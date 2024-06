Bek chce přidat. Černochová se prý taky neptala, kde se na 2 procenta vezme

01.06.2024

Víc peněz do škol, volá ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Bekovo volání označuje za populismus. A ministr připomíná, co vláda Petra Fialy slíbila ve svém programovém prohlášení, které podepsala i Pekarová. Tam stojí, že peníze do školství se musí navýšit a že školství je priorita. „Je to naprosto nefér, předsedkyně nerespektuje vládní programové prohlášení, které podepsala,“ ukazuje rozpor ve vládě ministr Bek. A poukazuje i na to, že peníze na armádu se také našly a ministryně Jana Černochová (ODS) nemusela hledat, kde se na to vezme.