Kamrlík o 15 metrech v Praze za 3,2 milionu. Nezůstal bez odezvy

V Praze je největší podíl bytů s jednou místností – 8,1 % bytového fondu. Druhý je v této statistice Jihomoravský kraj, kde je takových bytů 3,6 %. Česká legislativa upravuje minimální rozměrový standard jednopokojového bytu na 16 m². To je rozloha, která pro komfortní život nestačí ani podle developerů. „Ze zkušeností víme, že bydlení v bytě s vnitřní užitnou plochou pod 25 metrů čtverečních je za hranicí komfortu a bez kompromisu se v něm žít nedá,“ uvedl pro server E15 Ondřej Šťastný, hlavní analytik developera Central Group.
Pro spoustu lidí je ale malé bydlení nutnost, kterou jim diktují jejich finanční možnosti. Z aktuálních dat portálu Sreality vyplývá, že starší byty zdražily meziročně skoro o pětinu, v Praze, kde jsou ceny dlouhodobě nejvyšší, to bylo o 14 %. To je důvod, proč bydlení na ploše menší než 20 metrů čtverečních není v Praze ani v dalších velkých městech výjimkou. Takzvané mikrobyty nabízejí nejnižší celkovou cenu, ale patří k nejdražším v přepočtu ceny na jeden metr čtvereční obytné plochy. Na největším inzertním serveru Sreality.cz jsme zjistili, že v Praze se nabízí na prodej 17 bytů o velikosti do 20 metrů čtverečních. Nejlevnější byt v nabídce má dispozici 1+kk, rozlohu 19 m² a nachází se v podkroví činžovního domu v pražské Krči. S cenovkou 2 miliony 736 tisíc korun tu vychází metr čtvereční na 144 tisíc korun. V bytě je rozkládací postel, metr od ní je malá kuchyňská linka, sprchový kout a záchod jsou samostatně.
Fotka bytu v Krči. V záběru je kromě koupelny v podstatě vše.
Zájemci, kteří požadují prestižnější lokalitu, si mohou vybrat mikrobyt v Holešovicích. Prostor o rozloze 15 m² sice není dle platných předpisů bytem, ale bydlet se v něm dá. Do prostoru ve sníženém přízemí se vstupuje po schodech ze dvora činžovního domu. Obydlí, připomínající tvarem nudli, má kuchyňskou linku, rozkládací gauč, skříň, televizi, toaletu a sprchový kout. „Nemovitost je ideální jako investice, případně dostupné startovací bydlení pro singl nebo mladý pár,“ láká zájemce realitní makléř. Prostor se prodává s cenovkou 3 miliony 199 tisíc korun. Za metr čtvereční mikrobytu v Holešovicích to vychází na 213 tisíc korun.
„Nudle“ v Holešovicích. Vstup je po schodech ze dvora činžáku.
Nabídky z Krče a z Holešovic patří mezi to nejlevnější, co je možné v Praze sehnat. Pokud zájemce hledá v prestižnějších lokalitách a chce obydlí, které splňuje všechny zákonné normy, musí sáhnout mnohem hlouběji do kapsy. Elegantní malý byt ve Španělské ulici na Vinohradech má cenovku 4 miliony 900 tisíc korun. Na ploše 19 m² je skoro vše k pohodlnému životu. Chybí jen klasická okna, protože byt je v 1. podzemním podlaží. Aby nový majitel netrpěl depresí z nedostatku světla, stropem prochází tři střešní okna.
Výhodou tohoto malého bytu na Vinohradech je, že všechny jeho přednosti je možné popsat na jedné fotografii. Byt je po rekonstrukci a nabízí možnost využití společného vnitrobloku. Poblíž jsou Riegrovy sady a prodejce tvrdí, že byt má vysoký investiční potenciál.
Cenovým králem pražské nabídky mikrobytů je startovací byt ve Vysočanech. V ulici Kolmá je na prodej kompletně zrekonstruovaný a moderně vybavený byt o ploše 18,4 m² v prvním nadzemním podlaží činžovního domu. Přirozenou dominantou bytu je hlavní místnost o rozloze 12,39 m², která v sobě spojuje pokoj a kuchyňský kout.
Byt ve Vysočanech má vstupní chodbu a oddělenou toaletu a sprchu. Prodejce za něj požaduje 5 milionů 768 tisíc korun. To je 320 tisíc korun za metr čtvereční.
Kdo by chtěl bydlet ve větším, třeba v 1+kk o podlahové ploše kolem 25 m², najde nejlevnější nabídky ve velkých sídlištích na okraji Prahy. V Jinonicích je takový byt v 3. patře za 3 miliony 850 tisíc korun. Za částku do 4,5 milionu je v nabídce asi deset bytů v lokalitách jako Zbraslav, Troja nebo Braník. Jeden byt za 4 miliony 670 tisíc jsme našli na Žižkově, ale vyžaduje dodatečné náklady za celkovou rekonstrukci a vybavení. Kdo nechce do mikrobytu a rád by bydlel v širším centru Prahy v nadzemním podlaží, musí si připravit alespoň 5 milionů korun, ale spíš ještě víc. Bydlení v Praze se stalo luxusem.
Zavolali jsme ombudsmanovi a řekli mu, kolik stojí mikrobyty v Praze. „Vzniká generace lidí, která si byt nemůže dovolit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Stanislav Křeček, který se problematikou bydlení a jeho nedostupnosti zabývá dlouhodobě. Konstatoval také, že hypotéka je skutečně dlouhodobá zátěž pro člověka.
Stanislav Křeček situaci na trhu bydlení obšírně komentoval pro ParlamentníListy.cz také v článku Stanislav Křeček: Bydlení? Jistá naděje, vydaném 6. listopadu. „Nově postavené byty jsou zjevně nedostupné především pro mladé rodiny a představa, že množstvím bytů poklesne jejich cena, je lichá. To platí o rohlících, nikoliv o bytech, které si občan může pro vysokou cenu ‚nekoupit‘. Navíc je zjevné, že výstavbou nových bytů jejich cena roste (mezi roky 2023 a 2025 o 76 %), a nikoliv klesá. A navíc s růstem cen nemovitostí jejich cena neklesá, ani když nejsou k bydlení využity, zůstávají proto prázdné, a tedy k dostupnosti bydlení nikterak nepřispívají,“ uvedl ombudsman Křeček.
autor: Jan Novotný