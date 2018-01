Bakala, expert na tunelování. Zeman v dobré náladě pokořil novináře, kteří mu celý život dělali zle. Redaktora ČT zesměšnil

„Ať žije Zeman, ať žije Zeman, ať žije Zeman,“ otřásal se Top hotel Praha bouřlivým jásotem. Spokojený Miloš Zeman svým příznivcům nejprve zamával, poté předal květiny své milované ženě i své neméně milované dceři.

„Milí moji přátelé, dovolte mi, abych vám ze srdce poděkoval za pomoc a podporu při volbě prezidenta České republiky. Nebýt vás, tak jsme to nevyhráli,“ podotkl Zeman.

Pár slov přidal i na konto Prahy. „Chtěl bych poděkovat těm pražským voličům, kteří mně dali svůj hlas. O to více bych chtěl poděkovat všem voličům ve všech ostatních krajích, kde jsem zvítězil,“ pravil Zeman. Ihned také připomněl, že v roce 2018 získal silnější mandát než v roce 2013. Jdu do dalších pěti let nabit důvěrou občanů České republiky,“ řekl Zeman.

„Chtěl bych poděkovat i voličům Jiřího Drahoše za to, že šli k volbám, protože já si vážím lidí, kteří chodí k volbám. A upřímně, relativně těsné vítězství nejvíce těší. Takže i za to jim děkuji,“ pokračoval prezident.

Nakonec přidal jedno poselství. „Toto, milí moji, je moje poslední politické vítězství. A za ním už nebude žádná politická porážka,“ usmíval se Zeman na své podporovatele, kterým připomněl fakt, že prezident smí obhájit svůj mandát jen jednou.

Jelikož dosáhl posledního volebního vítězství, trochu si zavzpomínal. Na počátku 90. let 20. století byl kooptován jako poslanec a už tehdy se naučil, že potřebuje politickou sílu za svými zády, chce-li něčeho dosáhnout. V roce 1993 se tedy ujal předsednictví ČSSD a některá média tehdy napsala, že to bude konec ČSSD. Jenže se tak nestalo. Místo toho dovedl stranu k volebnímu vítězství.

„A týden poté Lidové noviny do každé rodiny napsaly, že vláda ještě nic neudělala. Já tedy měl druhý důvod, proč považovat české novináře za pitomce,“ podotkl prezident. Svou vládu označil za úspěšnou, a mohl si tedy dovolit odejít odpočívat na Vysočinu. ČSSD ale bohužel převzali lidé, kterým to moc nešlo, pravil.

Nakonec lidem slíbil, že bude v úřadu prezidenta pracovat tak, jak pracoval posledních pět let.

Jeho vystoupení uzavřel zpěv národní hymny. V Top hotelu Praha rezonoval především hlas Daniela Hůlky.

Ke slovu se dostali také novináři. Redaktor České televize Vladimír Keblúšek se ptal, zda Babiš dostane více času pro sestavení vlády. Redaktora ovšem zpočátku nebylo dost slyšet. „Pane Keblúšku, vy sice máte hlas, který připomíná mutanta. Poprosil bych vás, aby byl hlubší. A vás ostatní bych poprosil, abyste ztišili,“ uvedl Zeman.

Posléze přislíbil, že Andreji Babišovi dá dost času na sestavení vlády. Přislíbil, že se pokusí vystupovat klidněji a mírněji vůči svým oponentům. Vzápětí se však vysmál novinářům i některým politikům. „Přesvědčil jsem se totiž, že nejen někteří novináři, ale i někteří politici mají inteligenci podstatně nižší, než je inteligence obyčejných občanů,“ podotkl se smíchem. Proto bude o to více usilovat o prosazení prvků přímé demokracie v českém politickém systému, což prý nepochybně ocení Tomio Okamura (SPD) stojící v tu chvíli za Zemanem. Nedaleko se vyskytoval i statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec. „Kdyby tady byl Andrej Babiš (ABO), tak mu klidně řeknu, ať si sem sedne taky,“ podotkl prezident.

A co bude dělat jinak? S nádechem humoru a ironie Zeman pravil, že si na Hrad vezme novináře z časopisu Respekt a další poradce pracující pro Zdeňka Bakalu. „Požádám pana Bakalu, aby se stal mým ekonomickým poradcem na téma, jak úspěšně tunelovat Českou ekonomiku,“ nešetřil humorem prezident.

„Na shledanou za pět let,“ rozloučil se.

