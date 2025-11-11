Fiala (ODS): Babiš prodlužuje ustavení nové vlády

11.11.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu zájmů Andreje Babiše.

Fiala (ODS): Babiš prodlužuje ustavení nové vlády
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Petr Fiala v superduelu na CNN Prima NEWS

Neschopnost Andreje Babiše vyřešit svůj střet zájmů (na což měl čas několik let) prodlužuje ustavení nové vlády. Výroky politiků ANO k rozpočtu to mají pouze zakrýt. Současně se ukazuje, že sami žádný rozpočet připravený nemají a neví si s tím rady. Vzhledem k tomu, že sněmovní výbory se ustanovují až tento týden, žádné “námi způsobené” zpoždění v projednávání rozpočtu vzniknout nemohlo.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
autor: PV

