Blbé zprávy pro Milion chvilek. A aktivista Peszynski má strach: Babiš se odvrátí od EU!

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že desítky až stovky tisíc demonstrantů v ulicích českých a moravských měst věří lžím a navíc o něm údajně lžou, že je zloděj. Babiš si trvá na tom, že žádný zloděj není. A řada jeho voličů mu vyjadřuje znovu a znovu podporu. Jeho hnutí ANO se stále pohybuje mezi 20 a 30 procenty voličské podpory. To je koktejl faktů, ze kterých nám prý může být hodně špatně. Může to prý skončit třeba i odchodem Česka z EU.

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se dosud tvářil jako prozápadní politik. Naznačil dokonce, že mají s prezidentem Milošem Zemanem rozděleny i sféry zájmu. Hlava státu opakovaně vycestovala do Ruska a do Číny a Babiš na Západ. Předseda vlády zavítal i do Bílého domu, což se prozatím Zemanovi nepodařilo.

Česká republika patří do západních struktur, do EU i do NATO.

Jenže Babiš to může změnit. Marek Švehla v komentáři pro Respekt konstatoval, že to Babiš v boji za své zájmy a zájmy svých firem může dotáhnout tak daleko, že se nás může pokusit vyvést z EU, což by rozhodně nebyla dobrá zpráva.

Ve stejně varovném duchu se vyjádřil také publicista Jiří Leschtina, podle něhož je možné, že Agrofert vrátí sporné dotace do českého rozpočtu, jenže tím se střet zájmů nevyřeší jednou pro vždy.

„Pokud Andrej Babiš svůj konflikt zájmů nesprovodí ze světa – to znamená, nestáhne se z čela vlády, nebo neprodá Agrofert – může upadat na evropské scéně do stále větší izolace. A půjde o to, kam až bude ochoten zajít v zájmu svého přežití na domácí scéně. Zda Babiš začne svůj boj s Bruselem vydávat za vlasteneckou ctnost, kdy vůbec nejde o zisky nejmocnějšího oligarchy v zemi, ale o svrchovanost státu,“ konstatoval Leschtina v komentáři pro Český rozhlas.

Babiš se prý může rozhodnout v budoucnu táhnout za jeden provaz s komunisty, s Tomiem Okamurou, případně s novou stranou Václava Klause mladšího a pak nám podle Leschtiny půjde opravdu o hodně. Mohlo by se stát, že Andrej Babiš bude s pomocí těchto partnerů usilovat o to, aby zůstal nejmocnějším politikem v zemi.

„Což by byla osudová prohra nejen tuzemské demokratické opozice, ale i Evropské unie, která by pak mohla přihlížet další destrukci právního státu ve svých řadách,“ uzavřel Leschtina.

Jeho komentář sdílelo uskupení Pulse of Europe, v jehož rámci nejednou vystoupil také aktivista Tomasz Peszynski.

Mohlo by se zdát, že cestu z této situace nabízí současné demonstrace pořádané na bázi platformy Milion chvilek pro demokracii. Komentátor Petr Kamberský však na serveru Lidovky.cz konstatoval, že to je marná naděje. Demonstranti prý tedy budou v budoucnosti jen a jen zklamáni. Zklamán však podle Kamberského bude i předseda vlády Babiš.

„Lidé, kteří se svými dětmi masivně demonstrují za světlejší budoucnost, věří, že premiér Andrej Babiš ztělesňuje to nejhorší v naší polistopadové historii. Až se zbavíme Babiše, pak ANO, bude líp! Premiér naopak věří, že se mu podaří přesvědčit právníky Evropské komise, aby se vrátili ke svému předchozímu stanovisku. Tedy, že se musí coby premiér zdržet některých hlasování, ale jinak, že je svěřenský fond dostatečným řešením střetu zájmů. Máme pro obě strany špatnou zprávu. Chleba asi příliš dražší nebude, ale jinak nás na konci tunelu žádné světlo nečeká. Naopak,“ varoval komentátor.

Demonstrantům v ulicích Kamberský vzkázal, že dokud bude většina společnosti se stávající koalici spokojena, vládu se nepodaří svrhnout. Voliči ANO, ČSSD a také komunistů, kteří vládu udržují u moci z opozičních lavic, jsou pravděpodobně zatím spokojeni. Naznačují to i dlouhodobé průzkumy veřejného mínění.

Babišovi by teoreticky mohla zlomit vaz vnitrostranická opozice v hnutí ANO, jenže podle Kamberského Babiš žádné vnitrostranické opozici nečelí. Takže by možná mohl být v klidu. Kamberský však zdůrazni, že ani Babiš nemůže být v klidu.

„Problém není v minulosti, ale v budoucnosti. Babišovy firmy podnikají v byznysu, který je dotacemi prolezlý, a kde by bez nich nepřežil žádný konkurent – ani v Česku, ani v Evropě. Stále jsme v podmiňovacím způsobu, ale kdyby vypadala závěrečná zpráva jako ta předběžná, musel by se Babiš buď vzdát místa v exekutivě, nebo jakéhokoli spojení se svým majetkem. To je to kardinální a pro Babiše neřešitelné dilema,“ varoval Kamberský.

