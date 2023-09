Blažek by měl odejít, ale nepůjde. Piráti taky ne. Karavana pojede dál, míní Libor Rouček

EVROPAN LIBOR ROUČEK Nad změnami, co se týká síly pozice ministra spravedlnosti Pavla Blažka, kroutí hlavou bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček. „Měl by jít,“ poznamenává na jeho adresu. Zároveň připouští, že to byl právě Blažek, který stál u kariéry současného předsedy vlády. Rouček také analyzuje pozice Pirátů a v závěru natřel hospodaření České televize.

Piráti reagovali na tlak uvnitř a ukončili plebiscit. Stabilizováno?

„Piráti, protože šli do voleb s tím, že chtějí měnit politiku, prezentují se jako čistá nekorupční neposkvrněná strana. Na vedení Pirátské strany působil zevnitř tlak několika málo set členů, které mají, aby uspořádali tzv. referendum, které samozřejmě nic neřeší. Jak se říká, vlk se nažral a koza zůstala celá. Premiér Fiala řekl, že tím je pro něho kauza Blažek skončená a vláda jede dál,“ dodal.

A jestli se nabízí nějaké otázky, které se týkají budoucí spolupráce Pirátů v rámci pětikoalice? „Piráti, pokud jde o preference se drží stabilně někde na úrovni deseti procent. Na to, kolik mají poslanců, mají velmi dobrou pozici uvnitř vlády. Mají několik ministrů, místopředsedu vlády, ministra zahraničí. Myslím si, že Piráti z toho důvodu nebudou chtít z vlády odcházet ani více rozhoupávat vládní loďku. Vše zůstane při starém,“ předpokládá.

Ovšem budou jejich postoje snesitelné do budoucna pro občanské demokraty? „Z pohledu ODS? Jak řekl premiér Fiala, kauza Blažek je nyní uzavřena, ODS i vláda se soustředí na jiná témata. Chtějí samozřejmě také, aby sdělovací prostředky začaly referovat o jiných věcech, například nyní o konsolidačním balíčku. Zprávy na toto téma budeme sledovat další dny a týdny. Jenže bohužel veřejné finance balíček ani nekonsoliduje, ani nepřispěje k ekonomickému růstu,“ dodal.

Rouček: Ministr a vláda zůstává, karavana jede…

A pokud jde ještě o ministra Blažka? „Myslím si, že by měl jít. Pokud premiér Fiala na počátku svého funkčního období oznámil, že chce novou, jinou, lepší politickou kulturu, než tu byla, není lepší příležitost než to ukázat právě na odchodu ministra Blažka. Jenže, jak říkám, bohužel k tomu nedojde. Na jedné straně tu máme situaci, kdy premiér nechce rozhoupat stav uvnitř ODS a vlády. Na straně druhé jsem přesvědčen, že kdyby ministr Blažek odvolán byl, tak by to samotné vládě i ODS pomohlo. To je dilema, které premiér, potažmo ODS a vláda vyřešila tím, že ministr zůstává na svém místě a karavana jede dál,“ podotkl.

Mimochodem, jakým způsobem vlastně působí Pirátská strana na politické scéně, když to rekapitulujeme? „Udržuje si ve veřejnosti neustále podporu deseti procent. Po zkušenostech, které udělala se starosty při minulých volbách, jejich kandidáti byli vykroužkováni. Starostové mají mnohem více poslanců. Toto se v Pirátské straně již opakovat nebude. Přes všechno se dá očekávat, že pokud situace takto vydrží, v příštích volbách do Poslanecké sněmovny by mohli získat nějaká křesla navíc. Z pohledu Pirátů, nejsou příliš nadšení tím, že ministr Blažek ve vládě zůstává, ale silnější negativní dopad to na ně mít nebude. Říkají, že to je věc premiéra, věc ODS. My jsme svůj názor řekli a nyní je na premiérovi a ODS, jak se zachová,“ říká.

SOCDEM pod palbou? Teprve jde o přípravu

Sociální demokracie představila novou kampaň, za kterou bude následovat představení konkrétních kandidátů. Hned v první fázi narazili na jistou neochotu zveřejňovat materiály.

„Sociální demokracie kampaň připravuje. K tomu bude uspořádána 5. a 6. října programová konference v Hradci Králové. Do té doby je celá koncepce v přípravě. Na závěr programové konference bude vše představeno. Hlavní body kampaně, programové body nebo priority s jakými sociální demokracie půjde hlavně do voleb v příštím roce, a to do Evropského parlamentu a na podzim do krajských zastupitelstev a do Senátu.“

Tak za kolik? Slušná částka pro šéfa ČT

Na sociální síti si všímal Rouček také platového ohodnocení v souvislosti se změnami v řízení České televize. „K zásadní změně, tedy nástupu nového hlavního generálního ředitele dojde v říjnu. Ředitel byl vybrán Radou české televize. Jaké priority bude mít? Jaké personální změny budou? Něco již prosáklo do sdělovacích prostředků. Předpokládám, že nový ředitel všechno oznámí prostě na začátku svého období. S hodnocením bych počkal,“ předeslal.

„Co mně se osobně nezdá a sám jsem na to upozorňoval v době, kdy si celý národ musí utahovat opasky, nevidím rozumné i taktické ze strany České televize zvyšovat novému generálnímu řediteli plat. Beztak byl už tak dost vysoký, nyní bude 289 tisíc měsíčně. Čili tvoří o 47 tisíc více, než co bral předchozí ředitel, a to budou pravidelné roční bonusy ve výši desetinásobku měsíčního platu…,“ konstatoval.

„Samozřejmě, generální ředitel má pod sebou obrovskou organizaci, rozpočet sedm miliard korun, má velkou zodpovědnost a velké pracovní zatížení. Nejsem z těch, který by někomu záviděl plat nebo majetek, ale v době, když, opakuji, celá země si musí utahovat opasek, kdy lidé mají stále větší problémy platit za bydlení, základní potraviny, základní služby jako je bydlení, základní potraviny, elektřiny, plyn, složenky, které každé čtvrtletí chodí. Nepřipadá mi příliš vhodné, aby si generální ředitel, lidé na vedoucích místech České televizi zvyšovali platy, ausgerechnet, když žádají po veřejnosti a poplatnících vyšší koncesionářské poplatky. Zdá se mi to nevhodné, nerozumné do této doby, kterou naši lidé, naše země procházejí."

