Fiala (ODS): Babiš prodlužuje ustavení nové vlády

Neschopnost Andreje Babiše vyřešit svůj střet zájmů (na což měl čas několik let) prodlužuje ustavení nové vlády. Výroky politiků ANO k rozpočtu to mají pouze zakrýt. Současně se ukazuje, že sami žádný rozpočet připravený nemají a neví si s tím rady. Vzhledem k tomu, že sněmovní výbory se ustanovují až tento týden, žádné “námi způsobené” zpoždění v projednávání rozpočtu vzniknout nemohlo.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV