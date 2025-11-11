Kamrlík o 15 metrech v Praze za 3,2 milionu. Nezůstal bez odezvy

11.11.2025 17:40 | Kauza

Stále rostoucí ceny bydlení tlačí zájemce o bydlení do bytů s menšími dispozicemi. V Praze a v dalších velkých městech roste trend tzv. mikrobytů o ploše pod 20 m2. Některé nabízené prostory nesplňují ani zákonná minima. Přesto stojí 3 až 6 milionů korun, jak jsme se přesvědčili na inzertních serverech. „Vzniká generace lidí, která si byt nemůže dovolit,“ řekl pro ParlamentníListy.cz ombudsman Stanislav Křeček, když jsme mu do telefonu řekli, jaké jsou ceny pražských mikrobytů.

Kamrlík o 15 metrech v Praze za 3,2 milionu. Nezůstal bez odezvy
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 12365 lidí
 Dlouhodobě platí, že ceny bydlení rostou rychleji než mzdy. Poptávku po novém bydlení proto táhnou menší byty o dispozicích 2+kk a 1+kk, na které zákazníkům vycházejí hypotéky. Problém zhoršuje to, že byty ve velkých městech, třeba v Praze, se stávají nedostupné i pro dvojice s nadprůměrnými platy. Menší finanční možnosti zájemců se promítají v nabídce. 

V Praze je největší podíl bytů s jednou místností – 8,1 % bytového fondu. Druhý je v této statistice Jihomoravský kraj, kde je takových bytů 3,6 %. Česká legislativa upravuje minimální rozměrový standard jednopokojového bytu na 16 . To je rozloha, která pro komfortní život nestačí ani podle developerů. „Ze zkušeností víme, že bydlení v bytě s vnitřní užitnou plochou pod 25 metrů čtverečních je za hranicí komfortu a bez kompromisu se v něm žít nedá,“ uvedl pro server E15 Ondřej Šťastný, hlavní analytik developera Central Group. 

Pro spoustu lidí je ale malé bydlení nutnost, kterou jim diktují jejich finanční možnosti. Z aktuálních dat portálu Sreality vyplývá, že starší byty zdražily meziročně skoro o pětinu, v Praze, kde jsou ceny dlouhodobě nejvyšší, to bylo o 14 %. To je důvod, proč bydlení na ploše menší než 20 metrů čtverečních není v Praze ani v dalších velkých městech výjimkou. Takzvané mikrobyty nabízejí nejnižší celkovou cenu, ale patří k nejdražším v přepočtu ceny na jeden metr čtvereční obytné plochy. Na největším inzertním serveru Sreality.cz jsme zjistili, že v Praze se nabízí na prodej 17 bytů o velikosti do 20 metrů čtverečních. Nejlevnější byt v nabídce má dispozici 1+kk, rozlohu 19 m² a nachází se v podkroví činžovního domu v pražské Krči. S cenovkou 2 miliony 736 tisíc korun tu vychází metr čtvereční na 144 tisíc korun. V bytě je rozkládací postel, metr od ní je malá kuchyňská linka, sprchový kout a záchod jsou samostatně. 

Fotka bytu v Krči. V záběru je kromě koupelny v podstatě vše. 

Zájemci, kteří požadují prestižnější lokalitu, si mohou vybrat mikrobyt v Holešovicích. Prostor o rozloze 15  sice není dle platných předpisů bytem, ale bydlet se v něm dá. Do prostoru ve sníženém přízemí se vstupuje po schodech ze dvora činžovního domu. Obydlí, připomínající tvarem nudli, má kuchyňskou linku, rozkládací gauč, skříň, televizi, toaletu a sprchový kout. „Nemovitost je ideální jako investice, případně dostupné startovací bydlení pro singl nebo mladý pár,“ láká zájemce realitní makléř. Prostor se prodává s cenovkou 3 miliony 199 tisíc korun. Za metr čtvereční mikrobytu v Holešovicích to vychází na 213 tisíc korun. 

„Nudle“ v Holešovicích. Vstup je po schodech ze dvora činžáku. 

Nabídky z Krče a z Holešovic patří mezi to nejlevnější, co je možné v Praze sehnat. Pokud zájemce hledá v prestižnějších lokalitách a chce obydlí, které splňuje všechny zákonné normy, musí sáhnout mnohem hlouběji do kapsy. Elegantní malý byt ve Španělské ulici na Vinohradech má cenovku 4 miliony 900 tisíc korun. Na ploše 19 m² je skoro vše k pohodlnému životu. Chybí jen klasická okna, protože byt je v 1. podzemním podlaží. Aby nový majitel netrpěl depresí z nedostatku světla, stropem prochází tři střešní okna.

