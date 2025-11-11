Hřib jako nejvyšší hospodář. Návrh Richterové vzbudil pobavení i odpor

Podle bývalé místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) je postup vládní většiny v rozporu s principem poměrného zastoupení, který v minulosti určoval rozdělení funkcí mezi jednotlivé poslanecké kluby.
„Odmítáme přístup, kdy má Poslanecká sněmovna přestat poměrným způsobem reprezentovat vůli voličů. Odmítáme, že Andrej Babiš chce i pozice ve výborech, které bývaly přidělovány podle volebního výsledku, udělovat jako odměny za loajalitu,“ prohlásila Richterová na úvod úterní schůze Sněmovny.
Podle ní se hnutí ANO snaží zneužít většinu ve Sněmovně k oslabení opozice. „Odebírá pozice v Poslanecké sněmovně jako trest za prosazování protikorupčních zákonů, důsledné vymáhání střetu zájmů, hájení veřejného zájmu a za to, že klepeme Andreje Babiše přes prsty tam, kde mu to je nepohodlné,“ dodala.
K jejím slovům se připojil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. I on upozornil, že dosavadní dohody o rozdělení funkcí se odchylují od parlamentní tradice, podle níž měly být výbory a komise rozdělovány tak, aby odrážely výsledky voleb. „Piráti reprezentují voliče, kteří očekávají, že opozice bude mít možnost kontrolovat vládu i skrze parlamentní výbory. To, že jsme nyní zcela vyloučeni, je nebezpečný precedens,“ uvedl Hřib.
Zástupci hnutí ANO tvrzení Pirátů odmítají. Podle nich není na novém rozdělení funkcí nic neobvyklého a odráží aktuální rozložení sil ve Sněmovně po volbách.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„Máme tady ukřivděné lidi, jako je paní Richterová, která i po zpackaném stavebním řízení zůstala místopředsedkyní Sněmovny. Vraťme se k tomu, co se tu má dnes řešit,“ uvedl poslanec Hubert Lang (ANO), který považuje pirátské výtky za obstrukce.
Podobně reagoval i Martin Kolovratník (ANO), jenž připomněl situaci z minulého volebního období. „Minulé období měli Piráti čtyři poslance, SPD měla dvacet. Paní Richterová byla ve vedení Sněmovny, SPD nikoli. Tato dáma, která tak hezky mluvila o demokracii, na té pozici seděla i poslední rok, když byla v opozici se čtyřmi poslanci. Tak to je asi ta zvyklost. Děkujeme, nechceme,“ prohlásil Kolovratník.
Podle představitelů hnutí ANO by rozdělování funkcí mělo vycházet především z aktuální politické reality, nikoliv z dřívějších dohod. „Vláda má mít možnost prosadit svůj program, a opozice má k dispozici jiné nástroje kontroly než vedení výborů,“ zaznívá z poslaneckého klubu ANO.
Návrh Olgy Richterové na Zdeňka Hřiba coby předsedu Hospodářského výboru, se zdůvodněním, že mimořádné schopnosti pro řízení hospodářství prokázal na pražském magistrátě, vzbudil napříč spektrem spíše pobavení. Případně připomínky některých Hřibových pražských eskapád.
Druhá schůze Poslanecké sněmovny se kromě rozdělení výborů zabývá i dalšími organizačními záležitostmi. Poslanci rozhodují o zasedacím pořádku, počtech členů jednotlivých výborů a komisí či harmonogramu nadcházejících jednání.
Volba vedení výborů je naplánována na středu. Volba místopředsedů Sněmovny se očekává až v závěru týdne, pravděpodobně v pátek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič