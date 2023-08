Biden láká děti na zmrzlinu. Zničehonic

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4364 lidí sám dříve prohlásil, že jestli je něco s jeho osobou spojováno, tak to jsou sluneční brýle Ray Ban a zmrzlina s čokoládovými kousky.



Toto Bidenovo vyjádření přitom není příliš daleko od pravdy, jelikož je v Americe opravdu dosti proslulý tím, jak velkým milovníkem zmrzliny je. A navíc na to americký prezident dost často rád naráží i během svých proslovů.



Chuť na zmrzlinu zřejmě Biden pociťoval i během tohoto týdne, kdy vystoupil s projevem, v němž měl shrnout dopady svého rok starého „protiinflačního“ balíčku. Těsně předtím, než začal vyzdvihovat úspěchy své administrativy, tak Biden vypustil i poznámku, která se však tentokrát netýkala pouze zmrzliny, ale došlo i na děti.



Poté, co Biden předstoupil před publikum ve Východním sále Bílého domu, se rozhodl před záhájením svého projevu odbočit a uvedl, že chce dětem přítomných říct jednu věc. „Chci vašim dětem říct jednu věc. Znám tady v okolí několik opravdu skvělých zmrzlináren a… Tatínek vám to dluží,“ zaznělo z úst amerického prezidenta s dodatkem, že si o tom mají přítomní s ním „potom promluvit“.

?? BIDEN TO CHILDREN: "I wanna say one thing to your children: I know some really great ice cream places around here and daddy owes you, so talk to me afterwards."



