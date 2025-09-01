Blažek všechno věděl, napsali do bitcoinového auditu. Ale exministr odpověděl

Ministerstvo spravedlnosti vydávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) získal informaci o zajištění části této kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Vyplývá to ze závěru externího auditu, který resort zveřejnil.
Podle auditu byl o zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu ministr Blažek informován nejpozději 26. května advokátem Kárimem Titzem. Ministerstvo však i poté prostřednictvím ředitelky svého právního odboru zadávalo do 28. května pokyny k převodu bitcoinů vydražených kupci. Audit konstatuje, že z dostupných informací nevyplývá, zda a kdy byli s touto skutečností seznámeni ekonomický náměstek ministerstva Radomír Daňhel, který nesl přímou odpovědnost za přijetí daru, nebo ředitelka právního oddělení.
Policie část Jiřikovského kryptoměny zajistila v souvislosti s nově zahájeným trestním řízením kvůli jeho údajnému působení na darknetovém tržišti Nucleus Market.
Audit dále nezjistil, že by jiné dotčené instituce, jako jsou Ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad nebo Bezpečnostní informační služba, měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí daru.
Zpráva uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti darovací smlouvu uzavřelo z hlediska obsahu i formy v souladu se zákonem a že přijetí kryptoměny je obecně právně přípustné. Jeho postup však vykazoval závažné nedostatky. Úřad podle auditorů neprovedl povinnou předběžnou kontrolu podle zákona o finanční kontrole, v rozporu s interními předpisy si nevyžádal komplexní právní stanovisko ke smlouvě a neprovedl úkony vyplývající ze zákonné povinnosti postupovat vůči státnímu majetku s odbornou péčí.
Auditoři konstatují, že absence centrální koordinace a celkového posouzení transakce vedla k tomu, že dar nebyl vyhodnocen jako rizikový, ačkoli k tomu byly důvody. Ministerstvo v době přijetí daru i jeho následného prodeje disponovalo informacemi o Jiřikovského trestní minulosti a dalších relevantních okolnostech, což mělo správně vést ke zvýšené obezřetnosti a podrobnější prověrce.
Audit také zmínil, že ministerstvo nevyužilo dostupné informace o adrese odesílatelovy peněženky k ověření původu prostředků ve veřejných zdrojích, kde mohlo zjistit jejich spojitost s tržištěm Nucleus Market. Podle názoru auditorů by ministerstvo na základě tohoto zjištění nemělo přistoupit k prodeji bez provedení dodatečných opatření ke zmírnění rizik. Zpráva také uvedla, že rozhodnutí ministerstva prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ mohlo vést k nižšímu výnosu.
Bývalý ministr Blažek, který na funkci rezignoval a pozastavil členství v ODS, na sociální síti X reagoval konstatováním, že řešení této aukce je „odváděním pozornosti“.
„Zásadní otázka není aukce 28. 5., nýbrž fakt, že příslušné orgány již počátkem dubna, tedy před započetím procesu aukcí darovaných bitcoinů, informovaly Jiřikovského o podezření, že jeho bitcoiny možná pocházejí z nelegálního tržiště. Ministerstvům ani vládě nesdělily tyto orgány nic. Jiřikovský poté odcestoval v klidu do Asie a začal proces aukcí. Kdyby příslušné orgány již v dubnu tuto informaci poskytly vládě, neproběhla by aukce ani jedna. Soustředění se jen na poslední aukci je mediálně vděčným odváděním pozornosti od výše uvedené zásadní otázky,“ napsal exministr Blažek na svém profilu sítě X.
Na jeho post reagoval pirátský poslanec Jakub Michálek. „Vždyť adresu té peněženky, ze které jste chtěli vzít miliardu, stačilo dát do Googlu a vyběhlo by vám, že to jsou peníze z černého tržiště Nucleus Market. Jestli toto nikdo ve vládě neumí a ani se nezeptáte, tak tam nemáte co dělat. To taky může řídit vládu pštros. No a jestli jenom kecáte a všechno jste věděli, tak jste ztratili reputaci u svých skalních voličů, že ty podvody aspoň zvládnete dělat profesionálně,“ napsal Michálek. Odpovědi se mu od Blažka nedostalo.
A po dvou hodinách na síti X opět žádal odpovědi na to, proč „když sleduji mediální zkratky, musím ještě zdůraznit, že dopis z 26. 5. se nijak netýkal darovaných bitcoinů, ale bitcoinů, které měl dárce, nikoli stát, ve svém vlastnictví. O tom, že by i darované bitcoiny snad měly být v čemkoli právně vadné, nebyla ministerstva ani vláda nejméně do 10. 6. (později nevím) oficiálně informována nikým, přestože určité orgány státu tuto informaci od počátku dubna prokazatelně měly. Proč ji sdělily ihned jen dárci a ‚obdarovanému státu‘ nikoliv, by mělo zajímat nejen mě,“ poukázal na jistou nesrovnalost ve věci Pavel Blažek.
Kritizoval také zadržení Tomáše Jiřikovského a uvedl, že policie po něm chtěla informace na politiky výměnou za nabídku podmíněného trestu. „Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ,Dej nám něco na politiky a bude z toho pro tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo ti nepomůže!‘
A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát‘, byl ,drzý‘ (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba.
Ne, to není příběh z 50. let. A já jsem si tento šeredný příběh ze současnosti bohužel nevymyslel.
A proč se o tom nedočteme v médiích, když je v nich z trestního spisu zdánlivě vše? Protože mediální mistři st. aparátu tradičně ,pouštějí‘ ze spisu pečlivě vybraným novinářům jen to, co se jim hodí. A toto se nehodí,“ napsal na X v polovině srpna Blažek.
autor: Marian Kučera