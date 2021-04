Bartoš po Zemanovi: Volby už v létě? Obejdu Sněmovnu

reklama

„Byl jsem na jednání s prezidentem Zemanem. Avizoval jsem, že spolu budeme řešit tři oblasti, z mého pohledu Česká republika je teď ve třech krizích. Jedna je ta covidová, k té budu hovořit na konec. Druhá je ta, řekněme, krize diplomatická a bezpečnostní, týkající se vyústění vrbětické kauzy, a třetí je ta situace ústavní, respektive vládní, kterou zahájím,“ sdělil Bartoš po setkání s hlavou státu. Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 19% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 38% hlasovalo: 5821 lidí

„Pana prezidenta jsem se ptal na jeho nedělní rozhovor, kde jasně řekl, že v případě vyslovení nedůvěry vládě Sněmovnou nechá až do voleb dovládnout premiéra Babiše, tedy vládu, která nebude mít důvěru. Za nás to tedy potvrzuje ten fakt, že ten krok je v tuto chvíli nelogický, na tom, kdo by tedy vládl v České republice, by se nic neměnilo, a ta naše navrhovaná cesta předčasných voleb je tedy jediná relevantní i z pohledu lidí. I to vyslovení nedůvěry vládě by to znamenalo dost zásadní chaos na české politické scéně a i to vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, to jest i vnímání České republiky v kontextu Evropské unie a v kontextu Aliance. Česká republika se rozhodla k rázným krokům vyhoštění ruských diplomatů a působilo by přinejmenším divně, kdyby Sněmovna reagovala na tento krok, který bude probíhat až do května, tím, že vládě vysloví nedůvěru,“ poznamenal Bartoš.

„Já jsem s panem prezidentem samozřejmě diskutoval i tu preferovanou cestu, kdy by o budoucí vládě rozhodli lidé v předčasných volbách. Je to ta cesta hledání 120 odvážných ve Sněmovně, tam ta debata se vedla i na téma, zda prezident musí, či nemusí vyhovět žádosti Sněmovny po rozpuštění k vypsání v předčasných volbách. My jsme přesvědčeni, a říkají to i ústavní právníci, že ústava v tomto nedává žádnou volnost výkladu. Pan prezident to dále nekomentoval, ale já jsem mu připomněl v roce 2013, kdy padla vláda, vznikla Rusnokova vláda a reakce Sněmovny byla, že se rozpustila, pan prezident, myslím, že osm dní poté, vyhlásil předčasné volby, ke kterým potom došlo. Ta Rusnokova vláda ještě chvíli potom vládla, ale to není relevantní. My tedy půjdeme dál touto cestou, debatou s jinými politickými stranami, týkající se možného rozpuštění Sněmovny a předčasných voleb v letních měsících. Co je důležité, a já jsem na toto téma hovořil s panem prezidentem už v lednu, Senát projednává volební zákon,“ podotkl také Bartoš.

„Volební zákon vznikl na půdě Sněmovny, já jsem se u pana prezidenta ujišťoval, protože on řekl před těmi x měsíci, že by ten zákon, pokud se poslanci a senátoři domluví, podepsal, takže pokud Senát schválí tu sněmovní verzi, prezident nebude otálet a ten volební zákon, což je základní kámen vůbec té budoucí možné debaty, podepíše. To jsou asi zásadní věci, které se týkají té krize vládní, respektive ústavní,“ dodal.

„Diskutovali jsme samozřejmě i vyústění té vrbětické kauzy, já jsem s panem prezidentem hovořil o jeho projevu, který měl k národu v této věci. Mně na tom projevu vadila spousta věcí, které tam zazněly, ale zcela zásadní věc pan prezident vynechal: a to bylo propojení vlastně nových okolností té vrbětické kauzy, které souvisely s incidentem v Salisbury, které on v tomto nezmínil. My jsme potom diskutovali i další věci, které se týkají jeho projevu, já jsem se opíral o verzi, která je prezentovaná bezpečnostní službou a která byla prezentována našim partnerům, když jsme žádali o solidaritu další státy a i státy, se kterými jsme v Severoatlantické alianci,“ dodal.

„Poslední, a pro lidi asi dnes velice důležitá věc, kterou jsme probírali, byla otázka pandemické krize, otázka, která je pro nás velmi důležitá, a to je situace ve školách, já jsem rád, že pan prezident souhlasí i s tím, o čem se bavíme s panem ministrem Arenbergerem, a to je, že by ve školách měly být zavedeny plošné PCR testy, co nejrychleji, nicméně i po prázdninách, když bude návrat do škol z těch prázdninových měsíců, je to jediná možnost, jak ty školy můžou být, pokud zde pandemie stále bude, jak můžou být vlastně otevřeny bez toho rotačního mechanismu, tak aby ty děti prostě mohly do těch škol chodit tak, jak jsme zvyklí. My jsme to diskutovali v lednu a jsem rád, že tady na to máme stejný názor,“ podotkl Bartoš.

