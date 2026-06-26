Senátor Canov: Předběžné opatření nemělo být vydáno

Spor prezidenta a vlády u Ústavního soudu – můj právní názor:
V podstatě věci má prezident pravdu. Ústava hovoří jednoznačně „Prezident republiky zastupuje stát navenek“. Tudíž má nejen právo, ale i povinnost se mezinárodních jednání účastnit (což neznamená, že smí něco rozhodnout). Ohledně předběžného opatření se ale shoduji s disentujícími soudci Janem Wintrem a Ditou Řepkovou. Nemělo být vydáno.
Disent: „…pro nařízení předběžného opatření musí být dány mnohem silnější důvody než blížící se konání summitu. Pro nařízení předběžného opatření musí v konkrétním okamžiku existovat důvody stran toho, jak závažné dopady by mělo pozdní hypotetické vyhovění návrhu…“
Celý disent (str. 3 a 4) ZDE.
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