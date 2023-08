Bezplatné zdravotnictví? Úplatky, protekce. Za koleno do obálky 150 tisíc. A Kubkovi spadla čelist

reklama

Poradce premiéra v minulých dnech řekl, že si nemáme hrát na bezplatné a všem dostupné zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) však – zjednodušeně řečeno – tuto tezi odmítá. „Není to tak jednoduché. Myslím si, že systém selhává, rozpadá se. Buď plánovitě, nebo hloupostí, nebo možná nekompetentností. Je to vidět třeba u pana ministra. Myslím si, že lepší by bylo, kdyby se vrátil na rentgenologické oddělení, než šéfoval současné době Ministerstvu zdravotnictví. Na druhé straně, musíme si přiznat, že pan Křeček jako poradce premiéra na tom má svůj vliv: zdravotnictví trpí finančním nedostatkem. Já si myslím, že není pravda to, že kdo potřebuje zdravotní péči, že ji nedostane. Ta různá centra a různé transplantace, to je sice jenom vrchol té medicíny, ale to, co se rozpadá, je to zespodu,“ poznamenal Dryml.

Pacienti se podle něj zlobí na současnou vládu. „Zlobí se na to, jak to tady v tomto státě funguje. A když se setkají s tou surovou realitou, a my máme ty poznatky, protože nám píší, stěžují si, tak jsou šokováni. Z toho, co se stalo za ty roky s českým zdravotnictvím,“ dodal Dryml.

„České zdravotnictví je mnohem lepší, než si většina lidí myslí. A největší hodnota, která je na českém zdravotnictví, je vysoká míra spravedlnosti, protože na základě veřejného zdravotního pojištění mají všichni dostupnou opravdu širokou škálu lékařských výkonů. To, co není hrazeno ze zdravotního pojištění, je naprosté minimum a jsou to marginální zákroky. Takže ta dostupnost je velmi široká. Ale samozřejmě setkáváme se potom s realitou, a jak říkal pan Dryml naprosto správně: zdravotnictví trpí nedostatkem peněz. Čím větší bude nedostatek financí, které do zdravotnictví jdou, tak tím bude větší rozdíl mezi tou teorií a tou praxí,“ sdělil v reakci dále Kubek.

„Realita je taková, že vždycky záleží na tom, komu se dostanete do rukou. Lidé jsou různí, jsou různí pacienti a jsou samozřejmě různí lékaři a jsou různí zdravotníci. Někdo dělá práci dobře, s nasazením, někdo dělá práci méně dobře, někdo to fláká, někomu jde primárně o peníze a ne o toho pacienta. Tedy, nedá se říct generálně. Ale čím se bude prohlubovat ten nedostatek peněz, tak tím bude zdravotní péče hůře dostupnou a bude hůře dostupnou taková ta základní zdravotní péče,“ podotkl dále Kubek a upozornil na chybějící léky i na nedostatek pediatrů pro děti či psychiatrů pro děti.

„Nedostatek lékařů zdaleka netrápí jenom periferii, je to situace ve velkých městech, Praha, která je plná lidí, kteří přijíždějí do Prahy za prací. Tady je také obtížné sehnat lékaře. Takže ano, čím půjde do zdravotnictví méně peněz, tím bude ta dostupnost v reálu horší. Ale generelně řečeno, je naše zdravotnictví mnohem lepší, než si spousta lidí myslí,“ dodal Kubek.

