Benešová: Nadávají mi, že mám skončit v hrobě. Nová covidová bomba

V létě loňského roku předseda vlády Andrej Babiš (ANO) říkal, že je Česká republika „best in covid“. Dnes máme přes 19 tisíc úmrtí spojených s nemocí covid-19. Jen v první den tohoto týdne zemřelo 207 lidí Testy odhalily více než 11 200 nově nakažených lidí. Ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová varuje, že další covidová bomba tiká ve věznicích. Prozradila také, co jí někteří lidé píšou do e-mailu. Posílají ministryni do hrobu.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová varuje, že v českých věznicích může tikat covidová bomba. Aby neexplodovala, požádala předběžně o pomoc armádu a policii. Informuje o tom MF Dnes. „Je to pro případ, že by se nákaza ve věznicích rozrostla do monstrózní velikosti,“ řekla Benešová.

V obecné rovině konstatovala, že se v koronavirových časech těžko plánují i soudní jednání.

„Principiálně v této době nemůžete skutečně předvídat nic. Všichni se nás ptají, jaké máte plány, co s tím chcete dělat, ale plánovat nemůžete nic. Lze jen odhadovat podle prvotních zkušeností. Jsme v situaci, kterou nikdo nezažil,“ uvedla ministryně.

Osobně si ale nepřipouští, že by mohla onemocnět covidem a že by to pro ni samotnou mohlo mít fatální následky.

„Nepřipouštím si to. Co se má stát, to se stane. Minulou sobotu mi zemřela dlouholetá kolegyně a kamarádka na koronavirus, a to byla jen o dva roky starší. Takové zprávy vás zasáhnou, ale musíte se s tím naučit žít,“ řekla.

Řada lidí prý Benešové píše neveselé e-maily a nadávají nejen jí, ale vládě jako celku, že pandemii nezvládá a dělá to blbě. „Podle jedné výhrůžky bych také měla být už dávno v hrobě,“ prozradila.

