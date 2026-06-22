Prahu čeká o prázdninách peklo. Kdo můžete, vyhněte se

Dopravní situace v Praze je tématem, na kterém se můžou rozhodnout příští komunální volby. Doprava ve městě stále častěji kolabuje, dostavba městského okruhu je stále v nedohlednu a řidiči si stěžují, že v ulicích Prahy ubývá jízdních pruhů i parkovacích míst. Kdo může, měl by se v létě cestování autem po Praze úplně vyhnout, protože nastanou mnohočetná omezení a uzavírky kvůli plánovaným opravám. Město o prázdninách čeká skutečné dopravní peklo. Zatěžkávací zkoušku zažívají řidiči, kteří jezdí po Plzeňské. Nejdelší obydlená ulice v Praze se rekonstruuje od února a práce mají trvat až do srpna. Důležitá dopravní tepna vedoucí ze Smíchova na Plzeň bývá přetížená i za normálního provozu.
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Výrobce navigačních systémů TomTom publikuje žebříček průjezdnosti měst Traffic Index. Praha je 22. nejucpanější město v Evropě, průměrný čas strávený v autě se kvůli zácpám prodlužuje o více než polovinu a průměrná rychlost jízdy je pouhých 24,4 km/h. Pražský řidič prostojí v dopravní špičce 106 hodin ročně v kolonách.
Oficiální městská data na platformě Golemio prozrazují, že počet cestujících přepravených pražským metrem pořád zůstává výrazně pod úrovní, které dosahoval před pandemií covid-19. Měsíčně metro využije mezi 40 a 46 miliony cestujících, ale před covidem to v nejvytíženějších měsících bylo více než 50 milionů.
Ročenka dopravy Technické správy komunikací hl. m. Prahy z roku 2024 uvádí, že počet osobních automobilů v Praze dál narůstá. V roce 2024 bylo v hlavním městě 949 automobilů na 1000 obyvatel, nejvíc v historii. Roste i celkový dopravní výkon motorových vozidel v Praze. V porovnání s rokem 1990 vzrostl počet ujetých kilometrů autem po Praze o 319 %.
„Budou pracovat 24/7,“ slibuje pirátský náměstek
Praha v této situaci zahajuje generální opravu čtyřkilometrového frekventovaného úseku Kbelské ulice. Opravy započnou 2. července a mají probíhat do 15. srpna. Kbelská je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejzatíženějších dopravních tepen hlavního města. V jednom směru po ní denně projede 37 až 46 tisíc vozidel. „Zhoršující se stav komunikace a potřeba častých provizorních oprav jednoznačně ukazují, že s opravou této komunikace město nemůže dál čekat a je zcela nevyhnutelná. Jakékoliv další kroky v rámci budoucího zkapacitňování Průmyslového polookruhu se začnou fyzicky realizovat až za několik let poté, co se dostaví chybějící část Pražského okruhu v úseku 520. Letošní rozsáhlá oprava je jedinou cestou, jak v současné době udržet komunikaci provozuschopnou a bezpečnou pro všechny řidiče a řidičky. Na stavbě budou probíhat práce 24/7 a budou trvat 45 dní pouze v průběhu letních prázdnin tak, abychom minimalizovali negativní dopady na obyvatele sousedních městských částí i ostatních Pražanů,“ řekl Jaromír Beránek (Piráti), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. Zhoršený stav Kbelské vedl v prvním čtvrtletí roku 2026 k výraznému zvýšení dopravních nehod.
Na Kbelské budou mezi Cínoveckou a Novopackou uzavřena všechna připojení a provoz bude v režimu 1+1 jízdní pruh. To povede zejména v ranních a odpoledních špičkách k velmi obtížné dopravní situaci a řidiči, pokud jen trochu mohou, by se Kbelské měli ve vlastním zájmu vyhnout. To očekává i TSK, která bude na místě držet v pohotovosti čtyři odtahové vozy, které budou schopny okamžitě odstranit nepojízdná vozidla v případě dopravní nehody. Kbelskou křižují dvě z pěti nejfrekventovanějších křižovatek v Praze, jde o křížení s Poděbradskou a Kolbenovou. Oprava Kbelské bude stát zhruba 600 milionů korun.
