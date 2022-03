Bartoš boří linii. Došlo mu, že ve vládě nebude navždy

Zablokování obsahu má být zcela krajním řešením. Mělo by se k němu přistoupit v případě, kdy jde o nelegální obsah. Soud pak může vydat předběžné opatření a do vynesení rozsudku web zablokovat, nechal se slyšet ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v souvislosti s diskusí na téma boje s dezinformacemi.

Podle jeho slov však při nastavování pravidel v boji s dezinformacemi musíme být velmi obezřetní, aby nedošlo ke zneužití. „Válka jednou skončí, ale jakékoliv přijaté zákony budou platit i nadále,“ podotkl ministr pro místní rozvoj.

„Opatření, která se dnes mohou zdát jako rozumná, získají zcela jiný rozměr, pokud by se do vedení země dostaly například nedemokratické strany nebo lidé umlčující jakékoliv kritiky. Proto je třeba vše důkladně promýšlet. Zablokování obsahu má být zcela krajním řešením. Mělo by se k němu přistoupit v případě, kdy jde o nelegální obsah. Soud pak může vydat předběžné opatření a do vynesení rozsudku web zablokovat,“ míní Bartoš.

„Naprosto klíčové je vzdělávání. Je třeba lidem vysvětlovat, jak funguje propaganda, co to vůbec je, dávat věci do souvislostí, ukazovat celý kontext. Podporovat kritické myšlení ve školním i mimoškolním vzdělávání, transparentní financování politických reklam nebo zákazat šmírovací reklamy. Hodně z toho řeší pirátší europoslanci. Zároveň musíme jako politici vystupovat maximálně otevřeně, abychom sami nikomu nedávali záminku k pochybnostem. Osvěta je sice náročná, zdlouhavá a vyžaduje práci všech zúčastněných, bez ní to ale nejde. Dezinformátoři se i po vypnutí webů velmi rychle přemístí na jiné platformy. Je to trochu jako boj s bájnou sedmihlavou saní, které po useknutí hlavy vyrostou další dvě. Stejně jako v pohádkách se dá monstrum porazit, ale musíme na to jít chytře a promyšleně,“ uvedl Bartoš.

V minulosti se k zablokování webů (jako například Aeronetu) vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS), jenž uvedl, že je to odvážné a možná trochu na hraně. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pak v rozhovoru pro Seznam Zprávy před několika dny uvedl, že vláda chystá zákon, na jehož základě bude možné dezinformační weby vypnout.

„Musíme připravit právní úpravu. Pohlídáme, aby nedošlo k tomu, že budeme ničit svobodu slova. Každopádně musíme zabránit, aby cizí stát mohl šířit poplašené zprávy a dezinformovat naše obyvatelstvo,“ uvedl ministr Blažek v aktuálním rozhovoru.

Osm dezinformačních webů zablokovalo koncem února tuzemské internetové sdružení CZ.NIC, a to po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády.

