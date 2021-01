Blatný promluvil! Kdo půjde pod jehlu jako první? Cílem jsou miliony očkovaných Čechů na konci léta.

Očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Mimo jiné jde o zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty, a lidi nad 80 let. Ministr také zopakoval, že rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde podle ministra asi o 600.000 lidí.

Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému.

Rychlost očkování bude podle ministra ovlivňovat především to, jak rychle budou do ČR dodávány vakcíny od výrobců. "To bude v budoucích měsících limitovat rychlost očkování," uvedl Blatný.

Poté, co bude od února spuštěn centrální rezervační systém, se budou moci zaregistrovat i lidé, kteří nepatří do prioritních skupin. Podle ministra budou zařazeni do systému, ale bude jim přidělen termín až poté, co budou naočkováni lidé z prioritních skupin. Systém bude podle ministra podobný jako rezervační web pro antigenní testování veřejnosti. Lidé budou muset uvést svůj věk, zaměstnání a případné onemocnění, kterým trpí. Poté jim přijde potvrzovací e-mail nebo sms.

Na mladé lidi bez jakýchkoliv zdravotních problémů by se s vakcínou proti covidu-19 mohlo dostat na přelomu jara a léta, spíše v létě. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by mohla být proočkována do konce léta, dodal Blatný.