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Praha se také chystá na demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Místo původních mostů v Třebonici a Slivenci mají vzniknout nové, které umožní, aby se vozovka pod nimi rozšířila ze 4 na 6 jízdních pruhů. Po přeložkách inženýrských sítí měly jít mosty k zemi, ale stavbaře překvapily nestandardní geologické podmínky a demolici na poslední chvíli odložili. Most u Slivence, který teď má jít k zemi, byl v roce 2021 kompletně zrekonstruován za 26 milionů korun. Během demolice mostů si budou muset cestující v okolí zvyknout na přeložení tras autobusových linek 130 a 246, které potrvá asi půl roku. Nové mosty budou shodně o rozpětí 45 metrů, náklady na přestavbu mají dosáhnout 207 milionů korun bez DPH.
Seberete dopravu Pirátům, rozpadne se koalice
Kandidát na primátora za ODS Tomáš Portlík jde do voleb se sloganem „Dám Praze tempo“. Ale Prahu vede Bohuslav Svoboda z ODS. Zástupci ODS sedí v Radě hlavního města Prahy s výjimkou 9 let od roku 1993. ODS měla v minulé vládě ministerstvo dopravy, její politici sedí na většině pražských radnic.
Mgr. Tomáš Portlík
Kandidát na pražského primátora za ODS Portlík redakci ParlamentníchListů.cz sdělil, že Prahu podle něj doposud brzdilo chování jednoho z koaličních partnerů, který dlouhodobě odmítal kompromisy a vystupoval jako opozice uvnitř vedení města. I přes složitou koalici však podle něj Praha fungovala stabilně a posunula důležité investiční projekty.
Resort dopravy Pirátům podle Portlíka nebyl odebrán i kvůli tomu, že by to jistě vedlo k rozpadu koalice. „A to připomínám, že její vyjednávání trvalo přes 5 měsíců, během kterých byla celá Praha zablokovaná. Nechtěli jsme tedy město dostat do stavu bezvládí, jaký jsme zažili například během vládnutí hnutí ANO, kdy se jim koalice rozpadla,“ uvedl Tomáš Portlík.
Na dotaz, zda by případná povolební koalice tedy již byla bez účasti Pirátů, odmítl dát jasnou odpověď. Spolupráci s Piráty nepotvrdil, ale ani nevyloučil a uvedl, že si nechává co největší koaliční potenciál a v případě, že by se stal primátorem hlavního města Prahy, by si do koalice vybral ty nejlepší. Tým nebude vybírat podle stranické příslušnosti.
Jako primátor by chtěl prosadit parkovací reformu, která by více chránila rezidenty, hlavně zdražením návštěvnického parkování a omezením krátkodobého stání v modrých zónách. Změny by se podle něj měly týkat také koordinace dopravních uzavírek a rychlejších oprav silnic v režimu 24/7 tam, kde to hygienické normy umožní. Případné vracení jízdních pruhů a parkovacích míst by řešil individuálně. Nechce zbytečně rozkopávat silnice, které opravy nepotřebují, ale zásah připouští tam, kde jsou cyklopruhy nebezpečné, například na Chlumecké ulici.
Na dotazy redakce reagoval také náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti). Odpovědi redakci poskytla mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková. Redakce se mimo jiné zajímala o konkrétní kroky, které chtějí Piráti v příštím volebním období prosadit pro zlepšení dopravy v Praze.
Beránek uvedl, že Piráti chtějí v příštím volebním období zefektivnit řízení dopravy pomocí moderních technologií, lepší koordinace dopravních uzavírek a oprav i zavedením nástrojů pro prediktivní údržbu. Díky nim by bylo možné opravovat komunikace ještě předtím, než se dostanou do havarijního stavu, což by podle něj ušetřilo čas i veřejné prostředky.
Nové čtvrti, metro i dostupnější bydlení
Podle Beránka chtějí Piráti prosadit legislativně připravené akcelerační zóny pro rychlejší bytovou výstavbu bez zbytečné administrativy. Současně plánují prodloužení stávajících linek metra a vznik tří nových čtvrtí – Východní Město na lince A, Západní Město na lince B a Nové Kolovraty na lince C. Financování by mělo zajistit kombinace prostředků z Pražského investičního fondu a bankovních úvěrů bez zatížení městského rozpočtu. Dostupnost bydlení chtějí Piráti podpořit také regulací Airbnb a rozvojem konceptu patnáctiminutového města, který má snížit potřebu cestovat automobilem.
Do roku 2030 sedm nových tramvajových tratí
Za prioritu označil také rozvoj kolejové dopravy. Uvedl, že do roku 2030 by se měla pražská tramvajová síť rozšířit o sedm nových tratí – Václavské náměstí (2027), Jarov (2027), Malešice (2028), Strahov (2028/2029), Nové Dvory (2028/2029) a Zdiby v první etapě do Dolních Chaber (2029). Připraveny jsou podle něj také tratě v Jeremenkově ulici, Olbrachtově a Vysočanech, zároveň chce město pokračovat v přípravě trati z Podbaby přes Bohnice do Kobylis.
Nové terminály, tramvaje i elektrobusy
Beránek dále uvedl, že do dvou let chtějí vrátit tramvajovou dopravu na Libeňský most. Už příští rok má začít výstavba autobusového nádraží a kapacitního parkoviště P+R v rámci nového Terminálu Nádraží Smíchov. Součástí plánů je také pořízení dalších bezbariérových a klimatizovaných tramvají typu 52T, nových elektrobusů a trolejbusů, posílení kapacity městské dopravy, prodloužení stávajících linek metra a opravy dalších stanic, například Hradčanské, Želivského nebo Kačerov. Splácíme také dluh na silniční dopravní infrastruktuře ve výši 30 miliard. Začneme stavět nové silniční stavby jako Průmyslový polookruh a Hloubětínský tunel.
Beránek zároveň doplnil, že Piráti chtějí řešit i dlouhodobý dluh na silniční infrastruktuře. „Splácíme tak dluh na silniční dopravní infrastruktuře ve výši 30 miliard, začneme stavět nové silniční stavby jako průmyslový polokruh a hloubětínský tunel,“ uvedl.
Na dotaz, jak vnímá kritiku kandidáta ODS na primátora Tomáše Portlíka, který Piráty kritizuje za dopravu v Praze, Beránek odpověděl smířlivě.
„Já sám slýchám od pana Portlíka jen pochvalné reakce a zájem spolupracovat na dopravní agendě i do budoucna. Mediální vyjádření je samozřejmě potřeba brát s rezervou, protože praktická politika pro občany se nedělá v médiích, ale v terénu,“ řekl Beránek.
Na otázku, zda dluh v dopravní infrastruktuře Prahy vznikl během dlouholetého působení ODS na magistrátu, Beránek uvedl, že Piráti napravují dlouhodobě zanedbaný stav infrastruktury. Připomněl, že hovoří o vnitřním dluhu přesahujícím 30 miliard korun, který po předchozích vedeních města postupně splácejí. Zdůraznil také, že se soustředí především na plánování potřebných kapacit a financování tak, aby veřejná i individuální doprava fungovaly dlouhodobě spolehlivě a udržitelně.
„Své závazky plníme. Jsme jediná strana bez korupce a stojí za námi celá řada prokazatelných úspěchů: opravili jsme Barrandovský most o rok dříve, než bylo v plánu, postavili jsme Dvorecký most, stavíme Metro D, opravili jsme 3 000 městských bytů a vysázeli 1 milion stromů a mnoho dalšího,“ uvedl Beránek.
Parkovací místa? Většinou šlo o zklidnění lokalit, říká Beránek
K tématu možného vracení jízdních pruhů a parkovacích míst, které byly v minulých letech odstraněny, Beránek uvedl:
„Pokud narážíte na mnohými kritizované cyklopruhy vedené v profilu silničních komunikací, i já jsem zastáncem budování nových bezpečných pruhů v odděleném uspořádání mimo vozovku a chodníky. Pokud však máte na mysli ubírání parkovacích míst, ve většině případů jde o důsledek dlouhodobých snah města a městských částí o zklidnění rezidenčních lokalit na základě znalosti místních poměrů. Sám bych spočítal maximálně na prstech jedné ruky místa, kde po provedení takových opatření došlo k navrácení do předchozího stavu, což poukazuje na to, že to jde správným směrem,“ sdělil Beránek.
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