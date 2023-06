Binec u soudu s Peterkovou. Kolaps, zpívání, řev. „Nemáte na patře nějaký haj*ly?“

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 3% Nova 3% Prima 40% Barrandov 2% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 8821 lidí

Do jednací síně se dostalo asi dvacet lidí včetně novinářů. Soudkyně na počátku jednání nepovolila obrazové záznamy ani zvukové přenosy, dovolila pouze pořízení zvukového záznamu. Přítomní se vůči zákazu ohrazovali. Na počátku musela justiční stráž jednoho z účastníků vyvést, soudkyně poté ještě dalšího napomenula, aby hlavní líčení přestal natáčet. Jinak bylo jednání klidné.

Soud při dnešním hlavním líčení přehrál záběry či zvukové nahrávky obtěžování, kterého se podle obžaloby trojice dopustila. Tušl v reakci na záznamy uvedl, že nikoho neohrožoval, nebyl hrubý ani agresivní. Poukázal na to, že řadu videí natáčel Čermák, který kvůli pronásledování Kubka přitom obžalobě nečelí. Tušl se také distancoval od dění na chodbě soudu a vymezil se proti incidentu z minulého týdne, kdy se při jednání o odvolání Peterkové u Městského soudu v Praze dav jejích sympatizantů domáhal vstupu do jednací síně a vyvrátil při tom dveře. Řekl také, že byl k soudu přivezen jako ‚masový vrah“, uvedl, že má „zničenou psychiku“.

Asi po dvou a půl hodinách soudkyně jednání odročila na 26. července, kdy plánuje vyslechnout znalkyni. Obhájci navrhli také výslech dvou svědků, kteří se jednání obžalovaných podle nich účastnili, žádali, aby je soud vyslechl ještě dnes. Soudkyně ale dnes výslech neuskutečnila. Navrhli také další důkazy.

Jednání soudu dnes provázela zvýšená bezpečnostní opatření a kontroly. Na bezpečnost na chodbě i uvnitř jednací síně dohlížela asi desítka justičních strážců, v jednací síni byli přítomni těžkooděnci. Na jednání soud vydával kvůli velkému zájmu jako obvykle v podobných případech vstupenky.

„Styďte se, soudní justice. Hanba! Hanba! Hanba! Hanba!“ skandoval po oznámení odročení dav. „Já jsem byl svědek, a tak jsem se těšil,“ říkal jeden z mužů na chodbě. „Nemáte na patře nějaký hajzly, kde by se to dalo soudit? Nedáme to do nějaký úklidový komory?“ rozčilovali se pak také přítomní, že jednání bylo v malé místnosti. „Nerespektuje se právo na účast veřejnosti,“ rozhorlil se jeden z mužů.

„Kolaboranti za prachy,“ slyšeli pak od lidí novináři, kteří se na místě snažili reportovat o události.

Jeden z mužů pak popsal, proč podle něj zkolabovala bývalá novinářka Jana Peterková. „Vypnuli klimatizaci, tady bylo vedro jako blázen. Jana normálně desetkrát volala předsedu soudu, předsedkyni, aby sem přišla, že máme podezření, že se tady porušuje ústava, zákony, základní listina práv a svobod. Nikdo nepřišel, nikdo nedorazil a na základě vypnuté klimatizace Jana omdlela, normálně se sesunula k zemi a zkolabovala. Takže ji odvezla rychlá záchranná služba,“ popsal muž, zároveň řekl, že se čekalo minimálně 30 minut. „Nikoho k ní nepustili, abychom ji aspoň mohli polít vodou, zvednout nohy, nic, nechali ji tam sedět,“ popsala další žena.