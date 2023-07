Bartoš o Pirátech: Nám se daří. Podívejte se třeba na Lipavského

reklama

Rozčarování z výsledku voleb prý musel Bartoš rychle zahodit za hlavu a začít se soustředit na turbulentní období, kterými uplynulé roky a měsíce byly. „Je to takovej fičák – evropský předsednictví, řešení války na Ukrajině… Všichni raději jednají konstruktivně… Byť jsme názorově ve vládě velmi rozdílní, tak se prostě musíme jako vláda potkávat a věci se vždy lépe řeší, když se snažíte udržovat dobrou náladu a nějakou férovost. Což samozřejmě neznamená, že ti politici nemají rozpory v dílčích agendách nebo k tomu, jak se k nim doberete,“ shrnul.



Volební debakl dle Bartoše jeho strana neschytala kvůli tomu, že by se špatně vytyčily volební podmínky uvnitř koalice se Starosty. „Podle mě byly podmínky ošetřeny dobře, spíš je otázkou, jak byly dodržovány,“ řekl pobaveně a podotkl, že ze strany Pirátů tyto podmínky dodržovány byly.

Ocenil, že Pirátům se vládní práce daří a jmenoval přitom i pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského. „Myslím si, že Jan Lipavský naplňuje parametry moderního politika s odkazem na havlovskou politiku i nový výzvy,“ ukázal.



Piráti jsou dle něj také nadále stranou, která „brání svobodu, snaží se o férovou společnost a rozumí digitalizaci“, avšak zároveň některých změn doznali. „Mně je o čtrnáct let víc, než když jsme tu stranu zakládali… Jsem adekvátní tomu, že je mi 43 let a mám dvě děti a rodinu. Jakubu Michálkovi už taky není osmnáct, ale je mu přes třicet. Mikuláš Ferjenčík, který byl benjamínkem, když se zakládala strana, tak už má tři děti,“ poukázal.



Názorové neshody ve své straně, které zvedly rozepře kolem zastánců Jany Michailidu, jež se otevřeně hlásí ke komunistické ideologii, Bartoš následně okomentoval s podotknutím, že Piráty považuje za demokratickou, středovou a liberální stranu, a že podobné výroky u voličů prý mohou stranu poškodit.

„Jsme neustále terčem hejtu u dezinfo scény. Zažívám to denně i na ulici. Můžete se zeptat Olgy Richterové, která skončila až u soudu s paní (Nelou) Liskovou, která nakonec musela zaplatit pokutu za to, že o ní šířila lži. Tím, že si dáte někde nějaké fotečky z akce, kterou pořádá Sociální solidarita, nabijete, a pak někdo bude zase vykládat, že jsou piráti jsou komunisti,“ vyjádřil se.



Michailidu dle něj měla následnou reakci na své jednání předpokládat. „Vznikli jsme jako strana, která bojuje proti totalitě, která bojuje za lidská práva. Je pak velmi nepříjemný, když vám někdo lepí na záda nějaké autoritářské sklony. To je prostě špatně,“ vadí Bartošovi.



Spolupráce uvnitř kabinetu se dle jeho názoru daří a úspěšné dle něj bylo i české předsednictví v Radě EU. „Předchozí vláda měla autoritářského Andreje Babiše, co zavelel a jelo to, byť tam byla partnerem sociální demokracie či to podporovali komunisté. Tohle je fakt demokratická vláda, kde se ty věci berou dialogem, a snažíme se najít nějaké řešení. Třeba není nejrychleji, ale je to tím, že je v kabinetu pět stran,“ zaznělo.

Připustil, že se Pirátům nepodařilo plnit sliby, které dali svým voličům před volbami, např. že nedojde na snížení důchodů ani jejich zákonné valorizace. „Stát musí zajišťovat všechny funkce. Je tu velký požadavek od našich voličů, aby se, pokud to nejsou investiční peníze, to neřešilo na deficit,“ řekl.



Do evropských voleb dle něj Piráti potřebují zejména to, aby lidé na kandidátce pracovali jako tým. A kdo bude lídrem pirátské kandidátky, o což má zájem hned šest uchazečů, má být jasno až na podzim.



Míní také, že právě pirátští europoslanci hlasují nejblíže tomu, jaké jsou oficiální postoje ČR. „Byl jsem konfrontován, zdali naši europoslanci tam nehlasují nějak divně. Ale když se podívám na oficiální pozice České republiky v Evropě, kdy třeba vyjednávají naši ministři v Radě EU, když jedu na nějaké jednání či na to, co jsme vyjednali v rámci evropského předsednictví nebo na co jsme navázali po Andreji Babišovi, tak mi přijde, že pirátští europoslanci jsou jedni z mála, co hlasují v souladu s oficiálními pozicemi České republiky. A naopak reprezentanti jiných – i vládních – politických stran hlasují pro jinou politiku ne své domácí strany, ale jinou politiku, než tam prezentuje Česká republika,“ řekl Bartoš a vyjevil, že si myslí, že Piráti uspějí nejen u eurovoleb, ale také i u těch příštích do Sněmovny. Ve Sněmovně by prý Bartoš tentokrát rád viděl desetkrát tolik pirátů a pirátek, než je tam nyní.

