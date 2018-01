Blb a primitivní ubožák. Na zvracení. Dezinformace a zloba. Novinář a Drahošův příznivec se opřel do Čechů a do Zemana a toto mu vzkázali Babiš, Keller či Schwarzenberg

ANKETA Šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb v komentáři na Echo24.cz napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a reformním Česku je podle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je podle něj pro ČR stejnou pohromou, jakou pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se podle něj zrodilo na šíření lží a strachu.

Hríb ve svém textu mimo jiné píše, že Česko má moc rád, a i proto mu nepřál duo Babiš – Zeman. „Dvoje svobodné volby však rozhodly, že právě tito dva budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu,“ podotkl Hríb a zanalyzoval, co podle něj o Zemanově vítězství rozhodlo. „Rozhodla též plebejskost mimopražského Česka. Mýtus o prozápadním a reformním Česku, který v prospěch rozdělení Československa živil Václav Klaus, je v troskách. Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ píše Hríb.

Pro Česko považuje za katastrofu trojici Zeman, Babiš a lídr SPD Tomio Okamura. Podle něj je to srovnatelná katastrofa pro Česko, jakými byly vlády Mečiara, Sloty a Ľuptáka či tria Fico, Mečiar, Slota.

Fanaticky napadají kohokoli s odlišným názorem, šíří dezinformace a zlobu

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co si o těchto slovech Štefana Hríba myslí. A nebylo to nic hezkého...

„Pan Hríb patří do té samé party jako bývalí zaměstnanci Lidových novin, kteří kdysi pracovali pro ODS a jejichž smyslem života je nenávidět a pomlouvat Babiše. Pan Hríb je úplně mimo. Já jsem za pár dní navštívil a potkal půl Evropy. Byl jsem v Davosu, kde byly desítky premiérů a prezidentů. Včera jsem byl v Bruselu. Byl jsem na V4. Měl jsem oficiální návštěvu Maďarska, měl jsem návštěvu Slovenska. Byl jsem v Bulharsku k předsednictví. Na bezpečnostní konferenci potkám rakouského premiéra. To, co on říká, jsou nesmysly,“ řekl ParlamentnímListům.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„My jsme nyní aktivní. Přesně známe naši strategii a víme, co chceme prosazovat v Evropě. Abychom peníze z eurofondů dostávali podle našich přání, a ne podle toho, jak nám to nadiktuje Brusel. O migraci jsem včera mluvil. Mám pozvání do Finska. Pojedu do Portugalska, jsem se domluvil s premiérem. Myslím, že za ten krátký čas, co jsem premiérem, jsem udělal víc než pan Sobotka za minulý mandát. Nevím, o čem pan Hríb mluví. On už takhle psal v minulosti, takže tyto echo-články neberu vážně. Češi nejsou ustrašení. V naší zemi žije plno skvělých a úspěšných lidí, kteří uspěli po celém světě. Panu Hríbovi pošlu asi svou knihu, kde hovořím o tom, že naše země byla za Masaryka na špici Evropy, kam patříme. Abychom tam byli, tak potřebujeme, aby nás zastupovali politici, kteří jsou sebevědomí a kteří se domluví, a ne ti, kteří se živí politikou,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

„Prezidentské volby definitivně prokázaly, že společnost rozdělují svou nenávistí jedině a výhradně mainstreamoví novináři. Fanaticky napadají kohokoli s odlišným názorem, šíří dezinformace a zlobu,“ odpověděl redakci na dotaz tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

„Fico je příkladem toho, že lze být k EU kritický, a přitom se nesnížit na panikářské a rozkladné síly, udělat z nás nesoudné czexitáře. Pokud si tandem Zeman – Babiš vezme z toho příklad, bude to ještě docela O.K. To ale předpokládá držet si distanc od extrémně eurofobních postojů, které v ČR představuje jen Okamura, nikdo dál. Také KSČM je za pozitivní změnu v EU, a nikoli za negativistický rozklad evropské integrace, šíření panikářské psychózy s pomocí různých fake news. Zeman i Babiš jsou možná teatrálně kritičtí, ale nikoli protievropští. A vládnout už není o předvolebním populismu, takže bych nebyl tak defétistický, že nám hrozí upadnout do nacionalismu a la Slota. Je to na nás všech, zda vezmeme rozum do hrsti,“ myslí si místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