Špičková kvalita u zubařů

„Když vezmeme, že Česká republika je relativně chudá země, tak my ve stomatologii tím, že vlastně do značné míry financujeme to, že – já jsem rád, že jsou u nás dostupné transplantace, velmi slušná péče v kardiologii – tak ty peníze pak nejsou na ty další věci. Ve stomatologii máme zhruba polovičku peněz, procentuálně vzato, než jsme měli třeba před dvaceti lety a péče pro běžného člověka v řadě míst je buď taková, že není – my ty zubní lékaře máme, ale pojišťovny nemají na to, aby zhruba s tisíci zubními lékaři udělali smlouvu. Když tu smlouvu uděláme, tak ta péče je na úrovni asi roku 1980, kvalitativně. A když si lidé něco platí, a v průměru Češi připlácejí na zubního lékaře 81 dolarů ročně, ale někteří lidé nárazově větší částky, tak ve spoustě míst České republiky je ta péče úplně stejná jako na nejlepším místě v New Yorku nebo ve Švýcarsku. Čili ten rozdíl v kvalitě stomatologie v České republice je samozřejmě dramatický a je to dáno tím, že na nějaké takové fráze a nesmysly, že máme všichni špičkovou péči... Jsme si tady nalhávali za komunistů, že tady je nejlepší péče, ale ať se jde někdo podívat, jak vypadá medicare, péče o chudé lidi ve Spojených státech, jaká je péče o lidi v Rakousku. To jsou země, se kterými bychom se měli srovnávat a nejde to,“ podotkl k tématu Šmucler.

„V oboru stomatologie mají naštěstí lidé to právě, že když si mohou dát sto tisíc za dovolenou, tak dají třeba sto tisíc za nové zuby a má to třeba špičkovou kvalitu. Bohužel to nejde v jiné části medicíny,“ dodal Šmucler.

Podle Drymla nastane období, kdy bude hůř, kdy nastane selektivní péče. „Nebude se dodržovat zákon, ústava. Bude jenom pro někoho. A bude možná to tak vypadat, jako to začíná ve stomatologii, kde si určují ceny od tisíců až po statisíce. Myslím si, že Ministerstvo financí, když kontroluje benzinky, tak by taky mělo kontrolovat tu marži i u těch zubařů. Začíná to u gynekologů a bude to pokračovat dál a dál. A to si myslím, že je smysl současné vlády, prostě ušetřit za každou cenu na našich občanech, na pacientech. A ti pacienti to cítí. Podívejte se, nejsou léky. A bude ještě hůř, na podzim, sám to řekl náměstek ministra zdravotnictví, že léky zase nebudou. Pan ministr sice se snaží, ale uvidíme, jak to bude na podzim. Čeká se dlouhodobě na některá vyšetření. To čeká ta vláda na to, až lidé budou umírat před branami nemocnic, nebo jak si to vlastně představují? Proč mám já posílat lidi, kde na CT se čeká třeba dva měsíce, na magnetickou rezonanci půl roku, operaci kyčelního klubu, tam se čeká dva roky,“ dodal Dryml.

Naštvaný Šmucler

Stomatologii podrobil kritice i Kubek. „Ve stomatologii je rozdíl mezi tím, co máme garantováno zákonem, a mezi tím, co reálně dostaneme, je největší. Máme všichni nárok na bezplatné zubní ošetření na základě pojištění a reálně neseženeme zubaře, který by byl ochoten pracovat na pojišťovnu. Zubaři nechtějí smlouvy na pojišťovny. Souvisí to s tím, že úhrady ve stomatologii jsou nedostatečné, ale jak tedy vysvětlit to, že stomatologická komora se z posledních šesti let několikrát dohodla, že souhlasí s těmi nízkými úhradami, že se prostě nesnaží, aby ta jejich péče byla ze zdravotního pojištění lépe placená a aby tedy mohla být dostupná na základě veřejného zdravotního pojištění všem,“ dodal Kubek.

„Poslouchám úplné nesmysly a poprosím oba dva kolegy, aby se nevyjadřovali k věcem, o kterých vůbec nic nevědí. Nepamatuji si, že bych já a moje rodina absolvoval za poslední roky jediné ošetření bez protekce nebo bez úplatku nebo bez toho, že bych zaplatil. Platím praktiky, očaře, platím ostatní. Populistické, nesmyslné řeči, že se platí jenom u stomatologa, nechte si je. Až přestaneme platit 150 tisíc v obálce za kolena a podobně, tak se otírejte o stomatology, že jsou 2 000 za výplň,“ rozhorlil se Šmucler a vyzval, aby si lidé přestali dělat ze stomatologů fackovací panáky.

