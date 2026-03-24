Bankrot ČT, kolaps. Po odborech bije na poplach i ředitel ČT

Odbory České televize a Českého rozhlasu oznámily vznik stávkových výborů a varují před plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií. Podle nich může omezení nebo zrušení koncesionářských poplatků ohrozit stabilitu i nezávislost těchto institucí.
Odborové organizace předně kritizují možnost financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obávají se, že by to mohlo otevřít prostor pro politický vliv.
Jako preventivní krok proto aktivovaly stávkové výbory, které mohou vyhlásit stávkovou pohotovost nebo stávku.
Bývalý premiér, nyní politický komentátor Mirek Topolánek v příspěvku na X poznamenal, že veřejnoprávní média by si neměla „hrát na schovku“. „Kdo by je asi tak hledal? Mají hledat řešení. Zatím v redefinici veřejnoprávní služby. Za 37 let se to trochu změnilo,“ píše Topolánek.
Myslím, že v této situaci si ČT a ČRo nemají "hrát na schovku". Kdo by je asi tak hledal? Mají hledat řešení. Zatím v redefinici veřejnoprávní služby. Za 37 let se to trochu změnilo??????https://t.co/fsYy3I8DrS
K navrhovaným změnám financování veřejnoprávních médií se vyjádřil také generální ředitel České televize Hynek Chudárek. I on je toho názoru, že změny připravované vládními poslanci by mohly mít pro Českou televizi negativní dopad a upozorňuje, že Česká televize by mohla přijít až o dvě miliardy korun ročně.
„České televizi hrozí při přijetí avizovaných poslaneckých návrhů kolaps,“ tvrdí Chudárek.
Příjmy České televize by se podle Chudárka vrátily až na úroveň roku 2008 a pokud by změny začaly platit už od 1. července 2026, Česká televize by dle jeho vyjádření neměla dostatek času na restrukturalizaci provozu ani na přizpůsobení rozpočtu. České televizi by hrozil bankrot.
„Pokud by prošly změny v poplatcích v navrhované výši, Česká televize přijde o více než 2 miliardy korun, tedy o 30 % svých příjmů. Nevrátila by se tak výší příjmů do roku 2024, ale až do roku 2008. Tehdy však koruna měla vzhledem k inflaci jinou hodnotu, ČT hospodařila s příjmy z reklamy a provozní náklady byly celkově nižší. Pokud by změna měla platit již od 1. července 2026, Česká televize nezvládne restrukturalizovat svůj provoz, plnit smluvní závazky a hrozí jí reálně bankrot,“ uvádí Chudárek.