„Určitě to stojí za zamyšlení. Nepřeceňuji tento názor, ale je jedním z těch, které jsou součástí mozaiky vnímání České republiky ze zahraničí, v tomto případě od sousedů nejbližších v mnoha oblastech. Jakékoliv vítězství, ale i politika založená na strachu, nenávisti a lži je špatně a společnosti se vrátí negativně. Známe to z dějin,“ říká místopředseda KDU-ČSL a poslanec Jiří Mihola.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



„Štefan Hríb je vynikající novinář, který nás dobře zná už z doby federace. Porovnává-li vývoj u nás s Mečiarovou vládou na Slovensku, bude mít své důvody,“ myslí si čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

„Vyjádření pana Hríba je ukázkou podlézání a hrbení se před bruselskou totalitou. Není sám, kdo označuje české občany za primitivy, což je ubohé, hanebné a nedůstojné! Jsem rád, že většina občanů České republiky takto nepřemýšlí, což dali o víkendu najevo zvolením Miloše Zemana prezidentem republiky. To, co pan Hríb napsal, je také ukázka toho, že se někteří novináři hlavního proudu pasují do role politiků a snaží se politiku vytvářet místo toho, aby jen vyváženě informovali,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) SPD



„Takových katastrofických komentářů jsem četl přehršle. Pan Fendrych, Pehe, Mitrofanov, Švehla, Šafr a další. Jak přes kopírák. Svou vlastní frustraci vydávají za popis skutečnosti. Jen tím prohlubují mentální příkop mezi dvěma polovinami národa. Ten je naopak potřeba začít zasypávat,“ míní člen předsednictva ODS a europoslanec Jan Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

To už tady také bylo a skončilo to národním socialismem a norimberskými zákony...

„Beru to jako důkaz své letité teze, že všechno na světě má své majitele, demokracii nevyjímaje. No a pokud jim nevyšla investice do prezidentských voleb, tak zkrátka útočí. Budou si ale muset vybrat – respektování výsledku svobodných voleb, anebo návrat k jednotě. Ta už tu ovšem byla, a dost dlouho. A dělení občanů na ty lepší, inteligentnější a ty méně kvalitní? To už tady také bylo a skončilo to národním socialismem a norimberskými zákony. Myslím si, že je čas tento mor zastavit,“ zlobí se předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„Je mi líto čtenářů slovenského týdeníku Týždeň. Myslím si, že za ta eura, kolik Týždeň stojí, by měli mít právo na pravdivé informace,“ reagoval europoslanec ČSSD Jan Keller.

„Jsou novináři a novinkáři a toto je vzorný příklad bulvárního novinkářství, kde nejsou myšlenky, nastupují úsudky, domnění a samosoudy. Nemá to cenu ani papíru, na kterém to bylo vytištěno. Slovensko má totiž taky svoji bratislavskou kavárnu pohrdající ‚obyčejnými lidmi‘,“ říká místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Neviděl bych to tak černě. Miloš Zeman je výrazná osobnost, protikandidáti zdaleka tak výrazní nebyli. Takže výsledek je, jaký je. Prezidentská kampaň byla korektní,“ myslí si senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Je to extrémní názor,“ reagoval na Hríbova slova senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Nemohu s jeho výroky souhlasit. Vítězství Miloše Zemana ve druhém kole prezidentských voleb má více příčin. Jednou z nich je i skutečnost, že opozice nebyla schopna postavit adekvátního protikandidáta schopného srozumitelně argumentovat a přinášet jasné a lidem srozumitelné návrhy řešení jednotlivých problémů. Jedná se o jeho opakované vítězství v přímé volbě prezidenta. Jeho kandidatura nebyla výsledkem zákulisních jednání stranických sekretariátů. Rozhodlo se prvkem přímé demokracie, tedy zapojením občanské veřejnosti, která takto rozhodla. Srovnání se Slovenskem není namístě. Situace na Slovensku byla a je jiná. Slovenský ultranacionalista a tehdejší předseda SNS pan Slota se vyjadřoval nesnášenlivě ke všemu, co nebylo z jeho pohledu ryze slovenské, včetně urážek milionové národnostní menšiny Maďarů žijících na jižním Slovensku. Zvolením Miloše Zemana dala naše země jasný signál, že nejsme ani zaslepeně probruselští, ani proruští, ani pročínští, ale chceme být hlavně svoji. Miloš Zeman má velké programové překrytí s vlasteneckým hnutím SPD, které není nenávistné a xenofobní, ale prozíravé a prozřetelné zejména v ohledu toho, co se na nás z islámského světa valí,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

Tento blb z nás dělá plebejce...

