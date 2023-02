Bezrukého poslali do války. Ukrajinou otřásl skandál

Válka na Ukrajině trvá už rok. Ale zatímco o ruských ztrátách se píše neustále, ty ukrajinské jsou stále zahaleny tajemstvím. Deník The Times zjišťoval na Ukrajině, jak to se ztrátami je. „Stále se rozšiřující vojenské hřbitovy na předměstích Kyjeva a Dněpru jsou názornou ukázkou,“ uvádí s tím, že pohřby se konají každý den. Podle ukrajinského válečného reportéra Rusko ztrácí odpad společnosti, zatímco Ukrajina lidi, kteří by měli tvořit její budoucnost. A problémy jsou i s verbováním vojáků, jak píše prestižní The Economist. Povolávací rozkaz dostal například člověk bez rukou. A musel být poprask na sociálních sítích, aby náborová kancelář svůj verdikt odvolala.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9055 lidí Jak poznamenává deník The Times, počet padlých je na ukrajinské straně stále přísně střežené tajemství.

Zatímco na začátku války se dveře náborové kanceláře v Kyjevě netrhly, nyní už se dobrovolně hlásí jen hrstka lidí. „Ti, kterým se chtělo, tak to udělali před rokem,“ uvedl Serhij Zabavsky, který slouží u ukrajinské územní obrany. Dodal, že tehdy neměli ani dost neprůstřelných vest, takže nemohli všechny přijmout. A nyní, když potřebují, tak volají právě těm, které tehdy nepřijali. Proto už v náborové kanceláři není moc rušno.

Podle článku už si Ukrajinci uvědomují, do čeho jdou, vzhledem k tomu, jak probíhají boje u Bachmutu. Mladí muži si prý nechávají zmrazit sperma v klinikách, kdyby se z války nevrátili.

„Počty mrtvých jsou stále zahaleny tajemstvím, ale stále se rozšiřující vojenské hřbitovy na předměstích Kyjeva a Dněpru jsou názornou ukázkou vzhledem k řadám čerstvě vykopaných hrobů. Pohřby se konají každý den, ale mnoho hrobů je bezejmenných, s chmurným nápisem ‚zatím neidentifikovaný obránce Ukrajiny‘,“ popisuje deník.

Britská vláda podle The Times odhaduje ukrajinské ztráty od 80 tisíc až po 100 tisíc a oficiálně neříká nic. „Je to tajné,“ uvedl mluvčí britských armádních zdravotníků, když list chtěl aktuální data. Před třemi měsíci Ukrajina přiznala 10 až 13 tisíc mrtvých. Od té doby nic.

Ukrajinský válečný reportér Andrej Caplijenko řekl, že o ztrátách nechce nikdo mluvit. Sám byl zraněn. Ale ze svých přátel prý ztratil už kameramana, zpěváka, skladatele, básníka, politického aktivistu, ekologického aktivistu, novináře a zřejmě i další. „Ten seznam je moc dlouhý,“ uvedl. A dodal, že se liší i složení. „Zatímco Rusko ztrácí většinou šmejdy, vězně naverbované k Wagnerovcům nebo lidi ze slabých regionů, tak mi ztrácíme ty nejlepší, ty, kteří by měli být naše budoucnost,“ posteskl si.

Navíc někteří ani nevědí, jestli jsou jejich příbuzní a přátelé mrtví. V „zemi nikoho“ je totiž sbírat mrtvé velice nebezpečné. Rusko a Ukrajina si mrtvé posílají, Ukrajina tak dle listu získala 1200 vojáků, u kterých nebyl jasný jejich osud. Hledání nezvěstných jsou plné i ukrajinské sociální sítě.

Množí se i případy dezerce, takže trest za dezerci byl zvýšen na 12 let vězení. Od začátku války také platí zákaz vycestování z Ukrajiny pro muže od 18 do 50 let. Kromě zabitých jsou zde i ti, které válka poznamenala nadosmrti. V kyjevském rehabilitačním centru tak už přidali celé jedno podlaží pro pacienty s amputovanými končetinami.

I ve štábu Zelenského dělají ztráty starosti. Igor Žovkva, zástupce vedoucího kanceláře uvedl, že je to Putin, kdo ztráty nepočítá, a proto čas pracuje pro něho.

Bývalý náčelník generálního štábu Velké Británie Richard Barrons tvrdí, že Ukrajina potřebuje mít ve zbrani 200 tisíc vojáků, aby ubránila více než 2,5 tisíce kilometrů dlouhou frontu a roztáhla ruské síly co nejvíce. „Vzhledem k tomu, že když se nedaří, tak jsou ztráty třeba 200 nebo 300 lidí za den, tak zjistíte, kolik je potřeba lidí na to, abyste to doplnili,“ pravil. Ještě víc než vojáky však podle vysloužilého generála Ukrajina potřebuje munici. Za měsíc vystřílí 90 tisíc dělostřeleckých granátů, někdy i 6000 za den, ale celková produkce USA a Evropy je jen 30 tisíc za měsíc.

