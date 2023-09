Bez porna neusnul, bojoval se Zemanem. Diváci ČT o něm viděli vše

„Koloběh politika na úřadě je často rutinní,“ postěžoval si bývalý brněnský náměstek primátora Matěj Hollan. A pak se v dokumentu České televize rozpovídal, jak si tuto rutinu zpestřoval. O jaké obzvláštnění se jednalo, o tom vypovídá název dokumentu V zajetí pornografie. Na bojovníka proti politickým nešvarům, který chtěl „sejmout Zemana“, se divák dozvěděl, že nebyl schopen několik let usnout bez sledování pornografie a co mu naskakovalo v hlavě.

„I want more“. Věta z ukrajinského nevěstince, která se stala politickým odkazem bývalého náměstka brněnského primátora Matěje Hollana. V roce 2016 se s kamarády vypravil do ukrajinského Lvova, kde skončil v kavárně s názvem Masoch.

„Dali jsme si chrenivku, vodku s křenem, a tu jsem spatřil, že v další místnosti nějaké paní šlehají nějaké pány po zádech důtkama. Chtěl jsem něco takového vyzkoušet už dlouho. A to pochopila i naše ukrajinská děvčata, a než bys řekl bič, přistoupila ke mně servírka a přikázala mi sundat triko a ohnout se k opěradlu. A po každé ráně křičet: I want more!,“ popsal později, jak vzniklo video, které v té době zbouralo český internet.

Matěj Hollan byl nejvýraznější tváří politického hnutí Žít Brno, které se bojem proti nešvarům komunální politiky a svérázným marketingem dostalo až do brněnské koalice. Syn brněnských ekologických aktivistů a bakalář muzikologie se díky tomu v roce 2014 stal náměstkem primátora.

Jeho svéráz, který mu v roce 2013 vynesl za „nový typ občanského aktivismu“ ocenění Cenou Františka Kriegela, se uplatnil v boji proti hazardu, brněnském komunálním sporu o umístění hlavního nádraží nebo v prezidentské kampani, do které vstoupil agitačním videem „Jak odstranit Zemana s Fischerem?“. „Budeme volit takové kandidáty, kteří mají šanci toho Fischera se Zemanem sejmout,“ kázal před prezidentskými volbami 2013 na podporu Karla Schwarzenberga a Jiřího Dienstbiera.

Renomé morální autority, která poučuje druhé, si drží pozici morální autority i dnes.

V médiích komentuje všechno možné včetně událostí geopolitiky.

V minulých dnech byl k vidění v Tuchoměřicích, kde organizoval místní obyvatele k odporu proti stavbě kasina.

Do Tuchoměřic na protest proti kasinu dorazil i štáb České televize, který referoval s titulkem Obyvatelé Tuchoměřic jsou proti hazardu, ačkoliv referendum k tématu má teprve proběhnout tento pátek.

Hollan komunální téma dokázal obratně spojit s agendou ukrajinského konfliktu.

„Tohle je spíš zápas o další posilování ruského vlivu na našem území. O zřízení obřího kasina hned vedle Letiště Václava Havla tu totiž neusiluje nikdo jiný než ‚rakouský‘ Novomatic pod svou českou dceřinkou Paradise Casino Admiral. Když se bavíme o hernách a kasinech, prakticky automaticky k tomu můžeme přidávat podezření z organizovaného zločinu, korupce, prorůstání mafiánských a kartelových struktur do státní správy a podobně,“ rozepsal se na sítích.

Nešlo mi bez toho usnout...

Po nástupu na brněnskou radnici podle mnohých sám získal manýry papaláše, jejichž vrcholem byl právě výlet do Lvova zakončený internetem šířenou rozkoší na opěradle.

„Koloběh politika na úřadě je často rutinní. I když jsem se pokoušel si to různě obzvláštňovat a nesedět jenom v kanceláři,“ vzpomínal na to v dokumentu V zajetí pornografie, který v úterý večer vysílala ČT2. „Od rána vám nastávají různé schůzky, podepisování papírů, o kterých někdy ani nevíte, k čemu to je, a takto to může probíhat často až do večera. A vy už tam být nechcete, protože tam sedíte pořád a nevíte proč,“ doplnil.

Video ze Lvova se v dokumentu neobjevilo. Zato zde komunální politik hovořil o své závislosti na sledování obscénních videí.

Fotogalerie: - Na skok v Ostravě

„Na místo toho, abych se s holkama normálně bavil, tak jsem v nich pořád viděl sexuální objekty. A teď neumím popsat, proč se mi to v té hlavě spojovalo. Normálně jsem byl s nějakou holkou kamarád a aniž bych ji chtěl sbalit, protože jsem měl normální vztah, tak ta hlava tyto myšlenky pořád generovala,“ vzpomínal.

Vše prý začalo, když se pustil do občanského boje proti hazardu. „Za ministra Kalouska jsme byli zemí s největší koncentrací hazardu na celém světě,“ vyprávěl.