„Štefan Hríb je typickým liberálním fašistou, ale také se dá říci, že primitiv primitivem zůstane. Co neodpovídá jeho vizi, je podle něj od ďábla. Lidé tohoto typu jsou tvrdými netolerantními představiteli voličů svatého prezidentského kandidáta Drahoše. Hríbův primitivní liberální naivismus se velmi líbí militantním islamistům, protože jim dovolí expanzi do liberální Evropy. Hríb je pouze tuctovým vypravěčem novodobých mýtů. Pominu to, že tento blb z nás dělá plebejce. Zaujetí plebsu (lidu všedního dne) se snaží dosáhnout jako zvěstovatel nových úřednických (šlechtických) idejí pomocí novodobých EU mýtů. Dokládá to i sám, když tklivě říká, že mýtus o prozápadním a reformním Česku je v troskách. Ano, tento mýtus je v troskách, protože neexistuje. Jde o slovní nálepku. Všední zkušenost od roku 1990 do roku 2018 ukazuje, že za téměř 30 let žijeme (i legislativně) v úplně jiném světě než na přelomu roku 1989–1990,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Mládež, která se narodila kolem roku 1985, již naprosto nechápe, co se dělo před rokem 1990, protože to byl život v dnes již pro ně neexistujícím jiném světě – technicky, informačně, legislativně, z hlediska otevřenosti vůči světu a možnosti svobodného pohybu. Kdyby nebyl Hríb hloupý, nenapsal by, že mýtus o reformním Česku je v troskách, protože by si byl vědom toho, že původní latinské slovo ‚reformator‘ znamená přetvořitele, opravce. A tudíž proměna naší země od roku 1990 do roku 2018 je přetvořením prostoru do nového způsobu komunikace a řízení s velkou mírou otevřenosti. Neříkám, že lepšího, ale tak to je. Pokud Hríb nechápe, že žijeme v naprosto jiném světě než v roce 1990, nesahá plebsu ani po kotníky, řekl bych, že tím primitivním ubožákem je právě on. Pro Slovensko jsou největší pohromou lidé, jako jsou Hríb, Kiska a podobní. Zemanovo vítězství je vítězstvím zdravého rozumu, zkušeností, které s ním většina národa má a které volbou ocenili. Hrib je asi jedním z těch, kteří by rádi rozrušili a zpřetrhali vztahy mezi našimi národy. To se mu nepodaří!“ dodal Doubrava.

„Je to stále dokola. Ti, kdo nejsou zrovna ideologicky uspokojeni volbami, budou kalit vodu. Názory jakéhosi slovenského novináře jsou ale mnohem méně relevantní než postoj posledního českého bezdomovce. Takovýmto lidem je třeba jasně říct, že u nás se řídíme svobodným rozhodnutím občanů a knížecí rady zvenčí jsou v tomto ohledu sice legitimní, ale významově pro nás odpovídají plácnutí do vody,“ míní poslanec KSČM Jiří Valenta.

Psali jsme: Češi jsou prý ustrašení a primitivní a Zeman je pohroma. Andrej Babiš se neudržel a takto na PL setřel novináře ze Slovenska Politolog Pehe bez obalu: Voliči Zemana, připravte se na horší časy Hloupý sprosťák, co pohrdá lidmi a naším národem. Před ním si můžete jenom uplivnout. Pehe řekl, že Češi jsou podprůměrný národ, a tohle mu vzkázali Babiš, Keller či Okamura Václav Havel nám chybí, naříká Andrej Kiska

Je mi z pana Hríba na zvracení

„Co si o tom myslím? Že je mi z pana Hríba na zvracení. I z Echo24,“ reagoval poslanec ANO Miroslav Janulík.

