Bidenův průšvih: Nezvedený syn ho zřejmě použil jako klacek na Číňany

Dozorčí agent IRS (Internal Revenue Service) Gary Shapley odhalil WhatsAppovou konverzaci výboru Sněmovny reprezentantů pro cesty a prostředky (United States House Committee on Ways and Means), který má v kompetenci veškeré daně, cla a další opaření ke zvýšení příjmů.

„Američané si zaslouží vědět, že pokud jde o vymáhání trestního práva, nemají stejné podmínky jako bohatá a politicky propojená třída. Preferenční zacházení, kterého se dostalo Hunteru Bidenovi, by nikdy nebylo poskytnuto obyčejným Američanům,“ vydal předseda výboru prohlášení u příležitosti hlasování o zveřejnění svědectví zaměstnanců IRS.

Hunter Biden ve zprávě uvedl, že „tu sedí se svým otcem a rádi by pochopili, proč nebyl splněn přijatý závazek“. „Řekněte řediteli, že bych to rád vyřešil hned, než se to vymkne kontrole, a teď znamená dnes večer. A Zhao, jestli mi zavolá nebo napíše kdokoli, kdo je do toho zapletený, kromě tebe, Zhanga nebo předsedy, tak se postarám o to, že mezi člověkem, který sedí vedle mě, a každým, koho zná, a mou schopností navždy udržet zášť, budeš litovat, že jsi neuposlechl mého pokynu,“ stálo dále v konverzaci. Zhao Hunterově firmě Owasco P.C. podle Shapleyho nakonec zaplatil 100 tisíc dolarů.

Hunter Biden v úterý přiznal vinu ve dvou bodech obžaloby z nezaplacení daní ve výši nejméně 100 tisíc dolarů z jeho zahraničních příjmů v letech 2017-2018.

Tyto zprávy tak zpochybňují tvrzení prezidenta Bidena, že se svým synem jeho obchodní transakce nikdy nediskutoval. Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Peiarrová a mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby se k těmto zprávám i tomu, kde se v době jejich zaslání prezident Biden nacházel, odmítli vyjádřit.

Jeden z žurnalistů se při brífinku zeptal, zda byl prezident ve svém domě, když Hunter zaslal zprávy svému čínskému obchodnímu partnerovi. „Odkázala bych vás na své kolegy z poradny Bílého domu. Ti se tím zabývali a já bych vás odkázala na ně,“ řekla Jean-Pierrová.

Jiný z žurnalistů se dotázal, zda byl Joe Biden se svým synem dne 30 července. „Tuto konverzaci jsem s prezidentem nevedla. Opět bych vás odkázala na poradce Bílého domu,“ zněla odpověď tiskové mluvčí.

