Bagry dělají díry do dálnice. Moskva se připravuje na wagnerovce. Mezitím Kadyrov v Rostově...

dle BBC obávají, že ozbrojenci by mohli již brzy dorazit na její okraj. Podle britské BBC z ověřeného videa vyplývá, že barikády vznikají již například na mostě 97 km od předměstí Moskvy, kde již tamní starosta Sergej Sobjanin oznámil zahájení „režimu protiteroristické operace".



Jednotky Wagnerovy skupiny podle gubernátora Lipecké oblasti jižně od Moskvy regionem projíždějí a směřují dále na sever. Mnohé barikády se jim podle videí agentury NEXTA daří prorážet.



V ruském hlavním města podle BBC jeho starosta vyhlásil na pondělí pracovní volno a žádá obyvatele, aby omezili svůj pohyb ve městě. Podle Sobjanina je možné, že budou zcela uzavřeny pro dopravu nejen některé silnice, ale i celé čtvrti.

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv podle agentury TASS nevyloučil, že na přípravě vojenské vzpoury v Rusku se podíleli zahraniční specialisté a osoby, které sloužily v elitních jednotkách ruských ozbrojených sil. Podle Medveděva je vzpoura promyšlenou akcí organizovanou za účelem převzetí moci. Varoval též, že pokud by byl ruský jaderný arzenál „pod kontrolou banditů“, celý svět by se ocitl na pokraji zkázy.

Na sociálních sítích se mezitím objevily fotografie trosek sestřeleného vrtulníku Ka-52 ruského ministerstva obrany a informace, že jeho posádka nepřežila.

Pictures of the wreckage of the downed Russian Defense Ministry Ka-52 helicopter appeared in social networks.

The crew did not survive. pic.twitter.com/xSVPyhpw75 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Šíří se také fotografie a videa z připravovaných barikád či z rozrývání silnic a dálnic vedoucích do Moskvy.

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Dle Al-Džazíry ruští vojáci urychleně zřizují palebné pozice na jihozápadním okraji Moskvy a ozbrojení policisté se shromažďují na vjezdu do města v místě, kde ústí dálnice M4, po níž se přesouvá konvoj wagnerovců.



Napětí houstne také v Rostově na Donu, do nějž přijíždějí čečenské jednotky s cílem potlačit wagnerovce.

Kadyrov's units continue to arrive to Rostov. pic.twitter.com/wDXpLEIwF4 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Mnozí obyvatelé se město odpoledne snažili opustit a šíří se záznamy z přeplněných nástupišť na tamní železniční stanici, které dosti připomínají ty z Kyjeva během prvních dnů války na Ukrajině.

People are massively trying to leave #Rostov. In the video: "Rostov Main" station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

U štábu velitelství ruského Jižního vojenského okruhu, který obsadili wagnerovci, se ozývá střelba a Prigožinovi bojovníci nabádají obyvatele, aby vyklidili centrum města.

Shots can be heard again near the Southern Military District headquarters in Rostov. pic.twitter.com/ZqtCkNr07P — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

