo až teď“. Pak přišel s dalším vysvětlením, že se mu teda prý dařilo, média že z něj dělají úplného lotra. No, dámy a pánové. Komu s platem na magistrátu a s minimálně výdělečnými firmami se tady daří natolik, že mu to vyjde na šest bytů, dům a garáž?
A proč vy tenhle recept na šťastný a úspěšný život, milé ANO, tedy milá Asociace nepřiznaných obydlí (Ukazuje transparent s textem Asociace nepřiznaných obydlí, kde jsou zdůrazněna velká začáteční písmena A, N, O.), nesdělíte i svým voličům, kteří když se jim daří, tak stále mají problém zaplatit nájem?
Protože to pan Prokop tedy nepřišel vysvětlit ani na pražské zastupitelstvo, za co a od koho koupil ty družstevní podíly, které tedy zapomněl uvést v tom majetkové přiznání, tak došlo k tomu, že jsme jej odvolali samozřejmě zcela logicky z čela kontrolního výboru magistrátu, protože je samozřejmě naprosto nepřípustné, aby člověk, který má kontrolovat tu transparentnost u ostatních, tak aby naopak měl tady tyhle kostlivce ve skříni a nebyl schopný ani přijít to vysvětlit na zastupitelstvo.
Ještě navíc se tam odehrála jedna taková zajímavá etuda pana Prokopa, kdy tedy se údajně našla ještě další majetková přiznání pana Prokopa, která se najednou záhadně objevila na webu magistrátu, protože magistrát má ještě duplicitní systém zavedený historicky před platností toho zákona o střetu zájmů, kdy se tedy podávají ta majetková přiznání papírově k rukám právě předsedy kontrolního výboru, tedy právě pana Prokopa, který má v případě, že tam člověk zaškrtne, že chce zveřejnit to majetkové přiznání, tak má zajistit jeho zveřejnění na webu magistrátu.
Je to jedna z mála povinností, co musí dělat předseda kontrolního výboru s platem více než 100 000 korun měsíčně, protože na magistrátu jde o uvolněnou funkci, protože i my Piráti jsme vždycky chtěli, aby skutečně ta opoziční práce mohla být dělána kvalitně a kvalifikovaně. Bohužel Asociace nepřiznaných obydlí dosadila do této funkce pana Prokopa a podle toho to pak vypadalo. Takže ta přiznání, která lidé vyplnili na magistrátu v papírové podobě a dodali je k rukám pana Prokopa, tak z velké části zveřejňována nebyla, přestože zveřejňována být měla, nicméně najednou se objevila tedy na webu přiznání pana Prokopa, kde měl ty družstevní byty uvedeny. Zdroj financování měl tedy uveden jenom u jednoho z nich, u těch dalších cudně mlčel o tom, kde na to vzal. Nicméně, a já už jsem to zmiňoval na zastupitelstvu, byla tady výrazná pochybnost, jestli náhodou tento papír nebyl vyplněn zpětně, nebyl náhodou antedatován, protože přece jenom ten papír se podává k rukám předsedy kontrolního výboru, tedy pan Prokop ho měl dodat sám sobě. A následně, kdyby byl ještě zavčasu zveřejněn, tak by bylo nepochybné, že tedy na tom webu to visí a bylo to vyplněno k nějakému času zpětně. Ale protože se to tam objevilo až dodatečně, tak tady byla velká pochybnost, zdali tedy ta věc nebyla vyplněna zpětně.
Já jsem proto na zastupitelstvu navrhoval, abychom objednali audit a abychom objednali znalecké posouzení toho, zda náhodou to tedy nebylo vyplněno zpětně, protože ona tam teď visí tři ta majetková přiznání pana Prokopa, všechna jsou vyplněná zřejmě úplně stejnou tužkou, což je jako zajímavé, že si Ondra Prokop nechával tu samou propisku v průběhu asi tří let, jde o přiznání ze tří různých let. To mě jako překvapilo, tak jsem navrhoval, abychom to prověřili. To bohužel neprošlo, protože proti byl pan Portlík z ODS, který tedy se vyjádřil jednoznačně proti tomu, abychom tohleto zkoumali, což si myslím, že je škoda. Nicméně i přesto byl tedy Ondřej Prokop odvolán z toho čela kontrolního výboru na magistrátu. A následně v pondělí ho ještě radní Prahy, tedy v působnosti valné hromady, na radě odvolali z Dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy, což je zcela logické, protože člověk, který si nezvládne zapamatovat a uhlídat, kolik sám má bytů, zcela logicky nemůže sedět v kontrolních a dozorčích radách.
