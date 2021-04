Bartoš obrátil Agrofert na Babiše. Zvláštní tah

reklama

Bartošovy politické ambice jsou stát se příštím premiérem. Dnes se prý nedotazoval prezidenta, zda by jej jmenoval předsedou vlády, pokud by koalice Pirátů a STAN vyhrála. „Toto téma jsme vůbec neřešili. Tohle je asi věc, která se bude řešit až po volbách podle výsledku," uvedl.

Preference koalice Pirátů a STAN vypadají tak, že by mohla vyhrát, otázkou zůstává, zda prezident jmenuje vítěze voleb. „To, jak se zachová prezident Zeman po volbách, které budou, žádným způsobem chování teď ovlivnit nelze. Se Starosty jsme si koaliční splupráci schválili nejen na období do voleb, ale jednáme společně i o vládě nebo půjdeme společně do opozice,“ připomněl.

S prezidentem řešili možnost vyslovení nedůvěry vládě. „Pan prezident potvrdil, že on by nechal dovládnout Andreje Babiše. I kdyby vláda nedůvěru dostala, pokračuje Babiš. Prezident mě ujistil, že nějakou konstrukci úřednické vlády by on rozhodně nerozjížděl,“ uvedl Bartoš po jednání s hlavou státu s tím, že prezident se občas rozhodne jinak, než dopředu deklaroval.

Zopakoval postoj koalice Pirátů a STAN, že nepovažuje za vhodné v současné situaci vyvolat ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě, o které usiluje koalice SPOLU.

Prozradil, jak se prezident Zeman tvářil na nápad Pirátů a hnutí STAN rozpustit Sněmovnu. Nevyjádřil se prý jasně, jak by postupoval při případném rozpuštění Poslanecké sněmovny. „Pan prezident úplně neodpověděl tak rázně jako v jiných věcech. Hovořil o tom, že to je jen jakýsi návrh na rozpuštění Sněmovny,“ podotkl s tím, že připomněl prezidentovi jeho postup v roce 2013, kdy dolní komoru rozpustil po osmi dnech od rozhodnutí Sněmovny.

Na otázku, zda se prezident Zeman na Primě v neděli mýlil, když řekl, že by nemusel rozpustit Sněmovnu, i když by proto hlasovalo potřebných 120 poslanců, uvedl: „Explicitně prezident neřekl, že ví, že by musel Sněmovnu rozpustit, protože to říká ústava. Prezident by se měl řídit ústavou, podle mě i ústavních právníků zde není možný dvojí výklad,“ zmínil, že podle ústavy prezident Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.

Volby tři měsíce před řádným termínem by podle Bartoše měly smysl, například kvůli sestavování státního rozpočtu. „To časování, když se bavíme o polovině prázdnin, by nemělo být klíčovou otázkou, proč by se mělo uvažovat o nějakém zdržování. V roce 2016, když zaznívalo, že by mohly být předčasné volby v polovině prázdnin, zaznělo, myslím i od prezidenta, že by smysl dávaly, protože rozpočet na rok 2017 by už sestavovala nová vláda,“ připomněl šéf Pirátské strany.

Pozornost věnoval i konečné verzi auditu Evropské komise, podle něj je Babiš ve střetu zájmů, protože ovládá svěřenské fondy, do nichž Agrofert vložil.

I když premiér závěry auditorů odmítl, podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je audit nezpochybnitelný. „My jsme byli na počátku toho, kdy jsme se snažili ochránit české peníze. Aby neutrpěla pověst České republiky kvůli hamižnosti premiéra, který si to nedokáže vyřešit. Dostalo se to do stadia, kdy tady máme finální audit. Je naprosto nezpochybnitelný,“ uvedl.

Pokud by byl premiér, tak se bude snažit vymoci peníze z Agrofertu zpátky. „Kdybych byl premiér, tak v případě, že finanční nařízení jasně pojmenovává problém střetu zájmů, bych požadoval od ministerstev, ať toto implementují do svých rozvah. Ať pod tímto drobnohledem auditují jednotlivé žádosti,“ řekl Bartoš.

Odmítl premiérova slova, že si Brusel nemůže dovolovat vykládat české zákony. „Problém je v premiéru Babišovi, že se naprosto zjevný fakt snaží zakrýt mediálními výroky – stále ostřejšími. Co mě nejvíc mrzí, je, že premiér Babiš vystupuje neuctivě k Evropské komisi, orgánům Evropské unie,“ uzavřel s tím, že je ostuda pro Českou republiku, když premiér žádá o solidaritu naše evropské partnery, a na druhé straně hovoří o tom, že jsou to nějací „úředníčci“ z Evropské unie.

