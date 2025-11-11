„Svazák“ Minář chtěl uctít Petra Pavla a takto dopadl

Blíží se výročí 17. listopadu 1989 a s ním i každoroční akce pořádané různými spolky a neziskovými organizacemi. Jedním z nich je i Milion chvilek pro demokracii, který se chystá na setkání na pražském Staroměstském náměstí v 15.00. Na akci láká účastníky bývalý předseda spolku Mikuláš Minář, který se po dokončení studií a neúspěchu svého vlastního politického projektu opět angažuje v Milionu chvilek.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„Já vnímám to, že nemohu chtít věci, které mi ani zákon, ani ústava neumožňují, ale vnímám jako naprosto legitimní, abych žádal po Andreji Babišovi, aby tak jak řekl, že svůj střet zájmů vyřeší, tak aby teď veřejnosti řekl, jak ho vyřeší. Tedy jakým způsobem. Těch způsobů není mnoho,“ uvedl prezident a pokračoval: „Bylo by dobře, kdyby veřejnost slyšela od svého možného budoucího premiéra, že nebude ve střetu zájmů. A že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem.“
Prezident zmínil, že neudělal nic, co by mělo proces zdržet, a připomenul, že všechny schůzky s Andrejem Babišem inicioval on. Uvedl, že dnem jmenování Andreje Babiše premiérem bude Agrofert vyloučen z dotací a také z veřejných soutěží. Dodal, že to může být problém jednak pro Agrofert, ale také pro ČR, protože pokud Evropská unie dojde k závěru, že Babiš střet zájmů nevyřešil, tak může omezit zdroje pro Českou republiku. „Pak to pocítíme my všichni,“ komentoval prezident s tím, že poměrně značné sumy z EU budou buď pozdrženy, nebo zablokovány.
Kdo si myslí, že bychom měli v pondělí 17. 11. v 15.00 na Staroměstském náměstí všichni společně poděkovat prezidentu republiky Petru Pavlovi za jeho rozvážný, pevný a státnický přístup v časech nejistoty a mravní krize, hoďte prosím ?? a pošlete to dál! ?? Ať je jasné, že… pic.twitter.com/BkWPgMAsnD— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) November 10, 2025
Minářova výzva k děkování prezidentovi se stala terčem vtipů a odsouzení. Směšná přišla například podnikateli Janu Tokczawovi. „Kdo by to byl v roce 1989 řekl, že na výročí sametové revoluce o 36 let později bude někdo svolávat demonstraci, aby podpořil bývalého komunistu, toho času prezidenta, aby nejmenoval jiného komunistu, toho času kapitalistu, do funkce premiéra,“ shrnul situaci a dodal, že takový film by v Česku nešlo vymyslet, natož natočit.
Větší zneuctění odkazu 17. listopadu 1989 už nenajdete. https://t.co/DLTqU7mBiN— Marek Stoniš (@MarekStonis) November 11, 2025
Kdo by to byl v 89 řekl, že na výročí sametové revoluce o 36 let později bude někdo svolávat demonstraci, aby podpořil bývalého komunistu, t. č. prezidenta, aby nejmenoval jiného komunistu, t. č. kapitalistu, do funkce premiéra.— Jan Tokczaw (@tokczaw) November 11, 2025
Tvl lepší kino nejde vymyslet, natož natočit ??. https://t.co/uD9d45Gmtg
Za směšnou tuto myšlenku považovalo mnohem více lidí. „To jako 17. listopadu budete adorovat člověka, který byl 17. listopadu 1989 členem KSČ? To už je komedie a úplná degradace tohoto svátku,“ mínil Jaroslav Šmerda. „To je komedie, děkovat komunistovi na den, kdy komunismus padl,“ přidal se Tomáš Havlík.
