Biden vyhlásil na Velikonoce svátek transgenderu. A on si říká „katolík“, nevydržel arcibiskup

vyhlásil na Boží hod velikonoční, který je pro křesťany jedním z nejdůležitějších církevních svátků, jelikož tato oslava transgenderových lidí běžně vychází na poslední den v březnu. Letos ovšem na něj vyšly i pohyblivé velikonoční svátky.



„Prohlašuji 31. březen 2024 jako Den transgenderové viditelnosti. Vyzývám všechny Američany, aby se k nám přidali a pozvedli životy a hlasy transgender lidí v celé naší zemi a aby pracovali na odstranění násilí a diskriminace na základě genderové identity,“ prohlásil Biden ke dni, který má být oslavou statečnosti, odvahy, srdnatosti transgenderových lidí.



„V Den transgenderové viditelnosti oceňujeme mimořádnou odvahu a příspěvky transgender Američanů a znovu potvrzujeme závazek našeho národa vytvořit dokonalejší unii – kde jsou všichni lidé stvořeni sobě rovni a je s nimi po celý život zacházeno stejně,“ pokračoval.

Naopak náboženské tradice se v rámci Velikonoc Bílý dům rozhodl letos potlačit. Jak informoval The New York Post, zakázány byly během oslav Velikonoc náboženské symboly. Přestože to dřív tradičně bylo umožněno, tento rok dětem příslušníků Národní gardy zatrhl předkládat návrhy náboženských velikonočních vajíček a jejich návrh „nesměl obsahovat žádný pochybný obsah, náboženské symboly, zjevně náboženská témata nebo stranická politická prohlášení“.



Tyto Bidenovy kroky o letošních Velikonocích se setkaly s nemalou kritikou. „Bidenův Bílý dům se zpronevěřil hlavnímu principu Velikonoc, kterým je vzkříšení Ježíše Krista. Zakazovat posvátnou pravdu a tradici – a zároveň vyhlásit velikonoční neděli za ‚Den transgenderu‘ – je pobuřující a odporné. Američané to berou na vědomí,“ pustil se do amerického prezidenta předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson.

The Biden White House has betrayed the central tenet of Easter — which is the resurrection of Jesus Christ.



Banning sacred truth and tradition—while at the same time proclaiming Easter Sunday as “Transgender Day”—is outrageous and abhorrent. The American people are taking note. pic.twitter.com/ZCExyVkAVS — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 30, 2024

Vše dohromady navíc budí nepříjemné překvapení u církevních hodnostářů, přičemž Bidenovi nepomáhá ani fakt, že se opakovaně označoval za „zbožného katolíka“ a tvrdí o sobě, že chodí pravidelně do kostela. Arcibiskup z Washingtonu Wilton Gregory Bidena nazval „katolíkem z kavárny“, který si vybírá části víry a „ignoruje, nebo dokonce popírá“ jiné aspekty svého vyznání.

„Řekl bych, že svou víru myslí velmi upřímně. Ale stejně jako řada katolíků si vybírá rozměry víry, které chce zdůraznit, zatímco jiné části ignoruje, nebo dokonce popírá,“ popsal Gregory pro americkou televizi CBS. Biden si podle něj z víry vybírá, co je pro něj atraktivní, a odmítá to, co je náročné.



A jak zmiňuje televize Fox News, Gregory, ale i papež František nejhlasitěji Bidena kritizují za jeho postoj podporující potraty. František v minulosti pronesl, že Bidenova víra a jeho propotratové názory jsou projevem „nedůslednosti“.



Sám Biden naopak svou administrativu za důslednost chválí. Kvituje kupříkladu, jak je důsledná v otázce podpory LGBTQI+ komunity. „Jsem hrdý na to, že moje administrativa od začátku stojí za spravedlností a snaží se zajistit, aby komunita LGBTQI+ mohla žít otevřeně, v bezpečí, důstojně a s respektem. Jsem hrdý na to, že jsem jmenoval transgender lídra do své administrativy a že jsem ukončil zákaz služby transgender Američanů v naší armádě bez popírání vlastní identity. Jsem hrdý na to, že jsem podepsal zákon o respektu k manželství, který zajišťuje, že každý Američan si může vzít osobu, kterou miluje,“ pronesl Biden na letošní Velký pátek.

Propagoval také snadnější přístup k dávkám sociálního zabezpečení pro transgender Američany a vyznal se, nakolik je jeho administrativa podporuje. „Jste milováni. Jste vyslyšeni. Jste pochopeni. Patříte k nám. Jste Amerika a celá moje administrativa a já vám držíme palce,“ pravil.

