Biden se nechtíc uřekl. Mezitím Trump začal válcovat

Necelé dva týdny do prezidentských voleb Joe Biden vyrazil do New Hampshire, aby tam ukázal snahu své administrativy snížit náklady na zdravotní péči a ceny léků na předpis. V sídle Demokratické strany pak zopakoval, že Trump je ohrožení pro demokracii.

„V sázce je naše demokracie,“ řekl. „Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, co by se stalo, kdyby Donald Trump vyhrál tyto volby.“

Tento dlouhodobý a často používaný argument Demokratické strany ovšem Biden vyšperkoval tvrzením, že by měl Trump skončit za mřížemi. „Vím, že to zní bizarně. Ale musíme ho zavřít,“ řekl Biden do potlesku demokratů. Po potlesku mu došlo, jaká slova vypustil a rychle dodal, že myslel politicky zavřít. Uzamknout ho.

„Joe Biden právě přiznal pravdu: Jeho plánem a Kamaly bylo po celou dobu politicky pronásledovat jejich oponenta prezidenta Trumpa, protože ho nemohou porazit spravedlivě. Biden je skutečnou hrozbou pro demokracii. Vyzýváme Kamalu Harrisovou, aby odsoudila hanebnou poznámku Joea Bidena,“ zaznělo od tiskové tajemnice Trumpovy kampaně Karoline Levittové na síti X.