Výhodou tohoto malého bytu na Vinohradech je, že všechny jeho přednosti je možné popsat na jedné fotografii. Byt je po rekonstrukci a nabízí možnost využití společného vnitrobloku. Poblíž jsou Riegrovy sady a prodejce tvrdí, že byt má vysoký investiční potenciál.

Cenovým králem pražské nabídky mikrobytů je startovací byt ve Vysočanech. V ulici Kolmá je na prodej kompletně zrekonstruovaný a moderně vybavený byt o ploše 18,4 m² v prvním nadzemním podlaží činžovního domu. Přirozenou dominantou bytu je hlavní místnost o rozloze 12,39 m², která v sobě spojuje pokoj a kuchyňský kout. 

Byt ve Vysočanech má vstupní chodbu a oddělenou toaletu a sprchu. Prodejce za něj požaduje 5 milionů 768 tisíc korun. To je 320 tisíc korun za metr čtvereční. 

Kdo by chtěl bydlet ve větším, třeba v 1+kk o podlahové ploše kolem 25 m², najde nejlevnější nabídky ve velkých sídlištích na okraji Prahy. V Jinonicích je takový byt v 3. patře za 3 miliony 850 tisíc korun. Za částku do 4,5 milionu je v nabídce asi deset bytů v lokalitách jako Zbraslav, Troja nebo Braník. Jeden byt za 4 miliony 670 tisíc jsme našli na Žižkově, ale vyžaduje dodatečné náklady za celkovou rekonstrukci a vybavení. Kdo nechce do mikrobytu a rád by bydlel v širším centru Prahy v nadzemním podlaží, musí si připravit alespoň 5 milionů korun, ale spíš ještě víc. Bydlení v Praze se stalo luxusem.

Zavolali jsme ombudsmanovi a řekli mu, kolik stojí mikrobyty v Praze. „Vzniká generace lidí, která si byt nemůže dovolit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Stanislav Křeček, který se problematikou bydlení a jeho nedostupnosti zabývá dlouhodobě. Konstatoval také, že hypotéka je skutečně dlouhodobá zátěž pro člověka.

Stanislav Křeček situaci na trhu bydlení obšírně komentoval pro ParlamentníListy.cz také v článku Stanislav Křeček: Bydlení? Jistá naděje, vydaném 6. listopadu. „Nově postavené byty jsou zjevně nedostupné především pro mladé rodiny a představa, že množstvím bytů poklesne jejich cena, je lichá. To platí o rohlících, nikoliv o bytech, které si občan může pro vysokou cenu ‚nekoupit‘. Navíc je zjevné, že výstavbou nových bytů jejich cena roste (mezi roky 2023 a 2025 o 76 %), a nikoliv klesá. A navíc s růstem cen nemovitostí jejich cena neklesá, ani když nejsou k bydlení využity, zůstávají proto prázdné, a tedy k dostupnosti bydlení nikterak nepřispívají,“ uvedl ombudsman Křeček.

Psali jsme:

„Svazák“ Minář chtěl uctít Petra Pavla a takto dopadl
Kauza Rajchl: Oganesjan se oháněl Rakušanem napřímo
Facka v busu, řev v tramvaji. Tři roky hostí Poláci Ukrajince a začínají se jim zajídat
Vyřešeno, Brusel nás už nemůže vydírat. Co Orbán vyjednal s Trumpem

 

Zdroje:

https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/nove-byty-nesmi-mit-jen-osm-metru-ctverecnich-mmr

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/staci-k-zivotu-ctyri-krat-ctyri-metry-investori-maji-zajem-o-byty-na-hranici-minimalni-zakonne-rozlohy-1420321

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Stanislav-Krecek-Bydleni-Jista-nadeje-782443

https://www.prazskypatriot.cz/starsi-byty-v-cesku-mezirocne-zdrazily-temer-o-petinu-v-praze-o-14-procent/

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/praha-holesovice-simackova/2874749772

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/praha-krc-cercanska/836694860

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/praha-vinohrady-spanelska/2928997196

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , Křeček , Praha , reality

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je bydlení předražené?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Novotný

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Vedení sněmovny

Kritizujete, že nemáte ve vedení svého zástupce, že je to nedemokratické a nespravedlivé. V čem přesně? Často také tvrdíte, že vám nejde o funkce, proč je pro vás tedy tak důležité mít místopředsedu sněmovny? Není spíš dobře, že se budoucí vláda rozhodla snížit jejich počet? Na co potřebujeme několi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jedlá soda v boji s ustupujícími dásněmiJedlá soda v boji s ustupujícími dásněmi Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kamrlík o 15 metrech v Praze za 3,2 milionu. Nezůstal bez odezvy

17:40 Kamrlík o 15 metrech v Praze za 3,2 milionu. Nezůstal bez odezvy

Stále rostoucí ceny bydlení tlačí zájemce o bydlení do bytů s menšími dispozicemi. V Praze a v další…