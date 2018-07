Blíží se prý nová krize, kterou si Česko „odsere“ skoro nejhůře. Padla i slova o válce

Na vině je prý počínající obchodní válka mezi EU a Spojenými státy. Druhým potenciálním problémem je i vlna nových technologií, na které se Česko musí rychle přichystat. Komentátor Petr Honzejk se Pavla Kysilky zeptal, jaké největší riziko vidí na současném vývoji světa jako celku. Kysilka vztáhl paralelu k předkrizovému roku 2008. „Podobně i teď vidím řadu rizik pro globální vývoj. Tím největším je obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa: omezování volného obchodu, ke kterému přistoupil, je nebezpečná věc. S nadsázkou se dá říci, že je to horší než atomová bomba. Ta má sice kruté účinky, ale přece jen v omezeném prostoru. Obchodní války jsou naproti tomu devastující globálně a komplexně. V minulosti vždy vedly nejen k obrovským ekonomickým škodám, ale měly i fatální politické následky a v nejhorších případech vedly ke skutečným horkým válkám,“ řekl ekonom.

Anketa S odstupem času: Je dobře, že byla zavedena Elektronická evidence tržeb (EET)? Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 4596 lidí

Obchodní válka podle něj povede ke zhoršení nálad ve společnosti a samozřejmě také poškodí pracovní prostředí ve světě. „To mívá vážné následky. Když se podíváte na hlubinné příčiny první světové války, objevíte zklamání Německa z toho, že nemá přístup na globální trhy. Německo nemohlo vyvážet do vyspělého světa ani tam, co se dnes nazývá třetí svět, protože to byly skoro výhradně kolonie Anglie a Francie. V Německu narůstal vnitřní přetlak a ten se musel nějak ventilovat. Bohužel se ventiloval agresivní válkou. Před druhou světovou válkou, v průběhu třicátých let, bylo lidstvo opět svědkem stavění obchodních bariér. A začalo to tehdy také ochranářskými opatřeními, a to i ze strany USA. Pokud se nezchladí hlava Donalda Trumpa a následně evropských a čínských politiků, kteří přijímají odvetná opatření, nemůžeme být svědky ničeho hezkého,“ uvádí Kysilka. Války podle něj ale dnes nehrozí.

Fotogalerie: - Okupace Prahy

Původní rozhovor ZDE

Jak se tedy může ekonomická krize manifestovat? Petra Honzejka zajímalo, co nám hrozí. „Globální ekonomická krize s nepěknými sociálními a politickými důsledky. Hrozí ekonomická krize trochu jiného stylu než ta, kterou jsme zažili před deseti lety. Spousta zemí, včetně Česka, je životně závislá na exportu. Využíváme německé exportní mašiny, která naše zboží umísťuje po celém světě. Když bude mezinárodní obchod trpět překážkami, může dojít k řetězení příčin a následků: ke zvýšení nezaměstnanosti, obrovskému tlaku na rozpočty, sociálním problémům. Lehmanovská krize před deseti lety začala bankovní krizí a přesunula se do ekonomické a rozpočtové oblasti. Tentokrát by spouštěčem byla obchodní krize, která by přerostla do krize ekonomické a vyústila by i do krize finanční. Jak rozpočty jednotlivých zemí, tak i jejich bankovní systémy by byly pod obrovským tlakem. Uzavřel by se škaredý začarovaný kruh, ze kterého by se svět velmi těžko dostával.“

Psali jsme: Odporný pořad, špína? Ovčáček je placen i z mých daní, takže... Luboš Rosí z ČT si vyřizoval účty v rádiu Sucho v Česku: Bude hůř. Na vesnicích dochází voda, problém čeká i města. Hrozí nám vystěhovávání, říká odborník Ekonomika roste, ale... Lidé by neměli utrácet a zadlužovat se, může přijít brzy krize, varoval v ČT ekonom Mládek Dostali jsme se do bodu, odkud není bezbolestného návratu, varuje Markéta Šichtařová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak