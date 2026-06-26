FN HK: Specializační vzdělávání v oboru perioperační péče

26.06.2026 13:28 | Monitoring
autor: Tisková zpráva

Otevírá se tak možnost absolvovat specializační vzdělávání přímo v rámci FN HK a získat odbornou způsobilost pro práci na operačních sálech.

FN HK: Specializační vzdělávání v oboru perioperační péče
Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program je určen všeobecným sestrám, které chtějí rozšířit své odborné kompetence a uplatnit se v prostředí operačních sálů napříč chirurgickými obory. 

Součástí specializačního vzdělávání je jak teoretická výuka, tak praktická část probíhající přímo na operačních sálech FN HK, které patří k nejvýznamnějším pracovištím v regionu.  

Získaná akreditace zároveň navazuje na dlouhodobý rozvoj chirurgické péče ve FN HK. V následujících letech zde vznikne nový chirurgický pavilon, který nabídne moderní operační sály a rozšíří kapacity chirurgických oborů.  

Více informací o specializačním vzdělávání je k dispozici ZDE.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.fnhk.cz

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TZ , FN Hradec Králové , FN HK

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