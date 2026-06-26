FN HK: Specializační vzdělávání v oboru perioperační péče

Program je určen všeobecným sestrám, které chtějí rozšířit své odborné kompetence a uplatnit se v prostředí operačních sálů napříč chirurgickými obory.
Součástí specializačního vzdělávání je jak teoretická výuka, tak praktická část probíhající přímo na operačních sálech FN HK, které patří k nejvýznamnějším pracovištím v regionu.
Získaná akreditace zároveň navazuje na dlouhodobý rozvoj chirurgické péče ve FN HK. V následujících letech zde vznikne nový chirurgický pavilon, který nabídne moderní operační sály a rozšíří kapacity chirurgických oborů.
Více informací o specializačním vzdělávání je k dispozici ZDE.
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