O tom, jak se Ukrajina snaží doplnit jednotky, píše i týdeník The Economist. A nikoliv lichotivě. Například Ruslan Kubaj byl povolán, ačkoliv už od dětství postrádá obě ruce. Což by ho z branné povinnosti mělo automaticky vylučovat. Ovšem místní náborová kancelář si trvala na svém a prohlásila ho za schopného služby. Jen díky poprasku na sociálních médiích a následnému skandálu bylo rozhodnutí zvráceno.

Jeho případ byl extrémní, ale ne ojedinělý, píše týdeník. První dva měsíce roku 2023 Ukrajina nábor opravdu rozjela. Nejagresivnější jsou dle The Economist úředníci na západě Ukrajiny, ale trend je stejný po celé zemi. Přicházejí zprávy, že povolávací rozkazy byly doručovány na pohřbech ve Lvově, na checkpointech v Charkově, v kyjevských obchoďácích i jen tak v ulicích Oděsy.

„Oblíbená lyžařská střediska zejí prázdnotou. Nezáleží na tom, že konečně pořádně nasněžilo. Videa, jak na sjezdovkách šmejdí náboroví důstojníci, odrazují davy,“ píše týdeník. A v každém městě si prý na sociálních sítích dávají lidé avízo, kde se zrovna náboroví důstojníci zdržují.

Změnila se i pravidla, jak může být „povolávák“ doručen. Dříve je mohli doručovat jen členové náborové komise, a to jen na adrese dotyčného. Teď už to může dělat více lidí a žádné územní omezení není. A samozřejmě teď už nábor probíhá mezi mnohem méně nadšenými.

Rusko mobilizovalo už v září. Ukrajinské velení dostalo za úkol vytvořit rezervy vzhledem k plánované protiofenzivě. Do země dorážejí zbraně ze Západu a je potřeba, aby je někdo ovládal. A je také potřeba nahradit ty, kdo zemřeli při obraně Bachmutu.

Týdeník konstatuje, že na Ukrajině je už dlouho rozdíl mezi tím, co je v zákonu napsané a co se skutečně vymáhá. Za války je tento rozdíl ještě větší. Právník Andrij Novák, který obhajuje několik odvedenců, uvádí, že náborový proces je podezřelý. Podle něho musí být povolávací rozkaz adresný a adresát musí být na seznamu. Zákon ovšem neřeší, jak by nábor měl probíhat za války. Co je ale podle tohoto obhájce jasné, je, že náboráři nesmí nutit odvedence vyplňovat papíry na ulici, ještě pod nátlakem. Jak se již několikrát stalo. Ne vždy jsou dotyční hned odvedeni, někdy se jedná jen o snahu dostat je právě na seznam.

Je hned několik cest, jak se povolání vyhnout. Výjimku mají zdravotně nezpůsobilí a ti, kdo se o ně starají. Také ti, kdo se sami starají o děti a otcové tří a více dětí. Studenti si mohou službu odložit. A výjimku mají někteří zaměstnanci v klíčových sektorech. Třeba v IT, protože IT sektor je jedním z mála, který na Ukrajině ještě funguje a platí daně.

A jsou zde samozřejmě i méně legální způsoby. Někteří se například naoko žení s matkami třech a více dětí. Jiní podplácejí doktory. A za pár tisíc dolarů se prý člověk může nechat propašovat přes hranice. Ovšem obliba těchto metod prý klesá po několika mediálně provařených případech.

Ukrajinská vláda tvrdí, že excesy jsou napraveny hned, jak se na ně přijde. Ovšem podle týdeníku k nim bude docházet čím dál častěji, když se armáda bude snažit dosáhnout vítězství ještě před létem. Právním překážkám prý armáda bude moci čelit tím, že zlepší svou byrokracii. Ale jsou zde i jiné způsoby. „Obeznámené zdroje hovoří o tom, že nejméně dva právníci, kteří zastupovali odvedence, byli sami náhle povoláni. A jak v armádě dobře vědí, mobilizovaní právníci nesmějí vykonávat řemeslo,“ píše The Economist.

V mezičase ukrajinská rozvědka tvrdí, že Rusové v další vlně mobilizace povolají studenty. Další mobilizace by prý měla být dokončena do prvního dubna, uvádí server Business Insider.

Problémy s povoláváním branců má však Ukrajina dlouhodobě. V roce 2015 také byl problém sehnat lidi na boj s milicemi Luhansku a Doněcku. A i tehdy to ukrajinská prokuratura řešila demonstrativními procesy s těmi, kdo vojenskou službu odmítali.