To jako 17. listopadu budete adorovat člověka, který byl 17. listopadu 1989 členem KSČ? To už je komedie a úplná degradace tohoto svátku.— Jaroslav Šmerda (@jardasmerda) November 11, 2025
To je komedie, děkovat komunistovi na den kdy komunismus padl. Mikyno ty jsi ale hlava, ??????— Tomáš Havlík (@tomiy87) November 11, 2025
„Chlapec si neuvědomuje, že jsme tu revoluci před 36 lety dělali proti takovým svazákům, jako je on, a takovým komoušům, jako byl Petr Pavel,“ zhodnotil Minářova slova šéfredaktor Deníku TO Marek Stoniš. A člen Rady ČT Pavel Matocha k tomu doplnil, že v listopadu 1989 se mimo jiné demonstrovalo i za svobodné volby.
„Zatímco oni nyní demonstrují proti výsledkům těch svobodných demokratických voleb. Chtěli by jiné výsledky, soudružštější. Nechápou, že většina společnosti má toho jejich falešného moralizování a packalství pětikoaličních politiků plné zuby. Nepochopili, že už není volební kampaň, že volby už proběhly a že oni prohráli. Neumějí přijmout porážku. Soudruzi, zkuste to zase za čtyři roky,“ vzkázal.
A ozval se také právník Tomáš Tyl. „To, co mne na bolševicích štvalo už jako dítě nejvíc, byla soustavná snaha o ‚jednotu a podporu vedení‘. Ve skutečnosti to byla tupá stádní uniformita, kdy režim vyžadoval soustavné projevy loajality. Psala se docházka do průvodu na 1. máj, psala se docházka na lampionový průvod k VŘSR, hlásilo se, kdo chodí do Pionýra, kdo nosí sběr a podběl, čí rodiče se zúčastnili té či oné akce Z,“ uvedl.
„Jako největší výdobytek roku 1989 jsem považoval konec těch ponižujících povinných účasti na ‚životě lidu a strany‘. Na jaře se už nemusely malovat holubičky s rudým šátkem a na podzim se přestali malovat sovětští vojáci v tancích, protože soudružky učitelky už nemusely slavit Měsíc československo-sovětského přátelství – což byl mimochodem listopad,“ pokračoval o tom, co přinesla revoluce.
„Ta stádní demonstrace soustavně uvědomělého postoje a dokazování ‚bytí na správné straně‘ – to bylo k zblití. A já se chci Milionářů blbéch, co se jim už i Bidenova pseudoliberální koza oběsila, zeptat – Vám se nenavaluje?!“ tázal se pak aktivistů.
K Minářově výzvě se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Celkem Mikuláše Mináře chápu. Utratil peníze, co chyběly ve vyúčtování kasičkářů při jeho odchodu do lesa, a proto se s kasičkou znovu vrací mezi lidi. I jeho určitě ničí Fialova brutální inflace! Parta zašíváků z Chvilkařů pro totalitu prostě nikdy makat nepůjdou, radši budou žít z práce jiných,“ hodnotí Minářovu motivaci.
A pár slov ztratil i ohledně prezidenta a střetu zájmů. „Jinak je příznačné, že teď Minář chválí prezidenta Petra Pavla za to, že se začal procházet po ústavě jako kdysi po buzerplacu a začal si ji interpretovat po svém – je to nomen omen. Pavel – nebo spíš jeho investoři – teď nějakým zázrakem z ústavy i zákona o střetu zájmů vyčetl, že jmenuje premiéra až poté, co střet zájmů vyřeší a navíc s tím seznámí veřejnost, i když ve skutečnosti je to právě naopak,“ míní s tím, že se prezident „nakazil“ těmito manýry od Petra Fialy.
„Kdybych si měl tipnout, tak čekám, že 17. listopadu na Staromáku ‚totalitáři‘ sepíšou vlastní ústavu, podle které se prezident Pavel stává i premiérem a nemusí proto nikoho jmenovat,“ odhadl ještě.
autor: Karel Šebesta