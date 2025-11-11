Gumácký výklad ústavy. Vy důvěru vládě nedáváte, objasňuje Holec prezidentovi

„Totalitní minulost Petra Pavla nás varovala, že někdejší rozvědčík lidové armády a bafuňář KSČ úplně nepochopí systém parlamentní demokracie. Teď to vidíme,“ píše Petr Holec ve svém komentáři. Komentátor Petr Holec ostře kritizuje prezidenta Petra Pavla za jeho výtky k programu vznikající vlády. Prezidentův přístup, při kterém hledá v programovém prohlášení vlády zmínky o Rusku, nás podle něj vrací z parlamentní demokracie do éry, kdy prezident byl „agentem Pávkem“. Ústavu podle něj začíná vykládat nebezpečně gumově a chovat se, jako kdyby vládě důvěru vyslovoval on, což záměrem ústavodárce rozhodně nebylo.
Prezident Petr Pavel se vymezuje proti programu vznikající vlády. Během debaty se středoškolskými studenty v Sokolově uvedl, že v návrhu programového prohlášení kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů podle něj chybějí důležité zahraničněpolitické a bezpečnostní priority.
„Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ postěžoval si studentům prezident.
Prezident konkrétně zmínil absenci jakékoli reflexe mezinárodní bezpečnostní situace, ale i to, že se v textu vůbec neobjevuje Rusko jako bezpečnostní hrozba. „Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ řekl studentům v Sokolově.
Holce zaujalo, že před pár dny stejné slovíčko a stejně marně v programovém prohlášení hledal ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský. „Pavel čte očividně jen velikány světové politiky,“ zaujalo Holce.
Není podle něj úplně jasné, proč by se programové prohlášení české vlády mělo zabývat nějakou cizí zemí. „Možná i proto, že jde o programové prohlášení nové české vlády, která nechce lidi strašit Ruskem a udržovat falešný strach z něj jako zástěrku vlastní neschopnosti,“ nabízí hlavě státu i osobě vyklízející Černínský palác vysvětlení. Věří, že přinejmenším hlava státu jako bývalý frekventant kurzů pro rozvědčíky tento signál pochopí. Pokud jde o prezidentova slova o „spojenecké odpovědnosti a solidaritě“, ta podle Holcova komentáře na webu Gazetisto hlava státu vytáhla rovněž ze svého mládí. Podobné bláboly o jednotě mírového tábora totiž milovaly právě vlády KSČ. „Vsadím se, že mu teď v programovém prohlášení chybí i solidarita s pracujícím lidem Libye,“ dodal Petr Holec.
Tu největší perlu ale podle něj Petr Pavel utrousil, když hovořil o významu české muniční iniciativy.
Nejsmutnější ale podle něj je, že Petr Pavel zjevně nechápe náš ústavní systém. Je přesně takovou „antisystémovou silou“ z dramatických projevů profesora Fialy.
„Česko je podle ústavy parlamentní demokracií, což znamená, že suverénem našeho politického systému je Parlament – a hlavně Sněmovna. Jakákoli vláda se proto zodpovídá jí, když ji se svým programovým prohlášením žádá o důvěru,“ objasnil tedy generálovi.
Ten si podle něj začal hrát na suveréna moci, který si nechá od vlády poslat programové prohlášení a pak mu vyslovuje důvěru, či nedůvěru.
Jeho interpretace je podle Holce velmi nebezpečně gumová, respektive „gumácká“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská