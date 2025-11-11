Gumácký výklad ústavy. Vy důvěru vládě nedáváte, objasňuje Holec prezidentovi

11.11.2025 21:02 | Monitoring

Petr Holec se pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho výtkám k programu vlády. Prezident se podle něj vrací do mladých let „agenta Pávka“, kdy Parlament, ústavní suverén, byl srandovní institucí. V normální parlamentní demokracii prezidentovi do toho, co si dá vláda do programu, vůbec nic není.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

„Totalitní minulost Petra Pavla nás varovala, že někdejší rozvědčík lidové armády a bafuňář KSČ úplně nepochopí systém parlamentní demokracie. Teď to vidíme,“ píše Petr Holec ve svém komentáři. Komentátor Petr Holec ostře kritizuje prezidenta Petra Pavla za jeho výtky k programu vznikající vlády. Prezidentův přístup, při kterém hledá v programovém prohlášení vlády zmínky o Rusku, nás podle něj vrací z parlamentní demokracie do éry, kdy prezident byl „agentem Pávkem“. Ústavu podle něj začíná vykládat nebezpečně gumově a chovat se, jako kdyby vládě důvěru vyslovoval on, což záměrem ústavodárce rozhodně nebylo.

Prezident Petr Pavel se vymezuje proti programu vznikající vlády. Během debaty se středoškolskými studenty v Sokolově uvedl, že v návrhu programového prohlášení kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů podle něj chybějí důležité zahraničněpolitické a bezpečnostní priority.

„Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ postěžoval si studentům prezident.

Prezident konkrétně zmínil absenci jakékoli reflexe mezinárodní bezpečnostní situace, ale i to, že se v textu vůbec neobjevuje Rusko jako bezpečnostní hrozba. „Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ řekl studentům v Sokolově.

Holce zaujalo, že před pár dny stejné slovíčko a stejně marně v programovém prohlášení hledal ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský. „Pavel čte očividně jen velikány světové politiky,“ zaujalo Holce.

Není podle něj úplně jasné, proč by se programové prohlášení české vlády mělo zabývat nějakou cizí zemí. „Možná i proto, že jde o programové prohlášení nové české vlády, která nechce lidi strašit Ruskem a udržovat falešný strach z něj jako zástěrku vlastní neschopnosti,“ nabízí hlavě státu i osobě vyklízející Černínský palác vysvětlení. Věří, že přinejmenším hlava státu jako bývalý frekventant kurzů pro rozvědčíky tento signál pochopí. Pokud jde o prezidentova slova o „spojenecké odpovědnosti a solidaritě“, ta podle Holcova komentáře na webu Gazetisto hlava státu vytáhla rovněž ze svého mládí. Podobné bláboly o jednotě mírového tábora totiž milovaly právě vlády KSČ. „Vsadím se, že mu teď v programovém prohlášení chybí i solidarita s pracujícím lidem Libye,“ dodal Petr Holec.

Tu největší perlu ale podle něj Petr Pavel utrousil, když hovořil o významu české muniční iniciativy.

Nejsmutnější ale podle něj je, že Petr Pavel zjevně nechápe náš ústavní systém. Je přesně takovou „antisystémovou silou“ z dramatických projevů profesora Fialy.

„Česko je podle ústavy parlamentní demokracií, což znamená, že suverénem našeho politického systému je Parlament – a hlavně Sněmovna. Jakákoli vláda se proto zodpovídá jí, když ji se svým programovým prohlášením žádá o důvěru,“ objasnil tedy generálovi.

Ten si podle něj začal hrát na suveréna moci, který si nechá od vlády poslat programové prohlášení a pak mu vyslovuje důvěru, či nedůvěru.

Jeho interpretace je podle Holce velmi nebezpečně gumová, respektive „gumácká“.

 

autor: Natálie Brožovská