„Tento názor je tendenční. Já to vidím spíš opačně, pokud bych měl pohled na problémy zjednodušit. Občané byli dost dlouho trpěliví, ale nechtějí již donekonečna tolerovat záměrné dezinformace a zkreslování minulosti. A tak zvítězil zdravý selský rozum! Češi už nehodlají doplácet na vliv západní politiky v oblasti ekonomiky, hlavně té zemědělské a nikdo se přece nemůže divit, že chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako ti, kdo rozhodují. V konkrétním životě lidí musejí být vidět ta proklamovaná rovnoprávnost a demokracie, jinak se v hlavě občanů mine účinkem. Strach mají více z podivného chování špiček bruselských úředníků a politiků, než ze zvolení pana Zemana prezidentem. Tím nás nikdo strašit nemusí. Uspěli by více, kdyby hledali cestu, jak sjednotit odměnu za stejnou práci a přiblížit úroveň života všech evropských obyvatel,“ míní senátor KSČM Václav Homolka.

„Pan šéfredaktor Hríb mi svým komentářem o volbě prezidenta připomněl doby hluboké komunistické totality, kdy platilo, ‚kdo nejde s námi, jde proti nám‘. Kdy vystoupení z RVHP vypadalo jako něco neskutečného, nerealizovatelného, něco, co by přivedlo naši zemi do bídy, krachu, ne-li války. Všichni ti, kdo volali po vystoupení z RVHP, byli podvratnými živly a zasloužili si mediální a společenské odsouzení. Vám to nepřijde nápadně podobné, ne-li stejné?“ říká poslankyně SPD Jana Levová.

„Doporučuji panu šéfredaktorovi, aby se raději zajímal o dění na Slovensku. Češi a Moravané jsou dost chytří na to, aby jim musel někdo radit. O své přítomnosti i budoucnosti si budeme rozhodovat sami. Jsem však přesvědčen, že většina Slováků je rozumných a podobné bláboly je nechávají v klidu,“ myslí si poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

I Slovensko má své dobře placené eurofašistické presstituty

„I Slovensko má své dobře placené eurofašistické presstituty, ona to opravdu není jen česká specialita. Pravdu mediálně překrucují za Jidášův groš v lež a nejprimitivnější lež se snaží prodat jako pravdu. Naštěstí naše generace je ještě dostatečně citlivá na podobné ubožáky, špatně maskované jako novináře, a jak dokazují Brexit, Trump, Marine Le Penová, Wilders, Hofer, SPD, Tomio i pan prezident Zeman, nejen u nás, ale globálně roste počet lidí rezistentních na jejich presstituci,“ říká poslanec SPD Lubomír Volný.

„To jsou komentáře hodné páté kolony ‚pražské kavárny‘,“ reagoval poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Není důvod se zabývat komentáři zahraničních deníků, mohlo by to dopadnout stejně jako s nechvalně známým komentářem našeho pana prezidenta na adresu Alexandra Dubčeka. A až čas ukáže, jestli existuje trojice Zeman – Babiš – Okamura, případně čeho se od ní dočkáme,“ reagoval senátor Zdeněk Nytra.

„K podobným blábolům se opravdu nebudu vyjadřovat,“ reagoval poslanec SPD Jiří Kobza.

„S panem šéfredaktorem sdílím podobné názory,“ reagoval senátor Jiří Burian.

„Zemanovo vítězství se zrodilo na šíření lži a strachu. A nejde jen o virtuální uprchlíky. Po Babišovi jde o další triumf technologie chladné moci, odstřižené od faktů a zájmů země. Dívat se na manipulace televize Barrandov a zkrocenost babišovských médií znamenalo vrátit se před rok 1989. Stav, kdy se z výsledku víc těší Moskva a Peking než Praha, je blízký vlastizradě. Tu však nespáchali politici, ale národ,“ uzavřel Hríb s tím, že toto je dnes a může začít poctivá léčba.

Štefan Hríb byl mimochodem porotcem v soutěži Novinářská cena, pořádané Open Society Fund miliardáře George Sorose.





autor: Lukáš Petřík