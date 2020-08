Bělorusko ve varu: Desítky tisíc lidí v ulicích. Lukašenko za nimi vidí organizaci ze zahraničí. Neustoupí

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 10235 lidí



V Minsku lidé protestují na mnoha místech, podle některých fotografií zřejmě byly do města povolány posily.



K protestům se připojili i stávkující dělníci včetně Minského traktorového závodu MTZ, jednoho z největších podniků v zemi.



„Nejsme ovce, nejsme dobytek, ale dělníci MTZ. Není nás 20 lidí, ale 16.000!“ vzkázali dělníci z podniku Lukašenkovi.

Lukašenko však opět zopakoval, že demonstrace jsou organizovány z ciziny, navíc, podle něj, jsou v prvých řadách „lidé s kriminální minulostí, s obyčejnou kriminální minulostí“.

„Chcete, abych seděl a čekal, až Minsk obrátí vzhůru nohama? To bychom pak už situaci nedokázali stabilizovat. Proto se vzpamatujte, vezměte rozum do hrsti a uklidněte se. A nechte nás nastolit pořádek a vypořádat se s těmi, kteří sem přijeli,“ obhajoval pak zásahy proti účastníkům protestů.



Tvrdé zásahy bezpečnostních složek ale naopak v zemi přilévají olej do ohně. „Mlátí naše děti, naše vnuky,“ řekl jeden z dělníků pro server Tut.by.



„Rezignujte!“, „Fašisté!“ ozývali se další.



Lidé v centru Minsku během pátečního protestu:

Novinář Franak Viačorka na svém twitterovém účtu sdílel fotografie několika příslušníků běloruských bezpečnostních sil, kteří odložili své ochranné štíty na zem. Protestující ženy vojáky objímají a dávají jim květiny.



„Spontánní shromáždění na náměstí nezávislosti dosáhlo deseti tisíc lidí. Před sídlem vlády je 14 vojáků. Položili štíty na zem. Podpořili tak protest. Protestující ženy je začaly objímat,“ informoval novinář.

The spontaneous rally of 10 thousand reached the Independence square. 14 soldiers are in front of the house of government. They put shields on the ground. Thus supported the protest. Female protesters began hugging them. It's so emotional! pic.twitter.com/Y7NDBfejle