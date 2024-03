Bez soucitu. Miroslava Němcová o útoku v Moskvě

Nelítostná senátorka Miroslava Němcová na sociální síti X popsala, za jakých podmínek by byla ochotná cítit soucit s Ruskem a jeho obyvateli po teroristickém útoku skupiny ISIS u Moskvy. Mnozí uživatelé sítě jí děkovali a poukázali na pokrytectví politiků, kteří Rusku kondolují. „Russáci jsou mi lhostejní,“ zaznělo.

reklama

Kdyby ruský režim na Ukrajině nezabil a nezranil statisíce lidí, nespáchal masakry v Mariupolu a Buči, neodvekl desetitisíce dětí, neničil kulturní poklady a přírodu, cítila by se ohledně tragédie v Moskvě senátorka Miroslava Němcová jinak.

„Ale soucítím s UA, kde takto Rusko útočí každodenně již dva roky,“ napsala na síť X v souvislosti s teroristickým útokem skupiny ISIS u Moskvy, kde útočníci stříleli z automatických zbraní na návštěvníky koncertu v hale Crocus City Hall. Zemřelo nejméně 133 lidí.

Kdyby ruský teroristický režim na UA



-nezabil a nezranil statisíce lidí

-nepáchal masakry v Mariupolu, Buče..

-neodvlekl desetitisíce dětí

-neničil kulturní poklady a přírodu



Cítila bych tragédii v Moskvě jinak. Ale soucítím s UA, kde takto Rusko útočí každodenně již dva roky. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 23, 2024

Senátorka Němcová je pevnou podporovatelkou Ukrajiny. Slova podpory Ukrajině dodala i při příležitosti státního svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. „Chtěla bych poprosit všechny, abychom byli silní v ochraně demokracie a svobody nejenom u nás doma, ale abychom zůstali pevní v podpoře napadené Ukrajiny a Izraele. Buďme jim oporou a dejme jim pocítit sílu solidarity a přátelství. I v tom spatřuji odkaz 17. listopadu,“ uvedla tehdy.

Po rozhovoru amerického novináře Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zase přispěla poznámkou, že tomu rozhovoru mohou tleskat jen „cyničtí gauneři, kolaboranti a zrádci“.

Někteří uživatelé sociální sítě jí za slova o nelítostnosti s Ruskem dali za pravdu a vyjadřovali se v podobném smyslu.

„Mám to úplně stejně. Navíc mi vadí, že když teroristické Rusko zasahuje civilní cíle raketami, a dokonce nemocnice, tak toho není tak plno v TV, jako když se stane náhodný útok v Moskvě. Větší zlo je Rusko a svět by se podle toho měl chovat. Sorry, jsem víc rozhozený z neštěstí na Ukrajině, než ze včerejšího útoku na koncertě u Moskvy, který navíc byl na podporu války Ruska,“ napsal jeden z uživatelů.

Mám to úplně stejně. Navíc mi vadí,že když teroristické Rusko zasahuje civilní cíle raketami a dokonce nemocnice, tak toho není tak plno v TV, jako když se stane náhodný útok v Moskvě. Větší zlo je Rusko a svět by se podle toho měl chovat. Sorry, jsem víc rozhozený z neštěstí na… — Robert Piffl (@RobertPiffl) March 23, 2024

„Přesně tak. Po Mariupolu a Buče jsou mi Russáci lhostejní,“ přitakal další.

Přesně tak. Po Mariupolu a Buči jsou mi russáci lhostejní. — Josef Čihák ???????????????? (@JosefCihak23) March 23, 2024

Jiný uživatel zase vyjádřil své překvapení nad tím, kolik politiků vůbec nad tragickou událostí v Rusku vyjádřilo zármutek. Tyto politiky uživatel shledal naivními: „Naprosto s vámi souhlasím, paní senátorko. Je až s podivem, kolik politiků a známých osobností, kterých jsem si až doposud vážil, přispěchalo s kondolencemi zřejmě proto, aby jim byla někde připsána čárka nebo, a to je snad i horší, že jsou i po dvou letech ruSSké agrese stále naivní.“

Naprosto s vámi souhlasím paní senátorko. Je až z podivem kolik politiků a známých osobností kterých jsem si až doposud vážil přispěchalo s kondolencemi zřejmě proto, aby jim byla někde připsána čárka nebo a to je snad i horší, že jsou i po dvou letech ruSSké agrese stále naivní. — Mirdas666 (@Mirdas666) March 24, 2024

Další to berou jako jasný signál toho, že pomoc Ukrajině musí být zesílena. „Každý den Rusáci zavraždí nebo zmrzačí mnoho nevinných lidí. A už se to bere jako samozřejmost? Protože jak jinak vnímat pokrytectví kondolence politiků? Je mi z toho zle, a proto musíme ještě přidat v podpoře Ukrajiny,“ usoudil uživatel X.

Mám to úplně stejně. Každý den rusáci zavraždí nebo zmrzačí mnoho nevinných lidí. A už se to bere jako samozřejmost? Protože jak jinak vnímat pokrytectví kondolence politiků? Je mi z toho zle, a proto musíme ještě přidat v podpoře Ukrajiny. — Lenka Knopová (@LenkaOurhome) March 23, 2024

Pro soucit s „Russáky“ není místo.

Já to mám hodně podobně. Můj soucit, lítost a podpora plně vytěžují tisíce/milióny ukrajinských obětí (mrtvých, zraněných, umučených, znásilněných, vysídlených, uprchlých...) pro ruSSáky v moskvě tam místo prostě není... — ???? Viktor (@Churchill_12345) March 23, 2024

Senátorce Němcové bylo za vyřčení jejích slov děkováno a tleskáno: „Moc vám děkuju, cítím to úplně stejně. Nelíbí se mi kondolence státu, který vraždí děti u sousedů.“

Moc vám děkuju,cítím to úplně stejně. Nelíbí se mi kondolence státu,který vraždí děti u sousedů???? — Lenka Mulačová (@lenka_mulacova) March 23, 2024

Díky za Vaše slova. Ukrajina trpí mnohem víc. Moc si Vás vážím. — Alena Pu CL (@bossiecl) March 23, 2024

Psali jsme: Dnes Moskva, zítra Londýn, Berlín... Wilders burcuje po krvavé akci ISIS Jako nacisti! Putin po teroru vystoupil s projevem. A ukázal na Ukrajinu Hon na teroristy. Kdo to střílel? Kolem teroru v Moskvě se valí spekulace „Co Moskva, nic? Že se nestydíš, ty...“ Terorismus v Rusku. Fiala mlčí, lidé zuří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.