Blbé, nebo i trestné? Klausův zásah proti Noře Fridrichové z ČT: Řídící orgán promluvil

Redaktorka České televize Nora Fridrichová svými vyjádřeními na Twitteru popíchla poslance Václava Klause k tomu, aby se obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Je totiž přesvědčen, že se zjevně jedná o nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel, a proto chce, aby k tomu radní zaujali stanovisko. Advokát Daniel Novák, člen RRTV, ale upozorňuje, že mohou posuzovat jen to, co vidí diváci na obrazovce. Konat by podle něj měly orgány činné v trestním řízení, pokud by opravdu šlo o nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci. To mediální analytik Jiří Mikeš míní, že šlo jen o hloupý výrok redaktorky při snaze být vtipná.

Nikoli Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ale orgány činné v trestním řízení by měly konat ve věci nenávistných sdělení, které zveřejnila redaktorka České televize Nora Fridrichová na svém Twitteru 30. května. Poslanec Václav Klaus se v této věci obrátil na RRTV s dotazem na odborné, resp. správní, posouzení tohoto redaktorčina vyjádření: „Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě“. Podle jeho názoru se zjevně jedná o nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel (která volí jinak než paní redaktorka), a to od zaměstnankyně veřejnoprávního média věnující se „veřejnoprávní“ politické publicistice.

Členy RRTV proto požádal o odborné posouzení, zda považují takováto veřejná stanoviska pracovníka České televize za konformní vůči zákonu čl. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, popřípadě jiným zákonným úpravám, které berou v potaz při hodnocení audiovizuálního vysílání, a to jak soukromého, tak veřejnoprávního v ČR, což je předmětem jejich činnosti. Žádá také o zjištění, zda se Česká televize jako instituce od takovýchto vyjádření distancuje, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření, či nikoli. A rovněž po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání chce odpověď na otázku, jaká pravidla má ČT pro své veřejně vlivné zaměstnance ohledně jejich mimopracovních veřejných prezentací.

Zákon dává radním oprávnění řešit jen to, co divák vidí na obrazovce

Advokát, odborník na mediální právo a zároveň dlouholetý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniel Novák předpokládá, že se radní budou Klausovým dopisem zabývat na svém příštím jednání za dva týdny. „Rada mu bude věnovat pozornost, stejně jako každému podnětu. To sdělení na Twitteru jsem nečetl, ale věc má dvě stránky. Jednak stránku trestněprávní, jestliže je to takhle pravda a redaktorka použila nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel, jak v dopise píše poslanec Václav Klaus, pak jde podle paragrafu 355 odstavce 1b Trestního zákoníku o hanobení pro politické přesvědčení, čili v takovém případě by měly konat orgány činné v trestním řízení,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Daniel Novák.

Trestní zákoník v § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob konstatuje v odstavci (1) Kdo veřejně hanobí a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. „Ale jako Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s tím, co redaktorka České televize zveřejnila na sociálních sítích, nemůžeme nic dělat, protože nám zákon dává oprávnění řešit to, co vidí divák na obrazovce. Když to řeknu zjednodušeně, co se děje za obrazovkou, už nás nemůže zajímat,“ vysvětluje Daniel Novák, že zákon v tomto případě neumožňuje RRTV žádný postih České televize za to, že její redaktorka nejspíš vyzývá k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel, která volí jinak než ona.

Jen to vypovídá o té osobě i míře nezávislosti, kterou poté projevuje

Podobně jako Nora Fridrichová si však počíná více redaktorů veřejnoprávních médií, kteří tak dávají najevo, komu straní. „To je jejich věc. Nás zajímá to, co vidí divák na tom displeji. Tenhle problém, že televizní redaktoři na facebookových profilech a podobně zveřejňují různé věci, máme často, ale do toho nezasahujeme. Ani nemůžeme. Mně se to nelíbí, každopádně je to trestná činnost a orgány činné v trestním řízení by měly samy konat, obzvlášť když je to sděleno hromadně, to znamená prostřednictvím internetu a podobně. Ale jak jsem už řekl, když to není na obrazovce, tak s tím Rada nemůže dělat nic. Pokud by ten dopis upozornil na konkrétní nedostatek ve vysílání, že v jeho průběhu něco takového redaktorka řekla, tak ano. Pokud to je její osobní názor mimo vysílání České televize, tak s tím nic nenaděláme, i když to samozřejmě vypovídá o té osobě i té míře nezávislosti, kterou ona poté projevuje,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz advokát a radní Daniel Novák.

Mnohem shovívavěji než poslanec Václav Klaus pohlíží na nejnovější exhibici Nory Fridrichové lektor komerčních komunikací na Vysoké škole ekonomické v Praze a mediální analytik Jiří Mikeš. „Paní Fridrichová se snažila být zábavná a se vší pravděpodobností útočila na to, že my, starší lidé, a také studenti můžeme jezdit vlakem se slevou. Asi si řekla, že bude vtipná, ale je to od ní taková určitá namyšlenost. Na místě pana Klause mladšího bych to ani na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání neposílal. Všichni, co jsme starší, si uvědomujeme, že to přehnala a že sama jednou také bude starší. Opravdu si myslím, že chtěla být jenom vtipná a zábavná a že jak je zvyklá v rámci veřejnoprávní televize útočit na pana Babiše, že tam je všechno dovoleno, tak jí nedošlo, že to postrádá etiku,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Od Nory Fridrichové to nebyl nenávistný, ale jen hloupý výrok

„Přehnala to a už by se takových excesů neměla dopouštět, neboť už takhle si o ní mnoho lidí myslí, že to je namyšlená ženská, která si myslí, že je nejchytřejší na světě. My starší jsme si udělali o paní Fridrichové svůj obrázek, ale myslím si, že toho sama lituje, že se jí to nepovedlo. Proto to vidím od pana poslance Klause jako zbytečné,“ zdůvodňuje mediální analytik. A už vůbec si nemyslí, že by se redaktorčiným sdělením měly zabývat orgány činné v trestním řízení, i když ho Václav Klaus mladší označil za nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel. „Podle mě to není nenávistný, ale jenom hloupý výrok. Že by tam byla nějaká nenávist, to určitě ne, prostě to přepískla. Myslím, že ji to teď samotnou setsakramentsky mrzí, protože ještě víc ztratí na své prestiži a popularitě, která už takhle není moc vysoká,“ dodává Jiří Mikeš.

autor: Jiří Hroník