S Jindřichem Vobořilem pak začal pracovat na studiích o závislosti na hazardu a skrze svůj aktivismus posléze pochopil, že závislost není věc, kterou si člověk může jednoduše odpustit, ale že má vlastní diagnózu. A že s něčím takovým se nejspíš potýká i on sám.

„Zjistil jsem, že mi velmi často běží hlavou explicitní sexuální obrazy. A ta hlava si to pořád přehrává, až tak, že je to hodně nepříjemné. Člověk by chtěl přemýšlet, ale ten pornografický materiál ta hlava pouští pořád znova. Často to bylo v souvislosti s ženou i v situaci, kdy k tomu nebyl důvod. Ale přesto to pořád naskakuje. Byla to otravná věc,“ vzpomínal.

„Přičichl jsem obecně k tomu, co jsou drogy a co jsou závislosti,“ shrnul tuto svou životní etapu.

Ze sledování porna se pro komunálního politika stal denní rituál, od kterého si nemohl pomoci, i když už mu to prý bylo nepříjemné.

„Můj klasický večer byl, že když jsem se nepodíval na porno a nedovedl se k vyvrcholení, tak mi nešlo usnout, ale nedokopal jsem se k tomu jít do postele,“ vzpomínal.

Že to musí změnit, mu došlo ve chvíli, kdy si našel nový vztah a jeho partnerka neodpovídala představám, které vyhledával v pornografii. „Říkal jsem si, že je strašný si tu mysl nechat takto ovládat,“ přiznal.

„Když jsem to porno sledoval hodně, tak si při sexu člověk za partnerku dosazuje jiné ženy, jiné představy. Konfrontuje situaci s tím, co vidí v obrazovém materiálu,“ dodal na vysvětlenou.

Když na několik měsíců současně vypnul porno a vysadil alkohol, rozhodl se najít jinou náplň volného času a začal se hýbat. První týdny prý byly náročné, ale nakonec zhubnul pětadvacet kilo a zjistil, že adrenalin a endorfiny, uvolněné při výkonu, dokážou nahradit návykové látky.

„Skrze to, že se pohybuji ve světě závislostí, pro mě bylo jednodušší ze svého závislostního chování vystoupit. Protože jsem měl dostatek odborných znalostí, jak se z toho dá dostat,“ vyprávěl.

Závislostem se totiž nyní věnuje i profesionálně, jako předseda Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. V dokumentu se s ním setkáme v Úřadu vlády, kterak se zdraví s premiérem Petrem Fialou a ministry před jednáním expertního týmu. Na záběrech vidíme třeba i Pavla Béma nebo „rudou pirátku“ Janku Michailidu.

Přišel na to, že stále musí koukat do mobilu, ale začal na něm dělat jiné věci, aby nekoukal na porno. Například detailně zanášel svůj pohyb do Google map. „Bylo to i trochu nucené, aby se ta hlava trochu oblbla. Ta substituční metoda, byť to může znít absurdně, je velmi účinná. Hlavě může stačit, aby se dokázala té původní závislosti zbavit,“ popsal svůj stav.

„Několik let jsem ten materiál nekonzumoval vůbec a bylo to asi období s mým nejšťastnějším sexuálním životem,“ skončil vyprávění. Kamera jej zabírala, jak je na dětském hřišti zahleděný do mobilu, zatímco kolem pobíhá jeho potomek.

Z té síly obsahu se pozvraceli...

Světově unikátní výzkum závislosti na pornografii měl v roce 2020 provádět tým brněnské Fakulty sociálních studií. V dokumentu za Institut pro psychologický výzkum hovořil docent Lukáš Blinka.

Fotogalerie: - Covid jako běžné respirační onemocnění

Ten vysvětloval, že podle mezinárodní klasifikace je závislost na pornografii sice pojmenovaná jako kompulzivní sexuální porucha, ale jako fenomén je velmi podobná závislostem. Proto ji brněnští výzkumníci posuzují jako závislost.

Linku k sociálním vědám našli výzkumníci v užívání „digitální pornografie“ a „kybersexu“.

Sám Matěj Hollan k tomu vysvětloval, že novodobá forma porna se blíží fungování sociálních sítí. On sám prý na podobných serverech nikdy nebyl zaregistrován, ale přesto mu stále vyskakují. „Jsou to večery, že místo toho, aby člověk zaklapl práci a šel spát, tak tráví třeba hodinu a půl, extrémní čas, aby našel to porno, které mu poskytne vzrušení. Je stále vybíravější, chce stále bizarnější a exkluzivnější materiál. Když hodinu nemůže takový materiál najít, tak by s tím už nejradši sekl, ale nejde se od toho odtrhnout,“ vyprávěl v dokumentu.

Docent Blinka v pořadu vyprávěl příběhy lidí, kteří dokážou mnoho hodin masturbovat u porna a pak si ani nepamatovali, co po tu dobu dělali. „Po těch několika hodinách už někteří z toho byli tak zničení, že se pozvraceli, z té síly těch obsahů, a z toho morálního šoku,“ dodal.

Brněnský výzkum prý odhalil, že ohroženou skupinou jsou v případě této závislosti zejména muži nad 50 let.