Tam je ještě dobré si uvědomit, že ty družstevní byty jsou něco, co není viditelné normálně v katastru nemovitostí, že to ten dotyčný člověk vlastní. To znamená, že tady můžeme ještě spekulovat, nakolik skutečně nešlo o úmysl a ne žádné opomenutí.
Pan Prokop teď kolem sebe kope. Tvrdí, že se mu Piráti mstí. No, nemstí, já se skutečně musím smát, jak laciné vyjádření tohleto je.
No, a i pan premiér a šéf hnutí ANO, tedy Asociace nepřiznaných obydlí, připustil, že těch problémů je tam hodně. (Ukazuje tabulku se změněným názvem zkratky ANO.) Takže nakonec pan Prokop se asi dozvěděl z esemesky, že už to vlastně dělat nechce a tím pádem teď čekáme, koho vytáhne hnutí ANO, tedy hnutí Asociace nepřiznaných obydlí (opět ukazuje zmíněnou tabulku) z klobouku na poslední chvíli jako kandidáta, nebo snad kandidátku na magistrát pro tyto komunální volby, které tady máme za tři měsíce.
Takže uvidíme, jsme v napjatém očekávání. Proslýchá se něco o Adrianě Krnáčové, že (což je?) ta dáma, která proslula výrokem o zpovykaných Pražácích a za jejíž vlády tady spadla Trojská lávka v Praze, což se stalo takovým pomníčkem neschopnosti hnutí ANO řídit Prahu, tak uvidíme, jak to dopadne.
No, pak tady máme další věc, a to je programové prohlášení vlády versus reálná praxe. Tak já bych tady s dovolením porovnal několik vládních slibů s realitou. Takže vláda v tom programovém prohlášení říká: zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Výborně, já souhlasím, bydlení, jeho dostupnost má být veřejný zájem, protože ta dostupnost bydlení limituje výkonnost naší ekonomiky. Mimo jiné pak je tady samozřejmě ten sociální aspekt, protože když z těch lidí uděláme lidi bez domova, tak potom řešení toho bezdomovectví nás stojí mnohem víc než jeho prevence.
Jenomže problém je v tom, že ten váš veřejný zájem, milé hnutí ANO, tedy hnutí Asociace nepřiznaných obydlí (opět ukazuje zmíněnou tabulku), je ve skutečnosti to bydlení pro vás, pro ty vaše lidi. To je ten váš veřejný zájem. A proto já za Piráty říkám jasně několik věcí.
Tedy za prvé, ten veřejný majetek má sloužit veřejnosti. Obecní byty mají pomáhat lidem a ne papalášům. Nemá to fungovat jako skrytý benefit pro lidi, kteří jsou blízcí politické moci.
Za druhé. U veřejně činných osob, tedy u politiků, veřejných funkcionářů, osob v nejbližším okolí vrcholných představitelů státu musí být prostě vyšší standard transparentnosti, pokud využívají to obecní nebo zvýhodněné bydlení. A proto my navrhujeme ten pozměňovací návrh, aby se uvádělo to nájemné, které dotyčná osoba platí v obecním bytě, už v tom jí podávaném majetkovém přiznání, je to jedna kolonka navíc, která nás ušetří kauz typu papalášská ministryně Mrázová, nebo papalášská šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha.
No, a za třetí, premiér má nést politickou odpovědnost za ty standardy lidí ve svém nejbližším okolí. Opravdu se nemůže tvářit, že se ho to netýká, že vedoucí Úřadu vlády je jakási soukromá osoba, náhodná kolemjdoucí, se kterou on nemá nic společného.
No, a za čtvrté, vláda má přestat mluvit o dostupném bydlení jako o reklamním sloganu a začít především u sebe, u vlastních pravidel, u vlastních lidí a u vlastního příkladu, který vy tímhletím lidem dáváte.
A za páté, pokud vláda odmítne tu transparentnost, tak musí otevřeně říct, koho tím chrání. Protože je zcela zjevné, že vláda tímto chrání pouze papaláše, pouze Babišovy bytové barony. Vláda si do programu napsala, že to bydlení je veřejný zájem, tak se podle toho chovejte. Já si matně vzpomínám, jak hnutí ANO začínalo jako Asociace nespokojených občanů, ale s tím, jak to teď vedete, byste se měli přejmenovat na Asociaci nepřiznaných obydlí. (Ukazuje zmíněnou tabulku.) Děkuji. (Potlesk v řadách opozice.)
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