Bartoš jako premiér? Výzkum ukázal zcela jinou realitu. Příznivci Babiše i tak zatlačí slzu, vypadá to na loučení

Lednové preference od agentury Phoenix research, které jako první uveřejnil nedělní Blesk, mají k dispozici také ParlamentníListy.cz. Z dostupných dat se ukazuje, že hnutí ANO, ČSSD a SPD by mělo téměř shodný počet hlasů jako seskupení všech ostatních partají. Výjimku oproti současnému stavu tvoří pouze komunisté. Ti by v příštím volebním období zůstali mimo Sněmovnu.

„Je zjevné, že spojení subjektů na středopravém spektru přispělo k jejich prozatím uspokojivému výsledku. SPOLU a Piráti s hnutím STAN jsou na podobné hranici, oslovují pětinu voličů, těsně však vede trojkoalice SPOLU,“ vysvětlil Svoboda.

Pro upřesnění dodejme, že trojkoalice by získala 20,3 procenta a Piráti se STAN 19,3 procenta. Potenciál na hranici 25 procent je u obou prakticky totožný. Jazýčkem na miskách vah, co se nutné stojedničky týká, by tak spíše než SPD byla sociální demokracie.

ODS, KDU i TOP 09 koalici s Okamurovým hnutím odmítají.

Pokud bychom sečetli procenta koalice Pirátů a SPOLU, dostali bychom se na zhruba 40 procent (39,6 procenta). Naproti tomu ANO, SPD a ČSSD by získali 40,1 procenta. Ačkoli by se vítězem voleb stalo hnutí ANO, bylo by právě na zástupcích SPD a ČSSD, zdali by se přidali ke společnému vládnutí.

Volební preference a potenciál – leden 2021

KSČM a hnutí Trikolóra by na základě lednových dat do vysoké hry o moc nevstoupily. Jejich politici by nezískali potřebných pět procent.

Pokud by ovšem trend slábnutí hnutí ANO pokračoval, povolební matematika by nabrala docela jiný směr. I v něm by svou roli sehrála především sociální demokracie.

Měření se uskutečnilo v lednu, dotázáno bylo 1038 respondentů.

Budoucí vláda by mohla stát na tomto půdorysu

