Senátor Canov: Předběžné opatření nemělo být vydáno

26.06.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Senátor Canov: Předběžné opatření nemělo být vydáno
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

Spor prezidenta a vlády u Ústavního soudu – můj právní názor:

V podstatě věci má prezident pravdu. Ústava hovoří jednoznačně „Prezident republiky zastupuje stát navenek“. Tudíž má nejen právo, ale i povinnost se mezinárodních jednání účastnit (což neznamená, že smí něco rozhodnout). Ohledně předběžného opatření se ale shoduji s disentujícími soudci Janem Wintrem a Ditou Řepkovou. Nemělo být vydáno.

Disent: „…pro nařízení předběžného opatření musí být dány mnohem silnější důvody než blížící se konání summitu. Pro nařízení předběžného opatření musí v konkrétním okamžiku existovat důvody stran toho, jak závažné dopady by mělo pozdní hypotetické vyhovění návrhu…“

Celý disent (str. 3 a 4) ZDE.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.